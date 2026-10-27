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Ekonomi
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Editor
 | Bengü Sarıkuş
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 12:19
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 12:24

2027’de ekonomide yeni hedefler: Faiz, enflasyon, döviz ve krediler masada

2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı kapsamında, politika faizinin dezenflasyon hedefleriyle uyumlu sıkılıkta belirleneceği ve enflasyonla mücadelenin eş güdümle sürdürüleceği açıklandı. Peki programda hangi hedefler var? İşte detaylar...

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Editor
 Bengü Sarıkuş
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2027’de ekonomide yeni hedefler: Faiz, enflasyon, döviz ve krediler masada
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 12:19
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 12:24

Politika faizine ilişkin atılacak adımlar, enflasyon gerçekleşmeleri ana eğilimi ve beklentiler göz önünde bulundurularak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenecek.

HABERİN ÖZETİ

2027’de ekonomide yeni hedefler: Faiz, enflasyon, döviz ve krediler masada

Bilgi Okunma süresi 36 saniyeye düşürüldü.
2027 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, ekonomide dayanıklılığı güçlendirerek fiyat istikrarını hedeflemekte ve bu doğrultuda enflasyonla mücadeleyi para, maliye ve gelirler politikalarının eş güdümüyle sürdürecektir.
Politika faizi adımları, enflasyon gerçekleşmeleri ve beklentiler göz önünde bulundurularak dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenecektir.
Finansal istikrarın korunması yoluyla makroekonomik istikrar güçlendirilecek ve imalat sanayisinin rekabetçiliği desteklenecektir.
Dezenflasyon sürecini güçlendirmek üzere yönetilen ve yönlendirilen fiyatlar hedeflerle uyumlu seyredecek, fiyat baskılarını azaltan yapısal tedbirler sürdürülecektir.
Tarım, sanayi ve hizmetler sektörlerinde yüksek katma değerli üretim artırılacak, teknoloji ve yapay zeka kullanımı yaygınlaştırılacaktır.
Cari işlemler açığının finansmanında doğrudan yabancı yatırımların çekilmesi ve ihracatın finansmanına yönelik araçların etkinleştirilmesiyle üretim odaklı kaynak girişleri artırılacaktır.
Dalgalı döviz kuru rejimi çerçevesinde döviz kuru gelişmeleri ve risk faktörleri yakından takip edilerek gerekli önlemler alınacaktır.
Bilgi Okunma süresi 36 saniyeye düşürüldü.

2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan yapılan derlemeye göre, programın temel amacı, ekonomide dayanıklılığın korunması ve güçlendirilmesi esasıyla fiyat istikrarı nihai hedefine ulaşılması olarak belirlendi. Bu kapsamda enflasyonla mücadele, para, maliye ve gelirler politikalarının güçlü eş güdümüyle sürdürülecek.

2027’de ekonomide yeni hedefler: Faiz, enflasyon, döviz ve krediler masada

Finansal istikrarın korunması yoluyla makroekonomik istikrarın güçlendirilmesi ve artan küresel belirsizlikler ile yurt içi dengelenme süreçlerinin oluşturduğu baskılara karşı imalat sanayisinin rekabetçiliğinin desteklenmesi sağlanacak.

Dezenflasyon sürecini güçlendirmek üzere yönetilen ve yönlendirilen fiyatların hedeflerle uyumlu seyretmesi için adım atılacak, fiyat baskılarını azaltan ve arz yönlü büyüme dinamiklerini destekleyen yapısal tedbirler sürdürülecek.

2027’de ekonomide yeni hedefler: Faiz, enflasyon, döviz ve krediler masada

Tarım, sanayi ve hizmetler sektörlerinde yüksek katma değerli üretimin artırılması, teknoloji ve yapay zeka kullanımının yaygınlaştırılması ve verimlilik odaklı yapısal dönüşümün hızlandırılması önceliklendirilecek.

İmalat sanayisindeki firmaların ihtiyaçlarına yönelik ölçeğe göre farklılaştırılmış destekleyici tedbirler hayata geçirilecek.

İş gücü piyasasının değişen ihtiyaçları doğrultusunda beceri ve yetkinliklerin geliştirilmesine yönelik politikalarla iş gücüne katılım ve istihdam artırılacak. Bilim, teknoloji ve yenilik ekosistemini güçlendiren politikalar yoluyla teknolojik dönüşümün sunduğu fırsatlardan azami ölçüde yararlanılarak sürdürülebilir, rekabetçi ve kapsayıcı büyümenin temelleri güçlendirilecek.

Cari işlemler açığının finansmanında doğrudan yabancı yatırımların ülkeye çekilmesi ve ihracatın finansmanına yönelik araçların etkinleştirilmesi yoluyla üretim odaklı kaynak girişlerinin artırılması ve sürdürülebilir finansman yapısının tesis edilmesi sağlanacak.

Ticari ilişkilerin geliştirilmesi için Almanya, Avusturya, Hollanda, Macaristan, Çekya, Slovakya, Estonya, Litvanya, Letonya, İsveç, Finlandiya, Danimarka ve Norveç ile Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi (ETOK) toplantıları yapılacak.

2027’de ekonomide yeni hedefler: Faiz, enflasyon, döviz ve krediler masada

DÖVİZ KURU GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİLECEK

Enflasyona ve ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve tüm para politikası araçları etkili şekilde kullanılacak.

Mali disiplin gözetilerek yönetilen ve yönlendirilen fiyatlar, geçmiş enflasyona endeksleme davranışının azaltılmasına yardımcı olacak şekilde belirlenecek. Bu fiyatların belirlenmesinde, ataleti azaltacak şekilde alternatif fiyat tespit yöntemlerine yönelik çalışmalar yapılacak.

Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK) Programı, ihracatı destekleyici ve yüksek katma değerli ürün gruplarına yönelik mevcut yatırım teşvik sistemiyle bütünleşik olarak daha etkin uygulanmaya devam edilecek. Katma değeri yüksek nitelikli olup görece daha küçük ölçekli imalat sanayi yatırımlarını kapsayacak şekilde yeni uygulama alanı geliştirilecek.

Fiyat istikrarına yönelik yatırım, istihdam, üretim ve ihracata dayalı büyüme politikaları doğrultusunda reel sektöre uygun maliyetlerle hedef odaklı finansman imkanı sağlanacak. Bu hedefe yönelik Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası işbirliğiyle yurt dışı kuruluşlardan 2027'de 600 milyon dolar kaynak temin edilmesi öngörülüyor.

vizyonu doğrultusunda Türkiye'nin dijital ekonomiye geçişiyle uyumlu projeler desteklenecek. Bu amaçla yapay zeka, büyük veri, bulut bilişim ve siber güvenlik gibi teknolojik alanlara finansman sağlanması hedefleniyor.

2027’de ekonomide yeni hedefler: Faiz, enflasyon, döviz ve krediler masada

Başta deprem bölgesi olmak üzere bölgesel kalkınmaya yönelik yatırımlara ve KOBİ finansmanı gibi kalkınmayı destekleyen ve yeni istihdam yaratan dönüştürücü alanlara finansman desteği verilecek.

Dalgalı döviz kuru rejimi çerçevesinde döviz kurlarının seviyesine ilişkin herhangi bir hedef gözetmeksizin döviz piyasasının etkin şekilde çalışabilmesi ve sağlıklı fiyat oluşumunun sağlanabilmesi amaçlarıyla döviz kuru gelişmeleri ve buna ilişkin risk faktörleri yakından takip edilerek gerekli önlemler zamanlıca alınacak.

Dijital Türk lirasının kullanıma sunulması için çalışmalara devam edilecek. Bu kapsamda gerekli hukuki düzenlemelere ve teknik entegrasyonlara ilişkin çalışmalar yapılacak. Finansal aracı kurumların dijital Türk lirası sistemine entegrasyon çalışmaları gerçekleştirilecek. Dijital Türk lirasının kullanım senaryolarının test edilebilmesine yönelik bölgesel test çalışmaları yürütülecek.

2027’de ekonomide yeni hedefler: Faiz, enflasyon, döviz ve krediler masada

FİNANSAL TÜKETİCİLER KORUNACAK

Politika faizine ilişkin atılacak adımlar, enflasyon gerçekleşmeleri ana eğilimi ve beklentiler göz önünde bulundurularak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenecek.

Para politikası kararları, fiyatların ayrıntılı analizi, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları, para politikasının etkileyebileceği talep unsurları, arz yönlü gelişmeler, iç-dış denge, tasarruf eğilimi ve krediler dahil olmak üzere finansal koşullar ile likidite ve fiyat istikrarını etkileyen diğer tüm unsurlardaki gelişmeler dikkate alınarak veri odaklı ve toplantı bazlı bakış açısıyla oluşturulmaya devam edilecek.

Ödemeler alanında verimliliği ve birlikte çalışabilirliği destekleyecek adımlar atılmaya devam edilecek.

Dijital finans sektöründe faaliyet gösteren kuruluşların kurumsallık seviyesi ve güvenlik düzeyi artırılacak. Bankalar ile banka dışı ödeme hizmeti sağlayıcıları arasında rekabeti engelleyici uygulamaların oluşmasını engelleyecek tedbirler alınacak. Bu kapsamda, sektörel siber olaylara müdahale ekibi (SOME) kurulacak ve ödeme hizmeti sağlayıcıları arasında siber güvenlik eş güdümü, dış hizmet alımı risklerinin yönetimi ve düzenleme-denetleme süreçleri oluşturularak siber olaylara hızlı ve eş güdümlü müdahale sağlanacak.

Finansal tüketicilerin korunmasına ilişkin uygulamalar güçlendirilecek. Sermaye piyasalarında yatırımcı ve yatırım kuruluşları kaynaklı risklerin bütüncül izlenmesi, sistemik risklerin tespiti ve erken uyarı amacıyla Yatırımcı Risk Merkezi kurulacak ve yatırımcı risk takip sistemi oluşturulacak.

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ETİKETLER
#milli teknoloji hamlesi
#Dijital Türk Lirası
#Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı
#Ekonomi Ve Ticaret Ortak Komitesi
#Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi
#Ekonomi
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