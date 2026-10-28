Soymak için bankaya girdi eli boş döndü: Çalacak para arayan hırsız kamerada

Hatay'ın İskenderun ilçesinde M.S. isimli şahıs, önce Cumhuriyet Mahallesi Büyük Çarşısı İş Hanı'nda bulunan telefoncu dükkanının camını taşla kırdı. İş yerinden laptop ve cep telefonu çalan şüpheli, ardından Fener Caddesi üzerinde bulunan kamu bankasını camını kaldırım taşıyla kırdı. Bankaya giren şahıs aramadık yer bırakmadı ve çalacak bir şeyler aradı. Tüm çabalarına rağmen eli boş dönen hırsızın çalacak bir şeyler aradığı anlar ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.