Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Mavi Kadin Güçlü Kadın
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 15:32
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 15:32

Kadın Girişimciler için 1 Milyon TL'lik finansman desteği: Kimler başvurabilir?

Kadınların iş hayatına katılımı artırmak, kendi işini kurmak isteyen girişimcileri desteklemek amacıyla 1 Milyon TL’lik finansman desteği gündeme geldi. Arama motorlarında kadın girişimcilerin bu finansman desteğine başvuru yapma süreçleri de merak konusu oldu. Peki, kadın girişimcilerine verilen bu 1 Milyon TL’lik finansman desteğine kimler başvurabilir? İşte detaylar…

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Kadın Girişimciler için 1 Milyon TL'lik finansman desteği: Kimler başvurabilir?
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 15:32
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 15:32

Kadınlar da artık iş hayatında girişimci formunda yer alabiliyor. Öyle ki kadın girişimcilere yönelik verilen 1 Milyon TL'lik finansman desteği de kadınların gündeminde sıklıkla yer alıyor. Kadınlarında ekonomik ve sosyal hayata daha güçlü katılım sağlayabilmesi için bu finansman desteği önemli bir yer tutuyor. İş kurmayı hedefleyen ya da işletmesini geliştirmek isteyen kadınlar kimlerin başvuru yapabileceğini de araştırmaya başladı. Peki, 1 Milyon TL’lik finansman desteğine kimler başvurabilir?  Sorusunu sizin için araştırdık. İşte detaylar…

KADIN GİRİŞİMCİLER İÇİN 1 MİLYON TL'LİK FİNANSMAN DESTEĞİ!

Kadınlarında iş hayatında artık tam anlamıyla kendine yer edinmesiyle girişimcilik konuları da gündeme geliyor. Kendi işinin patronu olmak isteyen kadınlar, üretin yapmak ya da mevcut işletmesini büyütmek isteyen kadınlar için finansman desteği önemli bir nokta oluyor. Bu sebeple de kadınlar girişimcilik alanında başvuru yapacakları yerleri ve bu yerlerin başvuru koşullarını da araştırıyor.

Kadın Girişimciler için 1 Milyon TL'lik finansman desteği: Kimler başvurabilir?

Kadın girişimcilere yönelik yapılan finansman desteği programları, çoğunlukla kendi işini kurmak isteyen kadınların ya da bir iş yeri varsa orayı büyütmek isteyen kadınların ilgi alanında. Bununla birlikte her programında hedef kitlesinde ve kriterlerinde değişiklikler meydana geliyor.

Kadın Girişimciler için 1 Milyon TL'lik finansman desteği: Kimler başvurabilir?

Öyle ki bazı desteklerde henüz şirket kurmamış için eğitim ve iş pazarı şartı aranırken bazı finansman paketlerine sadece faaliyet süren girişimciler yer alabiliyor. Bankalar aracılığıyla sağlanan finansman paketlerinde ise bankanın yapmış olduğu birtakım değerlendirmelerin sonucunda finansman destekleri takibi yapılıyor. 

Kadın Girişimciler için 1 Milyon TL'lik finansman desteği: Kimler başvurabilir?

Burada gelir durumu, geri ödeme kapasitesi gibi ölçüler ayarlanarak etkili pozisyonlar veriliyor. Eğer ki 1 Milyon TL’lik bir finansman desteğine başvuru yapmak isteyen kadınların program şartına göre resmi kanalları ve pozisyon durumlarını kontrol etmesi gerekiyor.

Kadın Girişimciler için 1 Milyon TL'lik finansman desteği: Kimler başvurabilir?

KADINLARIN HANGİ ALANLARDA FİNANSMAN DESTEĞİ ALINMASI GEREKİYOR? 

Kadın girişimcilerin ihtiyaç sektörüne ve işletmenin büyüklüğüne göre farklılık gösterdiğini bilmesi lazım. Finansman desteklerinde de programın izin verdiği sürece harcama kapsamları iş kurma ve üretme gibi alanlarda kendini geliştirip geliştirmediğini göstermesiyle oluşuyor.

Kadın Girişimciler için 1 Milyon TL'lik finansman desteği: Kimler başvurabilir?

Eğer ki yeni bir iş yeri açmak isteyen bir kadın öncelikle ulaşmak istediği kitle için bir birikim sermayesi yapmalıdır. Çünkü küçük bir işle başlayan bu sermayeler üretimi artırmayı hedeflediğinde kitle onlar için önemli bir yer tutar.

Kadın Girişimciler için 1 Milyon TL'lik finansman desteği: Kimler başvurabilir?

KADIN GİRİŞİMCİLER İÇİN 1 MİLYON TL'LİK FİNANSMAN DESTEĞİNE KİMLER BAŞVURABİLİR?

Kadın girişimcilerin inceleyebileceği kurumlardan biri de KOSGEB’tir. İş geliştirme desteği ve kadın girişimcilere yönelik verdiği finansman desteği bulunuyor. Başvuru yapmak isteyen kadınlar KOSGEB’in resmi internet sitesinden bakıp konu hakkında bilgi alabilirler.

Kadın Girişimciler için 1 Milyon TL'lik finansman desteği: Kimler başvurabilir?

Program kapsamında girişimcilere üç temel destek mekanizması sunuluyor. Bunlardan ilki Yeni kurulan işletmelere yönelik 8 brüt asgari ücrete kadar geri ödemesiz Performans Desteği ve uygun dijital işletmelere platform giderleri desteği sağlanıyor.

Kadın Girişimciler için 1 Milyon TL'lik finansman desteği: Kimler başvurabilir?

Kadın ve genç girişimcilere yönelik 1.000.000 TL'ye kadar işletme sermayesi kredisi imkânı sunuluyor. Finansman maliyetinin %50'si KOSGEB tarafından karşılanırken azami kredi vadesi 36 ay olarak uygulanıyor. Başvurular 12 Ekim 2026’da  başlayıp 31 Ekim 2026 tarihinde sona eriyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kadın girişimcilerden birbirinden farklı projeler! Dünyada ilklere imza atıldı
Kadın girişimcilere kredi desteği sağlayan bankalar belli oldu! 2026 Kadın girişimci desteği ne kadar?
ETİKETLER
#Kadın girişimciler
#KOSGEB
#kredi
#1 Milyon Tl
#Finansman Desteği
#Güçlü Kadın
#Mavi Kadin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.