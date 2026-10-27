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3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 04:19
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 04:19

18 yaşındaki genç, kız arkadaşıyla konuştuktan sonra denize atlayıp intihar etti

Ordu'nun Ünye ilçesinde iskelede kız arkadaşıyla telefon görüşmesi yapan 18 yaşındaki genç, konuşma bittikten sonra denize atladı. Yaklaşık 2,5 saat süren arama kurtarma çalışmaları sonucu gencin cansız bedeni bulundu.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 04:19
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 04:19

Ordu'nun Ünye ilçesinde gece saatlerinde iskeleden denize atlayan 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Olay, saat 01.00 sıralarında Kaledere Mahallesi Devlet Sahil Yolu üzerinde bulunan Ünye İskelesi'nde meydana geldi. 18 yaşındaki B.S. iskelede bulunduğu sırada bir vatandaştan cep telefonunu isteyerek kız arkadaşıyla görüştükten sonra iskelenin ucundan denize atladı.

18 yaşındaki genç, kız arkadaşıyla konuştuktan sonra denize atlayıp intihar etti

Gencin suda gözden kaybolduğunu fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık, AFAD, , Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ve polis ekipleri sevk edildi.

18 yaşındaki genç, kız arkadaşıyla konuştuktan sonra denize atlayıp intihar etti

Ordu Büyükşehir Belediyesi su altı arama kurtarma dalgıç ekipleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda yaklaşık 2,5 saat sonra gencin cansız bedenine iskelenin altında ulaşıldı.

18 yaşındaki genç, kız arkadaşıyla konuştuktan sonra denize atlayıp intihar etti

Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı olay yeri inceleme ekiplerinin detaylı çalışmalarının ardından gencin cansız bedeni, Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ETİKETLER
#Ordu Büyükşehir Belediyesi
#Ünye
#sahil güvenlik komutanlığı
#Kaledere Mahallesi
#Ünye İskelesi
#3. Sayfa
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