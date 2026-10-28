Çatıya çıkan koyun şaşırttı: Görenler kameraya sarıldı

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İstanbul
Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde tek katlı bir evin çatısındaki otları yemek için çıkan koyun, ilginç görüntü oluşturdu.
Lalapaşa ilçesinde bir koyunun tek katlı evin çatısına çıktığı görüldü. Çatıda bulunan otları yemeye başlayan koyun, çevrede dikkat çekti. Çatının üzerinde otlayan koyunun nasıl çıktığı ise merak konusu oldu. Çatıdaki otları yiyen koyunu gören vatandaşlar ise çok şaşırdı.