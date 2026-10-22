Altın, Bitcoin, Ev! İslam Memiş'ten ters köşe kıyaslama: O tarihi işaret etti

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Altın mı, Bitcoin mi, ev mi? Yatırımcılar birikimlerini korumanın yolunu ararken finans analisti İslam Memiş’ten dikkat çeken açıklamalar geldi. “2026 para kazanma yılı değil” diyerek piyasalardaki tabloya işaret eden Memiş, altın ve gümüşten kripto paralara, konut fiyatlarından faiz kararına kadar pek çok başlıkta çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Peki, yatırımcıları nasıl bir süreç bekliyor ve 2027’de piyasaları neler değiştirecek?
İşte İslam Memiş'n açıklamaları...
"Piyasaların merakla beklediği o gün geldi çattı. Bugün saat 14.00’te Para Politikası Kurulu, ekim ayı faiz kararını açıklayacak. Piyasaların genel beklentisi 100 baz puanlık bir faiz indirimi yapılacağı yönünde. Piyasalar da buna inandı ve fiyatladı.
Benim kişisel öngörüm ve düşüncem şu: Evet, 100 baz puanlık bir faiz indirimi yapılabilir. Ancak petrol fiyatlarının bu kadar yüksek olduğu, maliyetlerin arttığı, borsanın satıcılı seyrettiği ve içsel problemlerin yaşandığı bu dönemde, bence faiz kararını pas geçmek daha sağlıklı olur.
Faiz oranlarına ilişkin kararı bugüne kadar enflasyon rakamları belirledi. Enflasyon ne olursa faiz kararları da ona göre şekillendi. Ancak bugün şartlar değişiyor. Enflasyon rakamlarında düşüş gördük. En azından yüzde 30’un altına inildiğine ilişkin rakamsal bir düşüş yaşandı. Normal şartlar ve koşullar altında şu anda 100 baz puanlık bir faiz indirimi de görebilirdik.
Bakın, etkinin kendisi farklı, rakamsal değişim farklı. Enflasyon rakamları yüzde 30’un altına geriliyor ama bunun bize yansıması var mı? Yok. Peki, 100 baz puanlık bir faiz indirimi gelecek ama bunun bize yansıması olacak mı? Kredi faizlerine, ev alıcılarına yansıması olacak mı? Baktığımız zaman yine olmayacak. Eğer böyle bir etkileşim yaşanmayacaksa sırf mesaj vermek için faiz indirmenin de gereksiz olduğunu şahsen düşünüyorum.
Faiz kararının bugün piyasa üzerinde bir etkisi olmasını beklemiyorum. Piyasayı olumsuz etkileyen en önemli unsur, petrol fiyatlarının yüksek kalması. Petrol fiyatlarının bu kadar yükseldiği bir ortamda ciddi anlamda çıkışlar hızlanıyor.
Kripto para piyasasına baktığımızda 2026 yılında yatırımcılar bana şu mesajı verdi. Geçen yıl altın tarafında yüzde 87, gram altın tarafında yüzde 110, gümüşün ons fiyatında yüzde 150, gümüşün gram fiyatında ise yüzde 200 artışlar gördük. Bunlar geçen yılın rakamları.
Bu piyasayı ciddi anlamda manipülasyona açık bir piyasa hâline getirdiler. Ancak Bitcoin 80 bin dolar seviyesinin üzerinde tutundu. Ben tekrar yukarı yönlü hareketler bekliyorum. Bu konuyla alakalı kafamda bir soru işareti yok. Sadece sabır gerekiyor.
Ama diyeceksiniz ki: “Bu yıl yine kazanmadık.” Ben de haklı olarak şöyle bir cevap vereceğim: Bu yıl kim kazandı ki? Borsadakiler mi kazandı? Fonlardakiler mi kazandı? Altın ve gümüş yatırımcıları mı kazandı? Euro’da olanlar mı kazandı? Dolarda olanlar mı kazandı? Kim kazandı? Hiç kimse.
Çünkü ocak ayından itibaren finansal piyasalarda manipülasyonun öne çıktığı, hiç kimsenin kazanamayacağı bir yıla hazırlık yapılması gerektiğini söyledim. Özellikle yine ocak ayında başa basa söylediğim tek bir cümle vardı: 2026 yılında yatırımcıya iki şey lazım. Birincisi, güçlü bir psikoloji; ikincisi, iyi bir finansal okuryazarlık.
Bugüne baktığımızda finansal piyasalarda kimsenin kazanmadığı, piyasalarda istikrarın olmadığı, adeta yasal soygun ve manipülasyonun yaşandığı bir ortam görüyoruz. Böyle bir ortam var mı karşımızda? Var.
2027 yılı değişim yılı olacak. Dolayısıyla 2027 yılında yasal düzenlemelerle birlikte çok şey yaşanacak. O yüzden yatırımcılar para kazanmaktan ziyade şu soruyu sormalı: “Nerede kendimi güvende hissediyorum? Nerede kendimi güvende görmeliyim?”
Bu nedenle mesele, “Altını mı, Bitcoin’i mi tercih etmeliyim?” sorusundan ibaret değil. Stratejimiz aynı. Elimde 10 bin liram varsa 5 bin liralık altın, 5 bin liralık Bitcoin alırım. Yani paramızı dağıtacağız. Ancak kazanç konusunda lütfen bir beklenti içinde olmayın.
Bakın, bu yıl 2026’da yaşadıklarımızı gördük.
Ons altın tarafında 4.070 dolar destek, 4.270 dolar ise direnç seviyesi. Ben dostlarıma bugüne kadar hep şunu söyledim: 2026 yılı toplama yılıdır. Varlıkları biriktirme yılıdır. Fiyata değil, miktara bakın. 2026 yılı para kazanma yılı değildir. Bugün de söylüyorum: Fiyata değil, miktara odaklanın.
Mart ayında Türkiye’de ilk defa fiziki altın tarafında bir kilogram altında 12.500 dolar işçilik farkı gördük. Bu durum unutuldu. Ben aylarca, “Ne yapıyorsunuz? Kimin parasını bu kadar ödüyorsunuz?” diye tepki gösterdim. 12.500 dolar çok büyük bir miktar.
Örneğin, yurt dışında yaşayan bir vatandaşım. Kapalıçarşı’ya geleceğim ve bir kilogram külçe altın alacağım. Cebimden fazladan 12.500 dolar işçilik bedeli çıkacak. İthalat yasağı var, fırsatçılık var, yoğun talep var. Kapalıçarşı’da altın kalmadı, insanlar yurt dışından altın getirtmeye çalıştı.
Temmuz ve ağustos aylarında bu işçilik farkları eksi 1.000 dolara geriledi. Bakın, 12.500 dolar buhar oldu, gitti. İşçilik farkı kapandı ve eksi 1.000 dolara kadar geldi. Bir dönem dünyanın en pahalı altını Türkiye’deydi. Temmuz ve ağustos aylarında ise dünyanın en ucuz altınının bulunduğu ülkelerden biri hâline geldik. Yani fiziki altını dünya fiyatının 1.000 dolar altında alabilen bir ülke konumuna geldik.
O yüzden 2026 yılında finansal piyasalarda altın, gümüş ve kripto para piyasalarında hiç kimse kazanç beklemesin. On aydır bunu söylüyorum. İki ay daha söylemeye devam edeceğim. Bu yıl para kazanma yılı değil. Kimse kazanmadı, kazanamayacaktı. Fiyata değil, miktara bakın. Biriktirin. Bunlar fırsattır, bunlar şanstır. Bu fırsatlar her zaman gelmez. Bundan sonraki süreçte de mümkün olduğunca fiziki varlık biriktirmekte fayda var.
Bu hafta sonu önemli. Çünkü İsrail’de seçimler var. Seçimlerden önce milliyetçilik duygusuyla bir yere saldırabilirler. Başka ülkelerden karşılık gelebilir. Bölgede bir gerilim yaşanabilir. İran’la veya Körfez ülkeleriyle ilgili bir gerilim ortaya çıkabilir.
Dolayısıyla finansal piyasaların hafta sonu kapalı olduğu bir ortamda yatırımcı eli kolu bağlı şekilde beklemek zorunda kalıyor. Bir aksiyon alamıyor. Örneğin, nakitteyse varlık satın alamıyor; elinde varlık varsa satış yapamıyor. Dolayısıyla beklemek zorunda kalıyor. Sizin sözünü ettiğiniz uygulama sayesinde ise hafta sonları dahi bir hamle yapabiliyorsunuz.
Ben her zaman başını sokacak bir ev almak isteyen arkadaşlara şunu söylüyorum: Bugün bile, altın 6.500 lira seviyesindeyken, başını sokacak bir ev almak isteyen kişi bunu değerlendirebilir. Kira ödüyorsun, peki nerede oturuyorsun? Ulaşım maliyetlerin ne kadar?
Ev alır mıyım? Mesele bu kadar basit değil. Birincisi, ne kadarlık bir ev alacaksın? İkincisi, ne kadar kira ödüyorsun? Üçüncüsü, nereden ev alacaksın? Aldığın ev ulaşım maliyetlerini ne kadar etkileyecek?
Örneğin, 50 bin lira kira ödüyorsun. Buna ek olarak aylık 20 bin lira yol masrafın varsa aslında aylık 70 bin liralık bir barınma ve ulaşım maliyetin var demektir. Bunları ayrı ayrı değerlendirmek lazım. Bir de yorgunluk, uzun yol ve stres gibi unsurlar var. Bunları bir kenara bıraksak bile ekonomik maliyeti hesaplamak gerekir.
Dolayısıyla arkadaşlarımız kiradan kurtulmak için nakitlerini hazırlayıp ev almayı düşünebilir. Ancak yatırım amacıyla ev almak ayrı bir konu.
Şuna karar versinler: Bugün alacağım evin fiyatı ne kadar ve bir yıl sonra ne kadar olacak?
Örnek veriyorum, 10 milyon liralık bir ev var. Bir yıl sonra bu evin fiyatı 20 milyon lira olur mu? Bence hayır.
Elimdeki 5 bin liralık altın 10 bin lira olur mu? Zaten normal değerinin yüzde 50 altında olduğu için gönül rahatlığıyla evet diyebilirim. Ancak senin 10 milyon liraya alacağın ev 20 milyon lira olur mu? Bence hayır. 12 milyon olur mu? Evet. 13 milyon olur mu? Evet. Ama 15-20 milyon liraya çıkmasını ben şahsen beklemiyorum.