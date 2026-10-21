Kadın Girişimciler için 1 Milyon TL'lik finansman desteği: Kimler başvurabilir?

Kadınlar da artık iş hayatında girişimci formunda yer alabiliyor. Öyle ki kadın girişimcilere yönelik verilen 1 Milyon TL'lik finansman desteği de kadınların gündeminde sıklıkla yer alıyor. Kadınlarında ekonomik ve sosyal hayata daha güçlü katılım sağlayabilmesi için bu finansman desteği önemli bir yer tutuyor. İş kurmayı hedefleyen ya da işletmesini geliştirmek isteyen kadınlar kimlerin başvuru yapabileceğini de araştırmaya başladı. Peki, 1 Milyon TL’lik finansman desteğine kimler başvurabilir? Sorusunu sizin için araştırdık. İşte detaylar…

KADIN GİRİŞİMCİLER İÇİN 1 MİLYON TL'LİK FİNANSMAN DESTEĞİ!

Kadınlarında iş hayatında artık tam anlamıyla kendine yer edinmesiyle girişimcilik konuları da gündeme geliyor. Kendi işinin patronu olmak isteyen kadınlar, üretin yapmak ya da mevcut işletmesini büyütmek isteyen kadınlar için finansman desteği önemli bir nokta oluyor. Bu sebeple de kadınlar girişimcilik alanında başvuru yapacakları yerleri ve bu yerlerin başvuru koşullarını da araştırıyor.

Kadın girişimcilere yönelik yapılan finansman desteği programları, çoğunlukla kendi işini kurmak isteyen kadınların ya da bir iş yeri varsa orayı büyütmek isteyen kadınların ilgi alanında. Bununla birlikte her programında hedef kitlesinde ve kriterlerinde değişiklikler meydana geliyor.

Öyle ki bazı desteklerde henüz şirket kurmamış kadın girişimciler için eğitim ve iş pazarı şartı aranırken bazı finansman paketlerine sadece faaliyet süren girişimciler yer alabiliyor. Bankalar aracılığıyla sağlanan finansman paketlerinde ise bankanın yapmış olduğu birtakım değerlendirmelerin sonucunda finansman destekleri takibi yapılıyor.

Burada gelir durumu, geri ödeme kapasitesi gibi ölçüler ayarlanarak etkili pozisyonlar veriliyor. Eğer ki 1 Milyon TL’lik bir finansman desteğine başvuru yapmak isteyen kadınların program şartına göre resmi kanalları ve pozisyon durumlarını kontrol etmesi gerekiyor.

KADINLARIN HANGİ ALANLARDA FİNANSMAN DESTEĞİ ALINMASI GEREKİYOR?

Kadın girişimcilerin ihtiyaç sektörüne ve işletmenin büyüklüğüne göre farklılık gösterdiğini bilmesi lazım. Finansman desteklerinde de programın izin verdiği sürece harcama kapsamları iş kurma ve üretme gibi alanlarda kendini geliştirip geliştirmediğini göstermesiyle oluşuyor.

Eğer ki yeni bir iş yeri açmak isteyen bir kadın öncelikle ulaşmak istediği kitle için bir birikim sermayesi yapmalıdır. Çünkü küçük bir işle başlayan bu sermayeler üretimi artırmayı hedeflediğinde kitle onlar için önemli bir yer tutar.

KADIN GİRİŞİMCİLER İÇİN 1 MİLYON TL'LİK FİNANSMAN DESTEĞİNE KİMLER BAŞVURABİLİR?

Kadın girişimcilerin inceleyebileceği kurumlardan biri de KOSGEB’tir. İş geliştirme desteği ve kadın girişimcilere yönelik verdiği kredi finansman desteği bulunuyor. Başvuru yapmak isteyen kadınlar KOSGEB’in resmi internet sitesinden bakıp konu hakkında bilgi alabilirler.

Program kapsamında girişimcilere üç temel destek mekanizması sunuluyor. Bunlardan ilki Yeni kurulan işletmelere yönelik 8 brüt asgari ücrete kadar geri ödemesiz Performans Desteği ve uygun dijital işletmelere platform giderleri desteği sağlanıyor.

Kadın ve genç girişimcilere yönelik 1.000.000 TL'ye kadar işletme sermayesi kredisi imkânı sunuluyor. Finansman maliyetinin %50'si KOSGEB tarafından karşılanırken azami kredi vadesi 36 ay olarak uygulanıyor. Başvurular 12 Ekim 2026’da başlayıp 31 Ekim 2026 tarihinde sona eriyor.