En Hamarat Benim neden yok, bitti mi, yeni bölüm ne zaman? 26 Ekim Kadir Ezildi En Hamarat Benim final mi yaptı, hangi kanalda, saat kaçta?

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İstanbul
En Hamarat Benim adlı programla adından sıkça bahsettiren Kadir Ezildi'nin yeni bir formatla izleyici karşısına çıkacağı iddia edildi. Haftanın yeni gününde 26 Ekim tarihinde ekran başına gelen televizyon tutkunları, programın yeni bölümünü göremeyince NOW TV'den yapılacak açıklamaya kilitlendi. En Hamarat Benim son olarak 5. sezonuyla ve 1105 bölümüyle izleyici karşısına çıkarken kanaldan yapılacak resmi açıklama merakla bekleniyor. Yarışma programında kendine güvenen hamarat yarışmacılar, en yüksek puana ulaşarak haftanın birincisi olmak istiyordu. En Hamarat Benim Adlı yapımı ekranlarda göremeyen izleyiciler ise final olup olmadığını ve programın tekrar yayınlanıp yayınlanmayacağını tartışıyor. Peki En Hamarat Benim yeni bölüm ne zaman, final mi yaptı? İşte, konuya ilişkin detaylar...
Ekranların sevilen sunucusu Kadir Ezildi’nin sunumuyla ekranlara gelen En Hamarat Benim Programı sona erdi. Bazı kaynaklarda reyting sebebiyle yarışmanın ekranlara veda ettiği ifade edildi. Programın sunucusu Kadir Ezildi'den konuyla ilgili yapılan açıklamada "Eskiyi özledik diyordunuz.i Kaldığımız yerden yepyeni kanalımızla temizliğe devam ediyoruz. Çok da güzel kirli evlerimiz var şu anda. Ekrandan çok uzak kalmadan hızlıaca geri geleceğiz. Özlediğiniz muhtemeş temizliğimizle yepyeni kanalımızda olacağız" ifadelerini kullandı. Yeni programın resmi formatına ve başlangıç tarihine ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı.
07.15 İlk Bakış
08:00 Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.30 Anne Yarısı
13.30 Ömür Usta
16.30 Sevdam Karadeniz
17.30 Kumbara
19.00 Now Ana Haber
20.00 Sevdam Karadeniz
Kadir Ezildi, 19 Mart 1995'te Konya'da doğmuş ve aslen Konyalıdır. Babası doktor, annesi ise Bayburtlu olan Ezildi, ailesinin ayrılmasının ardından annesi ve kardeşiyle birlikte İstanbul’da yaşamını sürdürmektedir.
Eğitim hayatının ardından bir hastanede arşiv sorumlusu olarak çalışmaya başlayan Kadir Ezildi, temizlik konusundaki titizliğiyle tanındı. Bu yönüyle dikkat çeken Ezildi, "Temizlik Avcıları" programında yer aldı ve sonrasında "Temizlik Benim İşim" ve "En Hamarat Benim" gibi programları sunarak televizyon kariyerine devam etti.
Geçmişte Temizlik Avcıları, Temizlik Benim İşim gibi programlarla izleyici karşısına çıkmıştı.