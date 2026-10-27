Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı sağanak yağış uyarısının ardından İstanbul'da beklenen yağış başladı. Sabah saatlerinde etkisini göstermeye başlayan yağış ilerleyen saatlerde şiddetini daha da arttı. İşe ve okula gitmek için dışarı çıkan vatandaşlar zor anlar yaşarken, kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 76'ya yükseldi.

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HABERİN ÖZETİ İstanbul'da sağanak alarmı: Trafik yoğunluğu yüzde 80'e dayandı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sağanak yağış uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağış sabah saatlerinde etkisini göstererek vatandaşlara zor anlar yaşattı ve trafik yoğunluğunu artırdı. İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sağanak yağış uyarılarının ardından yağış sabah saatlerinde etkisini gösterdi. Kent genelinde etkili olan yağış nedeniyle sabah saatlerinde dışarı çıkan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Trafik yoğunluğu yüzde 74'e dayandı. Yağışlı havanın hafta boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor.

HAFTA BOYUNCA DEVAM EDECEK

İşe ve okula gitmek için yola çıkan vatandaşların bazıları yanlarında getirdikleri şemsiyelerle yağmurdan korunurken, bazıları ise yağışın etkisini azaltmasını bekledi. Şemsiyesi bulunmayan vatandaşların koşarak ilerlediği görüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, yağışlı havanın hafta boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor.