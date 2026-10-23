Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Gündem
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 16:38
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 16:38

Mekke ve Bedir anlaşmaları Türkiye için ne anlama geliyor? Doç. Dr. Halit Hamzaoğlu'ndan çarpıcı analiz

21 Ekim 2026’da imzalanan Bedir Mutabakat Zaptı; Türkiye, Katar, Endonezya ve Pakistan arasında askerî üretim, ortak geliştirme, Ar-Ge ve teknik eğitim iş birliğine odaklanıyor. 7 Ağustos 2026’da imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması ise Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında karşılıklı savunma ve kolektif caydırıcılık çerçevesi oluşturuyor. Bu iki anlaşmanın temel farkları neler ve kapsamları neler? Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doç. Dr. Halit Hamzaoğlu, Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş’a anlattı.

Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Mekke ve Bedir anlaşmaları Türkiye için ne anlama geliyor? Doç. Dr. Halit Hamzaoğlu'ndan çarpıcı analiz
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 16:38
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 16:38

’nin savunma alanındaki yeni ortaklıkları, bölgesel güvenlik dengeleri ve savunma sanayisinde teknoloji paylaşımı tartışmalarını beraberinde getiriyor. Türkiye, ve arasında imzalandığı belirtilen Mekke Ortak Savunma Anlaşması ile Türkiye, Pakistan, ve ’yı bir araya getiren Bedir Mutabakatı’nın kapsamı ve stratejik hedefleri neler? Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doç. Dr. Halit Hamzaoğlu, iki anlaşma arasındaki farkları, Türkiye’nin NATO üyeliğiyle yeni savunma ortaklıkları arasındaki dengeyi ve Pakistan’ın bu süreçteki rolünü Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş’a değerlendirdi.

Mekke ve Bedir anlaşmaları Türkiye için ne anlama geliyor? Doç. Dr. Halit Hamzaoğlu'ndan çarpıcı analiz

Türkiye iki ayrı anlaşmayla nasıl bir güvenlik mimarisi kuruyor?

Doç. Dr. Halit Hamzaoğlu: 21 Ekim 2026’da imzalanan Bedir Mutabakatı, savunma kapasitesinin güçlendirilmesi, ortak askerî üretimin geliştirilmesi, teknoloji transferi, ortak araştırma ve geliştirme çalışmaları (Ar-Ge) ve askerî personelin teknik eğitimine yoğunlaşmaktadır. Taraflar, hazır silah alımlarının ötesine geçen ortak bir sanayi tabanı oluşturmayı hedeflemektedir. Bu çerçevede, savunma alanındaki konvansiyonel tedarik modeli yerine stratejik ortak sanayi tabanının inşa edilmesi öncelenmektedir. Mutabakat, taraflara savunma sanayisinde yerlileşmeye ve dışa bağımlılığı azaltmaya olanak sağlamaktadır. Bedir Mutabakatı, taraflar arasındaki askerî iş birliğini “alıcı-satıcı” ilişkisinden çıkarıp ortak bir savunma sanayi ekosistemi ve teknolojik sinerji modeline taşımaktadır.

Mekke ve Bedir anlaşmaları Türkiye için ne anlama geliyor? Doç. Dr. Halit Hamzaoğlu'ndan çarpıcı analiz

7 Ağustos 2026’da imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması, kolektif caydırıcılık ve bölgesel sahiplenme gibi önemli kavramları ihtiva etmektedir. Bu bakımdan bölgesel güvenlik mimarisinin teşekkülü açısından bir dönüm noktasıdır. Geleneksel pakt mantığına dayanan ve kolektif güvenlik odaklı karşılıklı savunma yükümlülükleri içeren Mekke Ortak Savunma Anlaşması’ndan farklı olarak Bedir Mutabakatı, asimetrik üstünlük sağlamayı amaçlayan ve teknolojik iş birliğini önceleyen bir yaklaşıma sahiptir. Mevzubahis mutabakat, Türkiye, Pakistan, Katar ve Endonezya’yı savunma sanayii ekosistemlerini entegre eden, teknoloji transferini kurumsallaştıran ve Ar-Ge odaklı jeoekonomik bir iş birliği platformu çatısı altında bir araya getirmektedir. Bu yönüyle kriz anında müdahaleden ziyade uzun vadeli teknolojik egemenlik ve caydırıcılık inşasını öngörmektedir.

Türkiye, artan jeopolitik belirsizliğe ve risklere karşı kendi güvenlik mimarisini oluşturarak yanıt vermektedir. Mekke Ortak Savunma Anlaşması’yla bölgeye müdahil olmaya çalışan yıkıcı stratejileri bertaraf etmeye çalışıyor. Diğer taraftan Bedir Mutabakatı’yla birlikte savunma sanayisine dayalı yeni bir teknolojik güç projeksiyonu üretiyor. Böylece hem kolektif caydırıcılık inşa ediyor hem de teknolojik güce dayalı uzun vadeli mekanizmalarla kapasite artışına gidiyor. Türkiye’nin yeni güvenlik mimarisinin muhtevasını, bölgesel istikrarsızlaştırıcı hamleleri sınırlamayı ve eş zamanlı olarak teknolojik egemenlik kurmayı hedefleyen bütüncül bir strateji oluşturmaktadır. Mevzubahis güvenlik mimarisi, Türkiye’yi sistemik risklere karşı edilgen bir savunma pozisyonundan çıkararak küresel savunma hiyerarşisinde kendi eksenini dayatan kurucu bir kutup konumuna yükseltmektedir.

Mekke ve Bedir anlaşmaları Türkiye için ne anlama geliyor? Doç. Dr. Halit Hamzaoğlu'ndan çarpıcı analiz

Türkiye’ye saldırı durumunda Mekke Anlaşması sahada gerçekten neyi değiştirir?

Doç. Dr. Halit Hamzaoğlu: Mekke Anlaşması’nın maddelerine baktığımızda kolektif caydırıcılık, toprak bütünlüğü ve egemenlik kavramlarına atıfta bulunulmaktadır. Aynı zamanda BM Şartı’nın 51. maddesi çerçevesinde askerî yardımlaşma hususu yer almaktadır. Bu durum bize Mekke Anlaşması’nın kriz anında ortak hareket etme kabiliyetini göstermektedir. Söz konusu maddeler, Mekke Anlaşması’nı statik bir savunma protokolü olmaktan çıkararak krizi tırmanma aşamasında yönetebilen ve anında askerî güç projeksiyonu uygulayabilen proaktif bir bölgesel güvenlik aktörüne dönüştürmektedir. Nitekim Husi tehdidi karşısında Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi’nin süratle toplanarak ortak askerî konuşlandırma kararı alması, paktın karar alma mekanizmaları ile saha unsurları arasında yüksek bir fonksiyonel bütünlüğe ve operasyonel refleks hızına sahip olduğunun en müşahhas kanıtıdır.

Mekke ve Bedir anlaşmaları Türkiye için ne anlama geliyor? Doç. Dr. Halit Hamzaoğlu'ndan çarpıcı analiz

Bedir, Türkiye’nin savunma sanayisinde küresel bir üretim ağı kurmasını sağlayabilir mi?

Doç. Dr. Halit Hamzaoğlu:  Evet, kesinlikle sağlayabilir. Bedir Mutabakatı’nın temel felsefesi, orta ve uzun vadede savunma sanayisinde küresel üretim ağı inşa etmektir. Mutabakat, Türkiye açısından yeni pazarlara erişim imkânı demektir. Bedir Mutabakatı’nın stratejik felsefesi, orta ve uzun vadede katılımcı ülkeler arasında savunma sanayii üretim ve tedarik ağı inşa etmektir. Bu çok taraflı vizyon, Türkiye açısından konvansiyonel ihracat modellerinin ötesine geçerek yeni pazarlara derinlemesine erişim ve teknolojik nüfuz alanı anlamına gelmektedir. Pakistan ile PN MİLGEM korvet projesi, Katar envanterine sunulan Bayraktar TB2 SİHA’lar ve Endonezya ile yürütülen KAPLAN MT orta sınıf tank projesi gibi rüştünü ispat etmiş iş birlikleri, bu yeni entegrasyon modeli için hem operasyonel hem de endüstriyel açıdan güçlü bir kurumsal altyapı teşkil etmektedir.

Mekke ve Bedir anlaşmaları Türkiye için ne anlama geliyor? Doç. Dr. Halit Hamzaoğlu'ndan çarpıcı analiz

Türkiye, NATO üyeliği ile yeni savunma ortaklıkları arasında nasıl bir denge kuracak?

Doç. Dr. Halit Hamzaoğlu:  Türkiye’nin savunma ortaklıklarını çeşitlendirmesi ve yeni güvenlik mekanizmaları inşa etmesi, içinde bulunduğumuz jeopolitik türbülans çağında stratejik bir zorunluluktur. Tehditlerin karmaşıklaştığı mevcut jeopolitik atmosferde millî çıkar odaklı ve işlevsel çoklu savunma enstrümanlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu yaklaşım, Türkiye’nin NATO üyeliği ve müttefiklik taahhütleriyle çelişmemekte, aksine yapısal bir uyum göstermektedir. Nitekim diğer NATO üyeleri de bölgesel paktlar vasıtasıyla güvenlik mimarilerini optimize etmektedir. Nükleer denizaltı ve ileri teknoloji paylaşımını öngören AUKUS Paktı bunun en somut örneğidir. Uluslararası sistemin dönüştüğü bu dönemde aktörlerin güvenlik portföylerini çeşitlendirmesi rasyonel bir ihtiyaçtır. Türkiye’nin ittifak dışı kuracağı yeni savunma ortaklıkları NATO üyeliğine halel getirmemekte, tam aksine hem Ankara’nın hem de genel olarak ittifakın stratejik hareket kabiliyetini ve caydırıcılığını artırmaktadır.

Mekke ve Bedir anlaşmaları Türkiye için ne anlama geliyor? Doç. Dr. Halit Hamzaoğlu'ndan çarpıcı analiz

Pakistan’ın her iki anlaşmada da yer alması Türkiye açısından neden önemli?

Doç. Dr. Halit Hamzaoğlu: Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkiler, kökleri yüzyılı aşan, tarihsel sürekliliğe ve kurumsal istikrara sahip müstesna bir stratejik ortaklık modelidir. Bu köklü bağların tarihsel temelleri, 20. yüzyılın başlarında Britanya Hindistanı Müslümanlarının, Osmanlı İmparatorluğu ve Hilafet makamı etrafında geliştirdikleri jeopolitik ve dinî dayanışmaya dayanmaktadır. Dolayısıyla modern iki devlet arasındaki diplomatik yakınlık, dönemsel çıkarların ötesinde, Güney Asya Müslümanlarının tarihsel hafızası ve ortak kimlik unsurları üzerinde yükselen yapısal bir zemine sahiptir. Bugün iki ülke arasındaki stratejik ortaklık, mevzubahis köklü tarihsel miras ve gönül bağı üzerinde yükselmektedir. Pakistan’ın 1947 yılında bağımsızlığını kazanmasının ardından Türkiye, bu yeni aktörü diplomatik olarak süratle tanımış ve kurumsal ilişkilerin temelini atmıştır. Soğuk Savaş’ın tırmanma evresinde her iki devletin de Batı blokunda yer alması, ikili ilişkilerin seyrini belirleyen önemli jeopolitik faktör olmuştur. Günümüzde iki devlet, stratejik ortaklık ilkesi çerçevesinde ilişkilerini geliştirmektedir. Türkiye ve Pakistan’ın deniz platformlarındaki savunma sanayii iş birliği, iki ülkenin stratejik ortaklığını operasyonel seviyeye taşıyan önemli parametrelerden birisidir. Türkiye ve Pakistan’ın Mekke Anlaşması ve Bedir Mutabakatı çerçevesinde bir araya gelmesi, jeopolitik dinamiklerin süreklilik gösterdiğinin müşahhas örneği olarak da ele alınabilir.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Evini kentsel dönüşüme sokacaklar dikkat! Şenay Araç'tan kritik ek ödeme uyarısı
Faiz yüzde 36’ya indi: Dolar, altın ve krediler ne olacak? Necmettin Batırel açıkladı
Şirketlerin döviz borcu rekor kırdı! Necmettin Batırel’den kritik değerlendirme
ETİKETLER
#katar
#Türkiye
#Pakistan
#suudi arabistan
#endonezya
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.