Kadınlar saç saça, erkekler ise yumruk yumruğa birbirine girdi: 1 kişinin öldüğü kavga kamerada

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İstanbul
Gaziantep'in Nizip ilçesinde 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavganın çocuklar ile kadınlar arasında başladığı ve daha sonra erkekler arasında devam ettiği anlara ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kadınların saç saça, erkelerin ise yumruk yumruğa kavga ettikleri anlar dikkat çekti. Daha sonrasında büyüyen kavgada silahların da kullanılması sonucu 1 kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi de yaralanmıştı.