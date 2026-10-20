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Mavi Kadin Güçlü Kadın
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Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 15:58
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 17:41

Kadın girişimcilerden birbirinden farklı projeler! Dünyada ilklere imza atıldı

Kadın girişimcilerin yenilikçi fikirlerini geliştirmelerine ve yatırım fırsatlarına ulaşmalarına destek olmak amacıyla KADEM tarafından hayata geçirilen İnovasyonda Kadın Bilgi Merkezi açıldı. 20 Ekim’de düzenlenen programda KADEM Kadın Girişimciliği Raporu tanıtılırken, DemoDay etkinliğinde girişimci kadınlar projelerini yatırımcılarla buluşturdu. Gıda Mühendisi, girişimci ve Menopoz Koçu Özlem Elibol Gündüz, Waytogo girişiminin kurucu ortağı Ayşegül Özkavukçu ve PatiLabs Teknoloji Ar-Ge ve İnovasyon Merkezi A.Ş.’nin kurucusu Dilek Kelleci de etkinlikte söz alarak kendi projeleri hakkında bilgi verdi.

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Editor
 Ezgi Sezer
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Kadın girişimcilerden birbirinden farklı projeler! Dünyada ilklere imza atıldı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 15:58
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 17:41

Sanayi ve Teknoloji Bakanı , Valisi Davut Gül, Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Av. Dr. Canan Sarı’nın katıldığı programda, kadın girişimciliğini güçlendirmeye yönelik çalışmalar ele alındı. Farklı sektörlerde faaliyet gösteren girişimci kadınlar, geliştirdikleri projeleri tanıtarak çalışmalarını katılımcılarla paylaştı.

HABERİN ÖZETİ

Kadın girişimcilerden birbirinden farklı projeler! Dünyada ilklere imza atıldı

Bilgi Okunma süresi 45 saniyeye düşürüldü.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Valisi Davut Gül, KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Av. Dr. Canan Sarı'nın katıldığı programda, KADEM'in kadın girişimciliğini güçlendirme çalışmaları kapsamında İnovasyonda Kadın Bilgi Merkezi'nin açılışı yapıldı.
KADEM'in kadın girişimciliğini desteklemek amacıyla başlattığı İnovasyonda Kadın Programı, İnovasyonda Kadın Bilgi Merkezi ile yeni bir aşamaya taşındı.
Merkez, kadınların iş fikirlerini geliştirmelerine, projelerini girişime dönüştürmelerine ve yatırım çevreleriyle bağlantı kurmalarına katkı sunmayı hedefliyor.
KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, programın bugüne kadar yaklaşık 3 bin başvuru aldığını ve 235 girişimci kadını kamplarda ağırladığını belirtti.
Programın 10. döneminde 22 ülkeden 429 başvuru yapıldığı ifade edildi.
Etkinlik kapsamında Gıda Mühendisi Özlem Elibol Gündüz, Waytogo girişiminin kurucu ortağı Ayşegül Özkavukçu ve PatiLabs Teknoloji Ar-Ge ve İnovasyon Merkezi A.Ş.'nin kurucusu Dilek Kelleci projelerini tanıttı.
DemoDay etkinliğinde yapay zekâdan biyoteknolojiye, tarım ve gıda teknolojilerinden sürdürülebilirliğe kadar farklı alanlardaki projeler tanıtıldı ve yatırım fırsatları öne çıktı.
Bilgi Okunma süresi 45 saniyeye düşürüldü.

KADEM’DEN KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE YENİ DESTEK

KADEM’in kadın girişimciliğini desteklemek amacıyla 2015 yılında başlattığı İnovasyonda Kadın Programı, İnovasyonda Kadın Bilgi Merkezi ile yeni bir aşamaya taşındı. Kadınların iş fikirlerini geliştirmelerine, projelerini girişime dönüştürmelerine ve yatırım çevreleriyle bağlantı kurmalarına katkı sunmayı hedefleyen merkez, girişimcilik alanındaki çalışmalara destek sağlamayı amaçlıyor.

Kadın girişimcilerden birbirinden farklı projeler! Dünyada ilklere imza atıldı

KADEM Bulgurlu Bilgi Merkezi’nde gerçekleştirilen açılışta, kadın girişimciliğinin mevcut durumu ve girişimcilerin gelişim olanakları da gündeme geldi. Program kapsamında KADEM Raporu tanıtılırken, kadınların iş dünyasındaki konumunu güçlendirmeye yönelik çalışmaların önemi vurgulandı.

SÜMEYYE ERDOĞAN BAYRAKTAR PROGRAMIN GELİŞİMİNE DİKKAT ÇEKTİ

Açılışta konuşan KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, İnovasyonda Kadın Programı’nın yıllar içinde ulaştığı noktaya değindi. Programın kadınların fikirlerini hayata geçirmelerine sağladığı katkıyı anlatan Bayraktar, “Dokuz yıl önce başlattığımız proje, bugün binlerce kadının hayatına dokunan, fikirlerini ürüne, hayallerini girişime dönüştüren güçlü bir platform hâline geldi.” dedi.

Kadın girişimcilerden birbirinden farklı projeler! Dünyada ilklere imza atıldı

Bayraktar, programın bugüne kadar yaklaşık 3 bin başvuru aldığını ve 235 girişimci kadını kamplarda ağırladığını belirtti. Programın 10. döneminde uluslararası ölçekte de ilgi gördüğünü ifade eden Bayraktar, 22 ülkeden 429 başvuru yapıldığını açıkladı.

Kadın girişimcilerden birbirinden farklı projeler! Dünyada ilklere imza atıldı

ÖZLEM ELİBOL GÜNDÜZ, AYŞEGÜL ÖZKAVUKÇU VE DİLEK KELLECİ PROJELERİNİ ANLATTI

Etkinliğin dikkat çeken bölümlerinden biri de kadın girişimcilerin kendi projelerini tanıttığı sunumlar oldu. Gıda Mühendisi, girişimci ve Menopoz Koçu Özlem Elibol Gündüz, geliştirdiği girişim ve çalışmaları hakkında bilgi verirken Waytogo girişiminin kurucu ortağı Ayşegül Özkavukçu da projelerini katılımcılarla paylaştı.
PatiLabs Teknoloji Ar-Ge ve İnovasyon Merkezi A.Ş.’nin kurucusu Dilek Kelleci de etkinlikte kendi girişimini anlatarak çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Farklı alanlarda faaliyet gösteren üç girişimcinin sunumları, kadınların çeşitli sektörlerde geliştirdiği projeleri ve girişimcilik deneyimlerini gündeme taşıdı.

Kadın girişimcilerden birbirinden farklı projeler! Dünyada ilklere imza atıldı

DEMODAY PROGRAMINDA YATIRIM FIRSATLARI ÖNE ÇIKTI

Açılış programının ardından gerçekleştirilen DemoDay etkinliğinde kadın girişimciler, projelerini yatırımcılar, paydaş kurum temsilcileri ve girişimcilik ekosisteminin farklı aktörlerine sundu. Yapay zekâdan biyoteknolojiye, tarım ve gıda teknolojilerinden sürdürülebilirliğe uzanan farklı alanlardaki projeler tanıtıldı.

“MENOPOZ DÖNEMİNDEKİ SIKINTILAR BİTİYOR”

Gıda Mühendisi & Girişimci & Menopoz Koçu olan Özlem Elibol Gündüz, menopoz döneminde yaşadığı sıkıntılardan yola çıkarak girişimciliğe başladığını ifade etti. Menopoz döneminde kadınların ihtiyacı olan birtakım saplamentleri içeren fonksiyonel atıştırmalıklar geliştirdiğine dikkat çekti.

Kadın girişimcilerden birbirinden farklı projeler! Dünyada ilklere imza atıldı

“DÜNYADA İLK OLAN BİR ÇALIŞMA YAPTIK”

Waytogo girişiminin kurucu ortağı olan Ayşegül Özkavukçu geleceğin çalışma hayatında çalışan insanların daha yüksek bir farkındalıkla daha üretken olmaları için onları destekliyoruz. Mentörlük ve koçluk gibi birebir yetenek yönetiminin sistematiklerinden olan bu yaklaşımların teknolojisini geliştiriyoruz dedi. Kurumlar, teknoparklar, hızlandırma programı yürütücüleri kolaylıkla bu mentorluk programlarını kurup yönetebiliyorlar. 

Kadın girişimcilerden birbirinden farklı projeler! Dünyada ilklere imza atıldı

TÜBİTAK Projelerinin de olduğunu aktaran Özkavukçu, “mentörlük koçluk görüşmelerinde mentörün ve koçun yetkinliklerini ölçebiliyoruz. İçeride etik olmayan bir konuşma yapılmış mı onu kontrol ediyoruz. Gizlilik ilkelerini ihlal etmeden.” Dedi. Özkavukçu, bu anlamda dünyada ilk olan bir çalışma yaptıklarını ifade etti. 

Waytogo isimli yapay zekâ destekli kurumsal koçluk ve mentörlük platformu kurucu ortağı olan Özkavukçu konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bundan sonra yapay zekanın her yeri sardığı dönemdeyiz. AI-native dediğimiz yani kodlamayı doğrudan bilmeyen ama kendi iş fikrini yapay zeka araçlarıyla hayata geçirmek isteyen girişimlere güzel bir hızlanma programı tasarlıyoruz.”   

Kadın girişimcilerden birbirinden farklı projeler! Dünyada ilklere imza atıldı

“KURU MAMALAR DAHA SAĞLIKLI VE LEZZETLİ OLACAK”

PatiLabs Teknoloji Ar-Ge ve İnovasyon Merkezi A.Ş.’nin kurucusu olan Dilek Kelleci pet sektörüne odaklandıklarını ifade ediyor. Fonksiyonel gıdalar geliştiren biyoteknoloji girişimcisiyiz diyerek kendilerini tanıttı. Yeni markalarından Hubixos hakkında konuşan Kelleci, köpeklerde ve kedilerde beslenme alışkanlıklarını değiştirip aslında yeni bir kategori yapmaya çalıştıklarının altını çiziyor. Kelleci, kuru mamayı daha sağlıklı ve lezzetli bir hale getirerek her öğünde kullanılmasını istediğimiz bir sos haline getiriyoruz diyerek açıklıyor. 
 

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KADEM İnovasyonda Kadın Bilgi Merkezi’ni açtı! Kadın girişimciler projelerini yatırımcılarla buluşturdu
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#İstanbul
#kadın girişimciliği
#kadem
#Sümeyye Erdoğan Bayraktar
#mehmet fatih kacır
#Güçlü Kadın
#Mavi Kadin
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