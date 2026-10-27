Emekliye 25 bin lira ek ödeme! Murat Bal'dan seyyanen zam teklifi hakkında kritik uyarı

Memur emeklilerine seyyanen ödeme yapılmasını öngören kanun teklifi, 20 Ekim 2026'da TBMM Başkanlığına sunuldu. Teklifte, çalışan memurlara verilen seyyanen ödemenin güncel karşılığı olarak hesaplanan 25 bin 153,05 TL'nin memur emeklilerine de ödenmesi ve ilave tutarın emeklilik hesabına yansıtılması amaçlanıyor.

TBMM'nin resmî kayıtlarına göre teklif henüz yasalaşmadı ve komisyondaki süreci devam ediyor. Sosyal Güvenlik Müşaviri ve Ekonomist Murat Bal, Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş'a, teklifin içeriğini ve emeklileri nasıl etkileyeceğini anlattı.

“Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi.” içerisinde öngörülen düzenlemeler şu şekilde:

MADDE 1 (Emekliye Seyyanen Ödeme): 5510 sayılı Kanun'a eklenen Ek 25'inci madde ile, hâlihazırda çalışan memurlara ödenen seyyanen zammın güncel karşılığı olan (15.965 gösterge rakamı çarpı memur aylık katsayısı, yani 25.153,05 TL tutarındaki ek ödeme) memur emeklilerine de dosya bazında ödenmesi teklif edilmektedir. Bu ödemeden vergi kesilmeyeceği, haczedilemeyeceği ve Hazine tarafından karşılanacağı hükme bağlanmıştır.

MADDE 2 (Kök Maaş Çıkmazına Son): 375 sayılı KHK’nin ek 40’ıncı maddesinde yapılan düzenlemeyle, bu ilave ödemelerin geçici birer lütuf olmaktan çıkarılıp emekli aylığına esas tutara ve prime esas kazanca doğrudan yansıtılması sağlanmaktadır. Böylece hem çalışanların hem de emeklilerin maaş yapısı kalıcı ve adil bir teminata kavuşmaktadır.

MADDE 3 ve 4 (Yürürlük ve Yürütme): Düzenlemenin Meclis'te kabul edildikten sonra gecikmeksizin yürürlüğe girmesi ve yürütülmesine dair usuller yer almaktadır."

40 BİN LİRA MAAŞ ALAN EMEKLİ 65 BİN LİRA MAAŞ ALACAK

Teklifte öngörülen seyyanen ödeme, emeklinin mevcut aylığına ek olarak mı verilecek?

Murat Bal: Evet. Teklifi incelediğimizde, 2023 yılında çalışan memurlara yapılan 8 bin 77 liralık seyyanen zammın memur emeklilerine yansıtılmaması nedeniyle ortaya çıkan mağduriyetin giderilmesinin amaçlandığını görüyoruz. O günkü 8 bin 77 liralık tutar, memur maaş artışlarıyla birlikte bugün itibarıyla 25 bin 153 liraya ulaşıyor. Teklifte de bu tutarın doğrudan emeklinin mevcut maaşına eklenmesi öngörülüyor. Örneğin, bugün 40 bin lira emekli aylığı alan bir vatandaşımız, düzenleme yasalaşırsa bu tutarla birlikte 65 bin lira maaş alabilecek.

TUTAR HERKESE AYNI OLACAK

Bu tutar herkes için aynı mı olacak, yoksa emeklinin statüsüne veya aylık hesabına göre değişecek mi?

Murat Bal: Bu tutar herkes için aynı olacak. Çünkü 2023 yılında çalışan memurlara seyyanen zam yapılırken herhangi bir ayrım gözetilmemişti. Hangi statüde ve hangi derecede olursa olsun memurlar aynı tutarda seyyanen zam aldı. Dolayısıyla teklifin öngördüğü düzenlemede de eşit bir tutardan bahsediyoruz.

MEMUR EMEKLİLERİ İÇİN İYİ HABER

Düzenleme yasalaşırsa hangi emekliler yararlanabilecek?

Murat Bal: Düzenleme yasalaşırsa memur emeklileri bu haktan yararlanabilecek. Eski Emekli Sandığı emeklileri ve mevcut sistemde 4C kapsamında değerlendirilen memur emeklileri bu düzenlemenin kapsamına giriyor.

KÖK MAAŞLAR YÜKSELECEK

Kök maaş sorununu gerçekten çözecek mi?

Murat Bal: Evet, teklifin yasalaşması hâlinde kök maaş sorununa yönelik önemli bir adım atılmış olacak. Çünkü öngörülen düzenlemeyle 25 bin liralık ilave tutar yalnızca geçici bir ödeme olarak kalmayacak, emekli aylığının hesabına da yansıtılacak. Böylece bu tutar da dikkate alınarak yeni emekli aylığı hesaplanacak ve emeklinin kök maaşı yükselmiş olacak.

Düzenleme emekli olduktan sonra yeniden çalışanları veya farklı statülerden aylık alanları nasıl etkileyecek?

Murat Bal: Emekli olduktan sonra yeniden çalışmaya devam edenlerin durumunda, bu düzenleme nedeniyle emekli aylığında ayrıca bir değişiklik olmayacağını düşünüyorum. Çünkü burada söz konusu olan, emekliye verilmesi öngörülen bir maaş artışı. Emeklinin yeniden çalışması veya başka bir statüde çalışıyor olması, tek başına bu maaş artışının niteliğini değiştirmiyor.

Ancak burada özellikle belirtmek istediğim bir konu var. Bu kanun teklifini Yeni Parti Meclis'e sundu. Ülkemizin yasama organındaki sandalye dağılımını ve Cumhur İttifakı'nın Meclis'teki gücünü düşündüğümüzde, bu düzenlemenin Cumhur İttifakı'nın desteği olmadan yasalaşma ihtimali bulunmuyor. Teklifin yasalaşıp yasalaşmayacağına karar verecek olan yasama organımız, Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Dolayısıyla teklifin yasalaşması için Meclis'teki süreç ve milletvekillerinin vereceği karar belirleyici olacaktır.