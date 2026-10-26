'Ben bu işi yaparım' dedi, ilk kez yetiştirerek kazancını katladı: Kilosunu 500 TL'den satıyor

Adana’nın Saimbeyli ilçesine bağlı Gürleşen Mahallesi'nde yaşayan Melehat Durmuşoğlu ilk kez ahududu yetiştiriciliğiyle girişimci olmak isteyenlere örnek oldu. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün "Üreten Kınalı Eller" projesi çerçevesinde üretime başlayan Durmuşoğlu ahududu yetiştirerek yüksek verim elde etti.

2 GÜNDE YAKLAŞIK 40 KİLO

Geçen yıl haziran ayında diktiği fidelerden ilk ürünlerini alan Melahat Durmuşoğlu, bu yılki verimin beklentisinin çok üzerinde gerçekleştiğini bahçesinden 2 günde bir yaklaşık 40 kilo ahududu hasadı yaptığını söyledi.

Ahududunun yalnızca meyve olarak taze tüketimle sınırlı kalmadığını anlatan Durmuşoğlu, ahududularını ziyan olmaması için reçel ve pestil yaptığını da belirtti. Ürünlerini ilk kez Saimbeyli, Tufanbeyli pazarında görenlerin şaşırdığını ‘dağdan mı buldun?, nedir bu?' gibi sorularla görenlerin şaşırdığını da dile getiren Durmuşoğlu, özellikle reçele olan talebin arttığını söyledi.

KİLOSU 500 LİRADAN SATILIYOR

Hasat döneminde bir gün arayla toplama yaptıklarını ve ürün miktarının 35-40 kiloya kadar çıktığını anlatan Melahat Durmuşoğlu, ahududunun kilogramını 500 liradan sattığını kaydetti.

"BEN BU İŞİ YAPARIM DEDİM VE BAŞARDIM"

Ahududu yetiştiriciliğine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelinin önerisiyle başladığını anlatan Durmuşoğlu, "Bir toplantıda ahududu yetiştiriciliği önerildi. Ben de ‘Ben bu işi yaparım' dedim. Yaptım ve başardım. Bu kadar güzel bir ürün alacağımızı açıkçası bilmiyorduk. Ziraat ekipleri de verimi görünce şaşırdı" dedi.

ARTIK ARKADAŞLARINA ÖNERİYOR

Üretimin yaygınlaşmasını istediğini belirten Durmuşoğlu, "Diğer arkadaşlarıma da öneriyorum. Yarım dönüm ya da bir dönüm arazide bu üretimi yapabilirler. Saimbeyli'de sumağın, kirazın ve ayvanın olduğu gibi ahududunun da değerlendirilmesini, ilerleyen dönemde ihracatının yapılmasını istiyorum. Bu işin daha da güzel olacağına inanıyorum" diye konuştu.