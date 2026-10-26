En Hamarat Benim adlı programla adından sıkça bahsettiren Kadir Ezildi'nin yeni bir formatla izleyici karşısına çıkacağı iddia edildi. Haftanın yeni gününde 26 Ekim tarihinde ekran başına gelen televizyon tutkunları, programın yeni bölümünü göremeyince NOW TV'den yapılacak açıklamaya kilitlendi. En Hamarat Benim son olarak 5. sezonuyla ve 1105 bölümüyle izleyici karşısına çıkarken kanaldan yapılacak resmi açıklama merakla bekleniyor. Yarışma programında kendine güvenen hamarat yarışmacılar, en yüksek puana ulaşarak haftanın birincisi olmak istiyordu. En Hamarat Benim Adlı yapımı ekranlarda göremeyen izleyiciler ise final olup olmadığını ve programın tekrar yayınlanıp yayınlanmayacağını tartışıyor. Peki En Hamarat Benim yeni bölüm ne zaman, final mi yaptı? İşte, konuya ilişkin detaylar...

Özetle

HABERİN ÖZETİ En Hamarat Benim neden yok, bitti mi, yeni bölüm ne zaman? 26 Ekim Kadir Ezildi En Hamarat Benim final mi yaptı, hangi kanalda, saat kaçta? En Hamarat Benim adlı programla tanınan Kadir Ezildi'nin yeni bir formatla ekranlara döneceği iddiaları üzerine, programın 26 Ekim'deki yeni bölümünün yayınlanmaması izleyicilerde final yapıp yapmadığı sorusunu akıllara getirdi. En Hamarat Benim Programı sona erdi. Bazı kaynaklarda reyting sebebiyle yarışmanın ekranlara veda ettiği ifade edildi. Sunucu Kadir Ezildi, "Eskiyi özledik diyordunuz. Kaldığımız yerden yepyeni kanalımızla temizliğe devam ediyoruz." ifadelerini kullandı. Yeni programın resmi formatına ve başlangıç tarihine ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Kadir Ezildi, 19 Mart 1995'te Konya'da doğmuş ve daha önce "Temizlik Avcıları", "Temizlik Benim İşim" gibi programlarla ekranlara gelmişti.

EN HAMARAT BENİM NEDEN YOK, FİNAL Mİ YAPTI?

Ekranların sevilen sunucusu Kadir Ezildi’nin sunumuyla ekranlara gelen En Hamarat Benim Programı sona erdi. Bazı kaynaklarda reyting sebebiyle yarışmanın ekranlara veda ettiği ifade edildi. Programın sunucusu Kadir Ezildi'den konuyla ilgili yapılan açıklamada "Eskiyi özledik diyordunuz.i Kaldığımız yerden yepyeni kanalımızla temizliğe devam ediyoruz. Çok da güzel kirli evlerimiz var şu anda. Ekrandan çok uzak kalmadan hızlıaca geri geleceğiz. Özlediğiniz muhtemeş temizliğimizle yepyeni kanalımızda olacağız" ifadelerini kullandı. Yeni programın resmi formatına ve başlangıç tarihine ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

26 EKİM PAZARTESİ NOW TV YAYIN AKIŞI

07.15 İlk Bakış

08:00 Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30 Anne Yarısı

13.30 Ömür Usta

16.30 Sevdam Karadeniz

17.30 Kumbara

19.00 Now Ana Haber

20.00 Sevdam Karadeniz

KADİR EZİLDİ KİMDİR?

Kadir Ezildi, 19 Mart 1995'te Konya'da doğmuş ve aslen Konyalıdır. Babası doktor, annesi ise Bayburtlu olan Ezildi, ailesinin ayrılmasının ardından annesi ve kardeşiyle birlikte İstanbul’da yaşamını sürdürmektedir.

Eğitim hayatının ardından bir hastanede arşiv sorumlusu olarak çalışmaya başlayan Kadir Ezildi, temizlik konusundaki titizliğiyle tanındı. Bu yönüyle dikkat çeken Ezildi, "Temizlik Avcıları" programında yer aldı ve sonrasında "Temizlik Benim İşim" ve "En Hamarat Benim" gibi programları sunarak televizyon kariyerine devam etti.

Geçmişte Temizlik Avcıları, Temizlik Benim İşim gibi programlarla izleyici karşısına çıkmıştı.