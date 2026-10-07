Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Mavi Kadin Güçlü Kadın
Avatar
Editor
 | Merve Kaya
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 13:06
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 13:06

Güçlü kadınların tercih ettiği meslekler 2026

Kariyerinde güçlü ve bağımsız bir yol çizmek isteyen kadınlar, farklı sektörlerde dikkat çeken mesleklere yöneliyor. İşte 2026 yılında kadınların öne çıktığı ve tercih ettiği meslekler...

Avatar
Editor
 Merve Kaya
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Güçlü kadınların tercih ettiği meslekler 2026
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 13:06
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 13:06

Kadınlar, çalışma hayatında farklı alanlarda daha fazla söz sahibi oluyor. Kendi kararlarını verebildikleri, uzmanlaşabildikleri ve kariyerlerinde ilerleme fırsatı sunan meslekler de öne çıkıyor. İşte 2026’da güçlü kadınların tercih ettiği meslekler...

HABERİN ÖZETİ

Güçlü kadınların tercih ettiği meslekler 2026

Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.
2026 yılında kadınlar, geleneksel mesleklerin yanı sıra teknoloji, iletişim, finans ve girişimcilik gibi uzmanlaşma ve kariyer basamaklarında ilerleme fırsatı sunan alanlara yöneliyor.
Doktorluk, avukatlık, psikologluk ve öğretmenlik gibi uzun yıllardır öne çıkan meslekler tercih edilmeye devam ediyor.
Yazılım geliştiriciliği, veri analistliği, yapay zeka uzmanlığı ve siber güvenlik gibi teknoloji alanındaki meslekler geleceğin meslekleri arasında yer alarak kadınların ilgisini çekiyor.
Gazetecilik, televizyonculuk, içerik üreticiliği, sosyal medya uzmanlığı ve halkla ilişkiler gibi iletişim ve medya alanları kadınların yaratıcılık ve iletişim becerilerini kariyerlerine taşımasını sağlıyor.
Kariyerinde daha fazla sorumluluk almak isteyen kadınlar yöneticilik, girişimcilik ve finans gibi alanlara yöneliyor.
Girişimcilik kapsamında kadınlar e-ticaret, gastronomi, moda, güzellik, danışmanlık ve dijital içerik gibi alanlarda kendi markalarını kurabiliyor.
Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.

GÜÇLÜ KADINLARIN 2026’DA TERCİH ETTİĞİ MESLEKLER HANGİLERİ?

2026 yılında kadınlar, kariyerlerinde yalnızca güvenli alanlara değil, uzmanlaşma ve yükselme fırsatı sunan birçok farklı mesleğe yöneliyor. Teknolojiden sağlığa, hukuktan iletişime kadar geniş bir yelpazede kadınların iş hayatındaki ağırlığı giderek artıyor. Özellikle kendi kararlarını verebildikleri, yeteneklerini kullanabildikleri ve kariyer basamaklarında ilerleyebildikleri meslekler dikkat çekiyor.

Kadınların tercih ettiği meslekler arasında doktorluk, , psikologluk ve gibi uzun yıllardır öne çıkan alanların yanı sıra , dijital pazarlama, sosyal medya uzmanlığı ve yapay zeka gibi daha yeni kariyer seçenekleri de bulunuyor. Bu alanlar, farklı yeteneklere sahip kadınlara kendi uzmanlıklarını geliştirme ve iş hayatında daha fazla söz sahibi olma fırsatı sunuyor.

Güçlü kadınların tercih ettiği meslekler 2026

Özellikle teknoloji sektöründeki dönüşüm, kadınlar için yeni meslek alanlarının ortaya çıkmasını sağlıyor. Yazılım geliştiriciliği, veri analistliği, yapay zeka uzmanlığı ve siber güvenlik gibi alanlar, geleceğin meslekleri arasında gösterilirken kadınların da bu sektörlere ilgisi artıyor.

İletişim ve medya alanında da kadınların önemli bir ağırlığı bulunuyor. Gazetecilik, televizyonculuk, içerik üreticiliği, sosyal medya uzmanlığı ve halkla ilişkiler gibi meslekler, yaratıcılığını ve iletişim becerilerini kariyerine taşımak isteyen kadınların ilgisini çekiyor.

Güçlü kadınların tercih ettiği meslekler 2026

KADINLARIN EN ÇOK TERCİH ETTİĞİ MESLEKLER ARASINDA HANGİLERİ ÖNE ÇIKIYOR?

2026’da kadınların kariyer planlarında farklı sektörlerden meslekler öne çıkıyor. Doktorluk, avukatlık ve öğretmenlik gibi geleneksel mesleklerin yanı sıra teknoloji ve dijital dünyaya bağlı yeni kariyer seçenekleri de dikkat çekiyor. Özellikle yazılım, yapay zeka, dijital pazarlama ve sosyal medya gibi alanlar, kadınların ilgi gösterdiği meslekler arasında yer alıyor.

Bunun yanında yöneticilik, girişimcilik ve finans gibi alanlar da kariyerinde daha fazla sorumluluk almak isteyen kadınların tercihleri arasında bulunuyor. Meslek seçimi ise kişinin eğitimine, yeteneklerine, ilgi alanlarına ve uzun vadeli kariyer hedeflerine göre değişiyor.

Güçlü kadınların tercih ettiği meslekler 2026

TEKNOLOJİ ALANINDA KADINLARIN YÜKSELİŞİ DİKKAT ÇEKİYOR

Teknoloji sektörü, 2026 yılında kadınların kariyer hedeflerinde öne çıkan alanlardan biri oluyor. Yazılım geliştiriciliği, yapay zeka uzmanlığı, veri analistliği ve siber güvenlik gibi meslekler, teknik becerilerini geliştirmek isteyen kadınlara farklı kariyer fırsatları sunuyor.

Dijital dünyanın hızla büyümesiyle birlikte bu alanlarda yeni iş fırsatları da ortaya çıkıyor. Özellikle kendini sürekli geliştirmeyi ve değişen teknolojileri takip etmeyi seven kadınlar için teknoloji sektörü dikkat çeken seçenekler arasında yer alıyor.

Güçlü kadınların tercih ettiği meslekler 2026

GİRİŞİMCİLİK KADINLAR İÇİN GÜÇLÜ BİR SEÇENEK OLUYOR

Kendi işinin sahibi olmak ve çalışma hayatındaki kararlarını kendisi vermek isteyen kadınlar için girişimcilik de öne çıkan kariyer seçenekleri arasında yer alıyor. Kadın girişimciler; e-ticaret, gastronomi, moda, güzellik, danışmanlık ve dijital içerik gibi birçok farklı alanda kendi markalarını kurabiliyor.

Özellikle sosyal medya ve dijital platformların sunduğu imkanlar, iş fikrini daha geniş kitlelere ulaştırmayı kolaylaştırıyor. Küçük bir fikirle başlayan girişimler zamanla büyüyerek kadınlara hem ekonomik bağımsızlık hem de kendi çalışma düzenlerini oluşturma fırsatı sunabiliyor.

Güçlü kadınların tercih ettiği meslekler 2026

Kadınların kariyer dünyasındaki yeri her geçen gün daha da güçleniyor. 2026’da öne çıkan meslekler de kadınların farklı alanlarda kendilerini geliştirdiğini ve kendi yollarını çizdiğini gösteriyor. Teknoloji, sağlık, hukuk, iletişim ya da girişimcilik… Önemli olan ise tek bir mesleğe bağlı kalmadan, kişinin kendi yeteneklerine ve hayallerine uygun bir kariyer yolu seçebilmesi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Türk Deniz Kuvvetleri'nde kadın eli! Deniz Üsteğmen Hilal Aydın bayrağımızı göklerde dalgalandıracak
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kadınların evden çalışabileceği en iyi 10 iş 2026!
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#öğretmenlik
#avukatlık
#Yazılım Geliştirme
#Doktorluk
#Güçlü Kadın
#Psikologluk
#Mavi Kadin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.