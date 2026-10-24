Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Mavi Kadin Güçlü Kadın
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.10.2026
saat ikonu 17:05
|
GÜNCELLEME:
24.10.2026
saat ikonu 17:05

25 yaşında devlet desteğiyle işini kurdu! Kadın girişimciden büyük başarı

Balıkesirli kadın girişimci Sueda Demirci, Tarım ve Orman Bakanlığı´nın 2022 yılında hayata geçirdiği Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi kapsamında aldığı 100 bin liralık hibe desteğiyle koyun yetiştiriciliğine başlayarak hayallerine kavuştu.

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
25 yaşında devlet desteğiyle işini kurdu! Kadın girişimciden büyük başarı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.10.2026
saat ikonu 17:05
|
GÜNCELLEME:
24.10.2026
saat ikonu 17:05

’in ilçesinde yaşayan veteriner teknikeri 25 yaşındaki Sueda Demirci, devlet desteğiyle başladığı koyun yetiştiriciliğinde kısa sürede önemli bir başarı elde etti. Cumhurbaşkanı 'ın hibe tanıtım programı kapsamında fotoğrafını paylaştığı genç çiftçi, bugün yaklaşık 150 damızlık koyun ve kuzu yetiştiriyor.

25 YAŞINDA DEVLET DESTEĞİYLE İŞİNİ KURDU!

Aslıhantepecik Mahallesi´nde ailesiyle birlikte hayvancılık yapmaya devam eden Demirci, 2022 yılında Kırsal Kalkınma Desteklemeleri kapsamında yürütülen Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi´ne başvurdu. "Koyun Yetiştiriciliği ve Besiciliği" projesi kabul edilen Demirci, 100 bin lira hibe desteği almaya hak kazandı. 

Destek kapsamında 50 koyun ve 2 koç satın alan Demirci, işletmesini zaman içerisinde büyüttü.
Bugün yaklaşık 150 damızlık koyun ve kuzunun bulunduğu işletmede, coğrafi işaret tescilli Balıkesir kuzusu yetiştiriliyor.

25 yaşında devlet desteğiyle işini kurdu! Kadın girişimciden büyük başarı

Veteriner teknikeri olması nedeniyle hayvancılık konusunda sahip olduğu bilgi ve deneyimi de işletmesine aktaran Demirci, ailesinin desteğiyle sürüsünü büyütmeye devam ediyor. Devlet desteğiyle başladığı hayvancılığı daha da geliştirmeyi hedefleyen Demirci, yetiştirdiği hayvanlardan elde ettiği gelirle kendisine araç da aldı. Demirci, küçük bir destekle başladığı hayvancılık faaliyetini büyüterek hem üretime katkı sağlamayı hem de kendi işini daha ileri taşımayı amaçlıyor.

25 yaşında devlet desteğiyle işini kurdu! Kadın girişimciden büyük başarı


Çocukluğundan beri bu işinde olduğunu dile getiren Sueda Demirci, "Ben çocukluğumdan beri bu işin içerisindeyim. Aile olarak çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşıyoruz. Daha önce büyükbaş hayvanlarımız vardı. Ben de okula giderken bile hayvanlarımızla ilgileniyordum. Yani sürekli bu işin içinde büyüdüm" dedi.

25 yaşında devlet desteğiyle işini kurdu! Kadın girişimciden büyük başarı

KADIN GİRİŞİMCİDEN BÜYÜK BAŞARI

'nın 2022 yılında Uzman Eller Projesi kapsamında verilen hibe desteğinden haberdar olduğunu ve projeye başvurduğunu söyleyen Demirci, "Hibe programına katılarak hak kazandım. Bu proje sayesinde koyunlarımızı aldık ve kendi sürümüzü oluşturmaya başladık. Zaman içerisinde sürümüz büyüdü ve bu işten maddi kazanç elde etmeye başladık. Hatta kazandığımız gelirle kendimize bir araba da aldık. Çok şükür bugün geldiğimiz noktadan mutluyuz. Ben özellikle genç arkadaşlarıma bu tür projeleri takip etmelerini tavsiye ediyorum. Tarım ve Orman Bakanlığının internet sitelerini, sosyal medya hesaplarını ve il ve ilçe müdürlüklerini sürekli takip etsinler. Kendilerine uygun mutlaka bir proje bulacaklardır. Bize nasıl bir iş ve meslek sahibi olma imkânı sağladıysa, başka gençlerin de önünü açabilir" şeklinde konuştu.

25 yaşında devlet desteğiyle işini kurdu! Kadın girişimciden büyük başarı


Şu anda yaklaşık 150 koyunları olduğunu ifade eden Demirci, "Hayvanlarımızla ailecek ilgileniyoruz. Sürümüzü daha da büyütmeyi düşünüyoruz. Şu an ağırlıklı olarak et üretimi üzerine çalışıyoruz. Damızlık hayvanlarımızı ayırarak sürümüzü yavaş yavaş büyütüyoruz ve geçimimizi bu şekilde sağlıyoruz. Bu proje sayesinde sadece ekonomik anlamda değil, hayatımızda çok güzel fırsatlar da ortaya çıktı. Babamla birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen iftar programına katılmak da nasip oldu. Bu bizim için çok güzel ve unutulmaz bir anıydı. Biz bu işi severek yapıyoruz. Zaten bir aile işletmesiyiz ve hep birlikte çalışıyoruz. Bundan sonra da ömrümüzün sonuna kadar bu işi sürdürmek, sürümüzü daha da büyütmek istiyoruz. Ben özellikle benim yaşımda olan genç arkadaşlarıma, ideallerinin peşinden koşmalarını ve tarım ve hayvancılığa yönelmelerini tavsiye ediyorum. İstedikten ve emek verdikten sonra bu işten güzel sonuçlar elde edilebileceğine inanıyorum" dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kadın Girişimciler için 1 Milyon TL'lik finansman desteği: Kimler başvurabilir?
Kadın girişimcilerden birbirinden farklı projeler! Dünyada ilklere imza atıldı
ETİKETLER
#balıkesir
#Recep Tayyip Erdoğan
#Tarım ve Orman Bakanlığı
#altıeylül
#Güçlü Kadın
#Sueda Demirci
#Mavi Kadin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.