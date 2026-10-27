Çankırı'da tehlikeli anlar: Yoğun sis kamerada

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Çankırı’nın Şabanözü ilçesinde etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini 30 metreye kadar düşürdü.
Çankırı’nın Şabanözü ilçesinde akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran yoğun sis, Şabanözü-Eldivan yolunda görüş mesafesini yer yer 30 metreye kadar düşürdü. Sürücüler, yoğun sis nedeniyle hızlarını azaltarak kontrollü şekilde ilerlemek zorunda kaldı.