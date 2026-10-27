Pendik’te su dolu alt geçitte korku dolu anlar: Araç stop etti, baba kız mahsur kaldı

Günlerdir yapılan uyarıların ardından İstanbul, sağanak yağışın etkisi altına girdi. Gece saatlerinde başlayan yağış sabahın erken saatlerinde şiddetini artırırken, Pendik Çamçeşme Mahallesi’nde yağış nedeniyle mahalledeki alt geçit suyla doldu. Bu sırada alt geçitten geçmeye çalışan Cengiz Bektaş’ın aracı suyun içinde stop etti. Kızını üniversiteye götürmek için yola çıktığını belirten Bektaş, kızıyla birlikte mahsur kaldıklarını ve çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkabildi.