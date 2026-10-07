Türk Deniz Kuvvetleri’nin ilk kadın uçak pilotu olan Deniz Üsteğmen Hilal Aydın, çocukluk hayalini gerçeğe dönüştürdü. 2022 yılında pilotaj eğitimine başlayan Aydın, zorlu seçim ve uçuş eğitimlerini tamamlayarak tarihi bir başarıya imza attı. Kocaeli Kartepe’deki Deniz Hava Komutanlığı’nda görev yapan Aydın, P-35 tipi deniz karakol uçağı eğitimlerine devam ediyor.

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HABERİN ÖZETİ Türk Deniz Kuvvetleri'nde kadın eli! Deniz Üsteğmen Hilal Aydın bayrağımızı göklerde dalgalandıracak Deniz Üsteğmen Hilal Aydın, uçuş eğitimlerini başarıyla tamamlayarak Türk Deniz Kuvvetleri’nin ilk kadın deniz karakol uçağı pilotu oldu. 28 yaşındaki Deniz Üsteğmen Hilal Aydın, 2017'de başladığı Deniz Harp Okulu'ndan 30 Ağustos 2021'de teğmen rütbesiyle mezun oldu. Pilotaj alımları kapsamında sınavları geçen Aydın, 18’inci Ana Üs Komutanlığı, Türk Hava Kurumu Üniversitesi ve Deniz Tayyare Uçuş Okulu Komutanlığı'ndaki eğitimlerini tamamladı. Aydın, mezuniyetinin ardından Kocaeli Kartepe'deki Deniz Hava Komutanlığı'na atandı. Deniz Hava Eğitim Merkezi Komutanlığı’nda P-35 tipi deniz karakol uçağı eğitimlerine devam eden Aydın, sürecin ardından deniz hava filolarında görev alacak. Örnek aldığı ismin Sabiha Gökçen olduğunu belirten Aydın, genç kızlara hayallerinin peşinden gitmeleri çağrısında bulundu.

HİLAL AYDIN’IN PİLOTLUK YOLCULUĞU NASIL BAŞLADI?

Hilal Aydın’ın askerlik serüveni, ailesinin 1999 yılında Ankara’ya taşınmasıyla başladı. Babasının Türk Silahlı Kuvvetleri’nde uzman çavuş olarak görev yapması nedeniyle askerlik ortamının içinde büyüyen Aydın, lise eğitiminin ardından 2016 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde Jeoloji Mühendisliği bölümünün İngilizce hazırlık programına başladı. Ancak Milli Savunma Üniversitesi’nin başvuru afişlerini görmesiyle kariyer planını değiştirdi.

2017 yılında Deniz Harp Okulu’nda eğitim almaya başlayan Aydın, dört yıllık eğitimin ardından 30 Ağustos 2021’de teğmen rütbesiyle mezun oldu. Mezuniyetinin ardından TCG Gemlik’te Harekat Elektronik Yardımcı Subaylığı ve Muhabere Subaylığı görevlerinde bulundu. Aydın, Güney Görev Grup Komutanlığı’nda ise Emniyet ve Kaza Önleme Subayı olarak görev yaptı.

HİLAL AYDIN İLK KADIN DENİZ KARAKOL UÇAĞI PİLOTU OLDU

Hilal Aydın, 2022 yılında açılan pilotaj alımları kapsamında uçak pilotu olmak için başvuru yaptı. Mülakat ve sınavları başarıyla geçen Aydın, 18’inci Ana Üs Komutanlığı’nda öğrenci seçme uçuşlarını tamamladı. Ardından Türk Hava Kurumu Üniversitesi’nde başlangıç ve temel uçuş eğitimlerini alan Aydın, Deniz Tayyare Uçuş Okulu Komutanlığı’nda da tekâmül eğitiminden geçti.

Tüm eğitim süreçlerini başarıyla tamamlayan Aydın, Türk Deniz Kuvvetleri’nin ilk kadın Deniz Karakol uçağı pilotu olarak mezun oldu. Mezuniyetinin ardından Kocaeli’deki Deniz Hava Komutanlığı’na atanan Aydın, Deniz Hava Eğitim Merkezi Komutanlığı’nda P-35 tipi Deniz Karakol uçağının eğitimlerine başladı. Eğitimlerini tamamlamasının ardından deniz hava filolarında görev yapacak.

AYDIN’DAN GENÇ KIZLARA: “HAYAL ETMEKTEN VAZGEÇMESİNLER”

Hilal Aydın’ın pilotluk hikâyesinde Deniz Harp Okulu’nda düzenlenen kariyer günlerinin de ayrı bir yeri oldu. Deniz Hava Komutanlığı tanıtımında yer alan “İki maviye hükmedenler” ifadesinden etkilenen Aydın, bu sözün pilotluk yolculuğunda kendisi için önemli bir dönüm noktası olduğunu anlattı. Pilot olmanın kendisi için büyük bir mutluluk ve gurur kaynağı olduğunu belirten Aydın, pilotluk mesleğini seçmeseydi gemilerde görev yapmaya devam etmek istediğini söyledi.

Sabiha Gökçen’i de örnek aldığını belirten Aydın, pilot olmak isteyen genç kızlara hayallerinin peşinden gitmeleri çağrısında bulundu. Aydın, karşılarına çıkan zorluklara rağmen çalışmaya ve inanmaya devam ettikleri sürece hayallerine ulaşabileceklerini ifade etti.

HİLAL AYDIN KİMDİR?

Hilal Aydın, 28 yaşında Deniz Üsteğmen ve Türk Deniz Kuvvetleri’nin ilk kadın Deniz Karakol uçağı pilotudur. 2017 yılında Deniz Harp Okulu’nda eğitim almaya başlayan Aydın, 30 Ağustos 2021’de teğmen rütbesiyle mezun oldu.

Mezuniyetinin ardından farklı görevlerde bulunan Aydın, 2022 yılında pilotaj eğitimine başladı. Başlangıç, temel ve tekâmül uçuş eğitimlerini başarıyla tamamlayarak Türk Deniz Kuvvetleri’nin ilk kadın Deniz Karakol uçağı pilotu oldu. Aydın, kariyerine Kocaeli’deki Deniz Hava Komutanlığı’nda devam ediyor.