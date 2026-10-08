Günümüz de kadınlara en çok destek veren Bakanlıklara bağlı kurumlar, pek çok alanda programlarını ortaya çıkarıyor. Kadınların eğitiminden çalışma istihdamına kadar farklı alanlarda sunulan imkanlar, kadınların hem kendi ayaklarının üzerinde durmasına hem de iş hayatında aktif rol oynamasında yer alıyor. İşte detaylar…

KADINLARA EN ÇOK DESTEK VEREN BAKANLIKLARA BAĞLI KURUMLAR!

Kadınlara yönelik kamu destekleri sadece maddiyat olarak değil her türlü yardımla gündeme geliyor. İş kurmak isteyen kadınların girişimcilik, mesleki eğitim almak isteyen kadınlara kurs ve sertifika imkanları ve çalışma hayatına adım atan kadınlara istihdam programları Bakanlıklara bağlı kurumlar tarafından veriliyor.

Öyle ki eğer desteklerin şartlarını, başvuru dönemlerini ve sağlanan imkanların özellikleri kurumlara göre değişkenlik gösterirken, kadınların hayata daha güçlü katılabilmesi için gerekli olan kurumlar hem çalışmaya hem de kadınların dik durmasına yardımcı oluyor.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

Kadınlara yönelik sosyal desteklerin başında gelen Bakanlık olan Aile ve Sosyal Hizmetler, kadınların sosyal, ekonomik ve hukuki açıdan güçlendirme konusunda çeşitli çalışmalarıyla gündemde yer alıyor. Sosyal ve ekonomik açıdan desteğe ihtiyaç duyan ya da ihtiyacı olan kadınlar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları üzerinden kendilerine uygun programları görebiliyor.

Özellikle de Kadın Konukevleri sayesinde şiddet ya da güvenlik riski olan kadınların korunmasına ve desteklenmesine yardım ediyor. Hatta kadınların mesleki eğitim ve istihdam çalışmalarında da farklı kurumlarla iş birlikleri yapılabiliyor.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

Çalışmak isteyen ve çalışma hayatına katılmak isteyen kadınların Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çalışan kurumlarla iş birliğinde oluyor. Kadınların genellikle istihdam oranının arttırılması, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve iş gücüne katılım gösterebilmesi ve desteklenmesi amacıyla çeşitli politikaları bulunuyor.

Çalışan bir kadının sosyal güvenlik hakları, doğum ve analıkla ilgili hakları, iş hayatında sahip oldukları yasal güvenceler ve çalışma koşullarında yardımcı olan resmi kanallardan da biridir.

İŞKUR

Türkiye İş Kurumu olan İŞKUR, kadınların iş konusundaki meselelerini ele alıyor. İş hayatına katılım anlamında destek veren kurum, kadınların iş ararken baktıkları ilk yer oluyor. Açık iş ilanlarına ulaşılabilen kurumda mesleki eğitim ve işbaşı eğitim programları hakkında bilgi de edinebiliyor. İş gücünde kadınların kolaylıkla iş bulabilmesine özel programlar uygulanabiliyor. Herhangi bir mesleği bulunmayan ya da kendi alanlarında meslek sahibi olmak isteyen kadınlara mesleki eğitim bile verebiliyor.

KOSGEB

Kendi işini kurmak isteyen kadınların girişimcilik alanında yardımına koşan KOSGEB, uygun şartları sağlayan girişimcilere yönelik programları kapsamında işletmelerin kuruluş ve geliştirme süreçlerine yönelik destek verebiliyor. Hatta kadın girişimcilere özel ek avantajlar ya da farklı destek limitleri de uygulanabiliyor.

BELEDİYELERİN KADINLARA YÖNELİK HİZMETLERİ

Bakanlıklara bağlı kurumların yanı sıra belediyelerinde kadınlara yönelik hizmetleri bulunuyor. Meslek edinme kursları, kadın danışma merkezleri, psikolojik ya da hukuki danışmanlık hizmetleri gibi çalışma alanları ve sosyal destek programları belediyelerde de faaliyet gösteriyor.

Ancak belediyelerin sunduğu imkânlar ya da fırsatlar il il ve ilçe ilçe değişiklik gösterebilir. Bu sebeple kadınlar yaşadığı yerdeki belediyelerin güncel duyurularını takip ederek bilgi sahibi olabilir.