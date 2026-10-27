İzmir’de kayganlaşan yolda tır dehşeti: Facianın eşiğinden dönülen anlar kamerada

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İstanbul
İzmir’in Bayraklı ilçesinde yağmurun da etkisiyle ıslanarak kayganlaşan yolda seyir halinde olan tırın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Hızla ilerleyen tır kontrolden çıkınca önce savruldu ardından yol kenarındaki beton bariyerlere çarptı. Facianın eşiğinden dönülen kazada, savrulan tır devrilmekten son anda kurtuldu. Yaşanan korku dolu anlar ise başka bir sürücünün kamerasına yansıdı.