Büyükçekmece'de kadın sürücüler çılgına döndü: Saç başa birbirine girdiler

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İstanbul
İstanbul Büyükçekmece Atatürk Mahallesi Parmaksız Caddesi üzerinde trafikte yol verme meselesi yüzünden iki kadın sürücü arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kontrolden çıktı. Araçlarından inen sürücüler, cadde ortasında saç başa birbirine girdi. Çevredeki vatandaşların araya girerek güçlükle ayırdığı kavganın ardından taraflar yeniden araçlarına binerek olay yerinden uzaklaştı. Trafikte akıllara durgunluk veren o kavga anları ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.