Kadın girişimcileri destekleyen yeni bir proje KADEM'den geldi. İnovasyonda Kadın Bilgi Merkezi açılışı gerçekleşti. KADEM, kadın girişimcilerin yenilikçi fikirlerini geliştirmelerine ve yatırım fırsatlarına erişimlerine destek olmak amacıyla İnovasyonda Kadın Bilgi Merkezi’ni açtı. Açılışta KADEM Kadın Girişimciliği Raporu tanıtılırken, DemoDay programında kadın girişimciler projelerini yatırımcılarla buluşturdu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ KADEM İnovasyonda Kadın Bilgi Merkezi’ni açtı! Kadın girişimciler projelerini yatırımcılarla buluşturdu KADEM, kadın girişimcilerin yenilikçi fikirlerini geliştirmelerine ve yatırım fırsatlarına erişimlerine destek olmak amacıyla İnovasyonda Kadın Bilgi Merkezi'ni açtı. Merkez, kadın girişimcilerin fikirlerini ürüne, hayallerini girişime dönüştüren bir platform olarak tasarlandı. Program kapsamında bugüne kadar yaklaşık 3 bin başvuru alındı ve 235 girişimci kamplara katıldı. 2019-2025 yılları arasında yatırım alan her dört girişimden birinde kadın kurucu ortak bulunuyor ve bu girişimler toplam 1,4 milyar dolar yatırım aldı. Açılışta KADEM Kadın Girişimciliği Raporu tanıtıldı. DemoDay programında kadın girişimciler projelerini yatırımcılarla buluşturdu.

BASIN BÜLTENİ;

KADEM’den Kadın Girişimciliğine Yeni Merkez: İnovasyonda Kadın Bilgi Merkezi Açıldı

KADEM, kadın girişimcilerin yenilikçi fikirlerini geliştirmelerine ve yatırım fırsatlarına erişimlerine destek olmak amacıyla İnovasyonda Kadın Bilgi Merkezi’ni açtı. Açılışta KADEM Kadın Girişimciliği Raporu tanıtılırken, DemoDay programında kadın girişimciler projelerini yatırımcılarla buluşturdu.

KADEM’in kadın girişimciliğini desteklemek amacıyla 2015 yılında başlattığı İnovasyonda Kadın Programı, yeni bir merkezle büyümeye devam ediyor. 20 Ekim’de KADEM Bulgurlu Bilgi Merkezi’nde gerçekleştirilen programa Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Valisi Davut Gül, KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Av. Dr. Canan Sarı ve çok sayıda davetli ile girişimci kadınlar katıldı.

“Kadınların Fikirlerini Ürüne, Hayallerini Girişime Dönüştüren Güçlü Bir Platform”

Açılışta konuşan KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, İnovasyonda Kadın Programı’nın yıllar içinde önemli bir gelişim gösterdiğini belirterek, “Dokuz yıl önce başlattığımız proje, bugün binlerce kadının hayatına dokunan, fikirlerini ürüne, hayallerini girişime dönüştüren güçlü bir platform hâline geldi.” dedi.

Program kapsamında bugüne kadar yaklaşık 3 bin başvuru aldıklarını ve 235 girişimciyi kamplarda ağırladıklarını ifade eden Bayraktar, İnovasyonda Kadın Programı’nın 10. döneminde uluslararası ölçekte büyüyerek 22 ülkeden 429 başvuruya ulaştığını belirtti.

Kadınların girişimcilik yolculuklarında karşılaştıkları zorluklara dikkat çeken Bayraktar, kadınların potansiyellerini ortaya koyabilmeleri için bu engellerin doğru anlaşılması ve ihtiyaçlarına yönelik somut çözümler geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

StartupCentrum iş birliğiyle hazırlanan KADEM Kadın Girişimciliği Raporu’nun kadın girişimcilerin mevcut durumunu ve ihtiyaçlarını ortaya koyduğunu belirten Bayraktar, rapordaki verilere ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

“2019-2025 yılları arasında yatırım alan her dört girişimden birinde kadın kurucu ortak bulunuyor. 571 kadın kurucu, toplam 1,4 milyar dolarlık yatırım almış. Ancak 2025 yılında kadın kurucuların özel sektör yatırımlarındaki payı yüzde 19'da kalmış.”

Bu verilerin kadınların girişimcilik potansiyellerini hayata geçirebilmeleri için daha fazla imkân ve fırsata ihtiyaç duyduğunu gösterdiğini ifade eden Bayraktar, kadınların bilgi, yetenek ve üretim potansiyellerinin girişimciliğe, teknolojiye ve yenilikçi üretime daha fazla yansımasının ekonomik büyüme, istihdam ve rekabet gücü açısından önemine dikkat çekti.

Kadın girişimciliğini destekleyen kamu politikalarının önemine de değinen Bayraktar, KOSGEB’in Girişimci Destek Programı’nda kadın girişimcilere yönelik pozitif ayrımcılığa, Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı’na ve kırsal kalkınma desteklerine işaret etti. TÜİK’in 2024 verilerine göre Türkiye’de 1 milyon 240 bin kadın girişimci bulunduğunu belirten Bayraktar, kadın girişimci oranının 2002’de yüzde 13,1 iken 2025’te yüzde 18’e yükseldiğini aktardı.

KADIN GİRİŞİMCİLERE ÇOK YÖNLÜ DESTEK

İstanbul Kalkınma Ajansı’nın güdümlü proje desteğiyle hayata geçirilen İnovasyonda Kadın Programı’nın kadınların fikirlerini geliştirebildikleri, işlerini büyütebildikleri ve yeni pazarlara ulaşabildikleri bir ekosistem oluşturmayı amaçladığını belirten Bayraktar, yeni merkezin bu hedef doğrultusunda önemli bir buluşma noktası olacağını ifade etti.

Bilgi Merkezi’nin açılışına ilişkin konuşmasında Bayraktar, “Burayı, girişimcilerimizin ihtiyaç duydukları desteğe tek bir çatı altında ulaşabilecekleri bir buluşma noktası olarak tasarladık.” dedi.

Yeni açılan merkezde girişimci kadınlar için açık ofis imkânından danışmanlık ve mentörlüğe, yatırımcı buluşmalarından farklı destek mekanizmalarına kadar pek çok imkânı bir arada sunulmakta.

KADIN GİRİŞİMCİLER PROJELERİNİ YATIRIMCILARA SUNDU

Açılış programının ardından düzenlenen DemoDay’de kadın girişimciler, geliştirdikleri projeleri yatırımcılar, paydaş kurum temsilcileri ve girişimcilik ekosisteminin aktörlerine sundu. Yapay zekâdan biyoteknolojiye, tarım ve gıda teknolojilerinden sürdürülebilirliğe kadar farklı alanlarda geliştirilen yenilikçi çözümler, yeni iş birlikleri ve yatırım fırsatları için tanıtıldı.

DemoDay’in girişimciler açısından yeni fırsatlara kapı aralamasını temenni eden Bayraktar, “Diliyorum ki bugün burada yapılacak görüşmeler yeni iş birliklerine dönüşsün. Girişimcilerimizin önünde yeni kapılar açılsın. Kurdukları şirketler büyüsün, yeni istihdam alanları oluştursun ve ülkemizin üretim kapasitesine değer katsın.” ifadelerini kullandı.

KADEM, İnovasyonda Kadın Programı ve yeni Bilgi Merkezi aracılığıyla kadınların girişimcilik ekosisteminde daha güçlü yer almalarını, yenilikçi fikirlerini sürdürülebilir iş modellerine dönüştürmelerini ve ekonomik hayata daha etkin katılmalarını desteklemeyi sürdürüyor.