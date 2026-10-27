Karaman’da yürekleri ağızlara getiren kaza: Savrulan motosiklet minibüsün altına girdi

Karaman’da 20 yaşındaki E.Ç.’nin kullandığı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Motosiklet sürücüsü E.Ç. ile arkasında yolcu olarak bulunan 19 yaşındaki M.U. yolda yaklaşık 20 metre sürüklendi. Sürüklenen motosiklet ise yol kenarında park halinde bulunan minibüsün altına girerek dururken, yaralı iki genç olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yürekleri ağızlara getiren kaza ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.