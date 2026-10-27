Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 07:51
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 08:21

İstanbul'da sağanak alarmı: Trafik yoğunluğu yüzde 80'e dayandı

İstanbul'da sabahın erken saatlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti. İşe gitmek için yola çıkan vatandaşlara zor anlar yaşarken, trafik de durma noktasına geldi.

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 07:51
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 08:21

'nün yaptığı sağanak uyarısının ardından 'da beklenen yağış başladı. Sabah saatlerinde etkisini göstermeye başlayan yağış ilerleyen saatlerde şiddetini daha da arttı. İşe ve okula gitmek için dışarı çıkan vatandaşlar zor anlar yaşarken, kent genelinde yüzde 76'ya yükseldi. 

HABERİN ÖZETİ

İstanbul'da sağanak alarmı: Trafik yoğunluğu yüzde 80'e dayandı

Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sağanak yağış uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağış sabah saatlerinde etkisini göstererek vatandaşlara zor anlar yaşattı ve trafik yoğunluğunu artırdı.
İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sağanak yağış uyarılarının ardından yağış sabah saatlerinde etkisini gösterdi.
Kent genelinde etkili olan yağış nedeniyle sabah saatlerinde dışarı çıkan vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Trafik yoğunluğu yüzde 74'e dayandı.
Yağışlı havanın hafta boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor.
Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
İstanbul'da sağanak alarmı: Trafik yoğunluğu yüzde 80'e dayandı

HAFTA BOYUNCA DEVAM EDECEK

 İşe ve okula gitmek için yola çıkan vatandaşların bazıları yanlarında getirdikleri şemsiyelerle yağmurdan korunurken, bazıları ise yağışın etkisini azaltmasını bekledi. Şemsiyesi bulunmayan vatandaşların koşarak ilerlediği görüldü. 

İstanbul'da sağanak alarmı: Trafik yoğunluğu yüzde 80'e dayandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, yağışlı havanın hafta boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor.

İstanbul'da sağanak alarmı: Trafik yoğunluğu yüzde 80'e dayandı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
18 yaşındaki genç, kız arkadaşıyla konuştuktan sonra denize atlayıp intihar etti
27 Ekim 2026 altın fiyatları | Altın yeniden yükselişe geçti
27 Ekim 2026 hava durumu | Meteoroloji sarı ve turuncu kodlu uyarı verdi: Sağanak yağış bu illerde şiddetlenecek
ETİKETLER
#İstanbul
#Yağış
#meteoroloji genel müdürlüğü
#trafik yoğunluğu
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.