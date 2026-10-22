Faiz yüzde 36’ya indi: Dolar, altın ve krediler ne olacak? Necmettin Batırel açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizini yüzde 37’den yüzde 36’ya indirmesi, ekonomi gündeminin öne çıkan başlıkları arasına girdi. Brent petrol fiyatlarının 112 dolar seviyesini aşması ve enerji maliyetlerindeki yükselişin enflasyon üzerindeki olası etkileri tartışılırken gelen 100 baz puanlık indirim, kararın ekonomik sonuçlarına ilişkin soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

Petrol fiyatları yükselirken Merkez Bankası neden faiz indirdi? Ekonomist Necmettin Batırel, 100 baz puanlık indirimin perde arkasını ve bundan sonra piyasaları nelerin beklediğini anlattı.

Batırel, "Merkez Bankası, Brent petrolün 112 dolara çıkmasına rağmen neden politika faizini yüzde 37’den yüzde 36’ya indirdi? Bankanın bu adımı atmasının arkasında hem kurumun resmî gerekçeleri hem de piyasa dinamikleri var. Aylık dalgalanmalar yaşansa da öncü göstergeler, enflasyondaki düşüş eğilimini (dezenflasyon sürecini) teyit ediyor. Yurt içi piyasalarda tüketim ve iç talep zayıf seyrediyor. Bu durum, ekonomik faaliyeti yavaşlatarak enflasyonist baskıyı hafifletiyor. Banka, karar metninde Brent petrol ve enerji fiyatlarındaki yükselişin enflasyon üzerinde yukarı yönlü bir risk oluşturduğunu kabul ediyor. Bu karar, piyasa için büyük bir sürpriz olmadı. Citi, JPMorgan ve Morgan Stanley gibi uluslararası devlerin de dâhil olduğu piyasa konsensüsü, zaten Merkez Bankası’ndan 100 baz puanlık bir indirim beklemekteydi. 9 ay aradan sonra gelen bu ikinci faiz indirimi, ekonomiyi resesyona sokmamak ve piyasadaki likidite sıkışıklığını rahatlatmak amacıyla atılan teknik bir adım olarak yorumlanıyor" dedi.

Batırel, Fatih Karahan başkanlığındaki PPK'nın, tamamen kontrolsüz bir faiz indirim döngüsü yerine, verilere dayalı ve kademeli bir gevşeme politikası izlediğini, enflasyonda kalıcı bir bozulma görülmesi hâlinde sıkılaştırma yapabileceğini belirterek kurumsal bağımsızlık vurgusu yapıldığını söyledi.

"Merkez Bankası, faiz kararlarını alırken aceleci davranmayacağını ve tamamen ekonomik verilere göre hareket edeceğini belirtiyor. Özetle, “Faiz kararlarının ne zaman ve ne kadar (büyük/küçük) yapılacağına peşinen söz verilmiyor; her toplantıda o günkü güncel enflasyon verilerine bakılarak son derece dikkatli bir şekilde karar verilecek.” deniyor.

İfadenin ardındaki üç temel mesajı açıklayan Batırel, "Faiz indirimlerinin ya da artırımlarının miktarı ve ne zaman başlayacağı, önceden ilan edilmiş sabit bir takvime bağlı değildir. Kararlar, her ay yapılan para politikası toplantısında, o anki güncel enflasyon oranlarına ve beklentilerine bakılarak anlık olarak verilecek (veriye dayalı yaklaşım). Risk almadan, ekonomi piyasalarını sarsmayacak şekilde son derece temkinli, yavaş ve dikkatli hareket edilecek.

Faiz indirimi, Türk ekonomisinde geniş çaplı bir zincirleme etki sağlayacak. Politika faizindeki düşüş, bankaların fonlama maliyetlerini azaltacağından ticari kredi, ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranlarına indirim olarak yansıyacak. Şirketlerin finansmana erişimi kolaylaşacak ve işletme sermayesi ile yeni yatırım maliyetleri düşecektir. Bu durum, iç talebi ve ekonomik büyümeyi destekleyici bir rol oynayacak.

Ancak faiz indiriminin ardından yabancı yatırımcılar için Türk lirası cinsi varlıkların sunduğu getiri marjı (carry trade avantajı) daralacak" şeklinde konuştu.

KARARIN ARKASINDAKİ OLASI MOTİVASYON NEDİR?

Ekonomi yönetimi ve Merkez Bankası, bu kararı alırken genellikle makro ihtiyati tedbirlerle (kredi sınırlamaları, likidite sıkılaştırması) piyasayı kontrol edebileceğini varsayar. Temel amaç, yüksek enerji maliyetleri altında zorlanan reel sektörü, üretimi ve istihdamı ucuz kredi imkânlarıyla destekleyerek ekonomik büyümeyi korumaktır.