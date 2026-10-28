Bodrum’u sağanak vurdu: Mahsur kalan hamile kadın sedyeyle tahliye edildi

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Muğla’nın Bodrum ilçesinde gök gürültülü sağanak yağış etkili olmaya devam ediyor. İlçenin farklı mahallelerinde su baskınları meydana gelirken, ekipler bölgeye sevk edildi. Yaşanan su baskını nedeniyle evinde mahsur kalan hamile kadın sedyeyle evden çıkarılarak güvenli şekilde tahliye edildi. Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırılan kadının ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan ilçede etkili olan sağanakta metrekareye 32 kilogram yağış düştüğü bildirildi.