Altın, Bitcoin, Ev! İslam Memiş'ten ters köşe kıyaslama: O tarihi işaret etti

Bakın, etkinin kendisi farklı, rakamsal değişim farklı. Enflasyon rakamları yüzde 30’un altına geriliyor ama bunun bize yansıması var mı? Yok. Peki, 100 baz puanlık bir faiz indirimi gelecek ama bunun bize yansıması olacak mı? Kredi faizlerine, ev alıcılarına yansıması olacak mı? Baktığımız zaman yine olmayacak. Eğer böyle bir etkileşim yaşanmayacaksa sırf mesaj vermek için faiz indirmenin de gereksiz olduğunu şahsen düşünüyorum.

