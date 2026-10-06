Emine Erdoğan’dan gençlere dikkat çeken yapay zeka mesajı: “Cevaba ulaşmakla manaya ulaşmak aynı şey değil”

GİF’27 Sezon Açılışı, genç kızların farklı alanlardaki çalışmalarını ve yeni dönem projelerini bir araya getirdi. Programın ana teması olan “İz Bırak” ise teknolojinin hızla değiştirdiği dünyada gençlerin kendi seslerini bulmaları ve kalıcı değerler üretmeleri fikri etrafında şekillendi.

EMİNE ERDOĞAN’DAN YAPAY ZEKA VE DİJİTAL DÜNYA DEĞERLENDİRMESİ

Programda gençlere hitap eden Emine Erdoğan, günümüzde bilgiye ulaşmanın geçmişe kıyasla çok daha kolay hale geldiğini ancak bilgiye erişim ile onu anlamlandırmanın aynı şey olmadığını söyledi.

Dijital dünyada insanların aynı anda çok büyük miktarda bilgi, görüntü ve sesle karşı karşıya kaldığına işaret eden Erdoğan, algoritmaların kullanıcıların karşısına çıkan içerikleri giderek daha fazla belirlediğini ifade etti.

Erdoğan, yapay zekanın sorulara hızlı yanıt verebildiğini, metin oluşturabildiğini ve fikirler sunabildiğini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

“CEVABA ULAŞMAKLA MANAYA ULAŞMAK AYNI ŞEY DEĞİL.”

Bilginin hazır şekilde sunulmasının insanın düşünme, sorgulama ve tecrübe etme süreçlerinin yerini almaması gerektiğine vurgu yapan Erdoğan, anlamın insanın muhakemesi, emeği ve tefekkürüyle oluştuğunu dile getirdi.

“İNSAN KENDİ SESİNİ BU KALABALIĞIN İÇİNDE BULMAK ZORUNDA”

Dijital platformlarda karşılaşılan yoğun içerik akışının gençlerin kendi seslerini duymasını zorlaştırabileceğini belirten Erdoğan, sosyal medyada görülen hayatların her zaman gerçeğin tamamını yansıtmadığına dikkat çekti.

Ekranlarda çoğu zaman kusursuz görünen hayatların, insanların kendi yaşamlarını başkalarıyla kıyaslamasına neden olabildiğini söyleyen Erdoğan, kişinin kendi yolunu bulmasının merak etmek, emek vermek, denemek ve gerektiğinde yeniden başlamakla mümkün olduğunu ifade etti.

Bu noktada gençlerin yalnızca kendilerine sunulan içerikleri takip etmek yerine kendi ilgi alanlarını keşfetmelerinin önemine dikkat çekti.

“KAYIT ALTINA ALINMAK, GERÇEK ANLAMDA İZ BIRAKMAK DEĞİL”

GİF’27’nin “İz Bırak” temasının dijital çağ açısından ayrıca anlam taşıdığını belirten Erdoğan, insanların artık hayatlarının çok daha büyük bölümünü çevrimiçi ortamda bıraktığını söyledi.

Yapılan aramalar, paylaşılan içerikler, görüntüler ve dijital tercihler üzerinden oluşan dijital ayak izlerine dikkat çeken Erdoğan, geride bir kayıt bırakmak ile anlamlı bir iz bırakmanın birbirinden farklı olduğunu vurguladı.

Erdoğan’a göre gerçek bir iz, kişinin ardından da anlam üretmeye ve başkalarının hayatına dokunmaya devam eden değerler üzerinden ortaya çıkıyor.

EMİNE ERDOĞAN: “KENDİ GENÇLİK YILLARIMI HATIRLIYORUM”

Konuşmasında kendi gençlik yıllarından da söz eden Emine Erdoğan, GİF benzeri yapıların bulunmadığı dönemlerde gençlerin küçük gruplar halinde bir araya gelerek birbirlerini iyiliğe ve güzelliğe teşvik ettiğini anlattı.

Bu bölümde Şule Yüksel Şenler’i de anan Erdoğan, onun hayatındaki etkisine değindi. Şenler ile tanışmasının kendisi açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu belirten Erdoğan, hayatındaki pek çok önemli kararda onun bıraktığı izlerin bulunduğunu ifade etti.

Bu nedenle Şule Yüksel Şenler’in adının yeni GİF merkezlerinden birine verilmesinin kendisi için özel bir anlam taşıdığını söyledi.

GİF’İN 281 BİNDEN FAZLA GENÇ KIZA ULAŞTIĞI BELİRTİLDİ

Emine Erdoğan, TÜRGEV’in yaklaşık 30 yıldır gençlerle yol arkadaşlığı yaptığını belirterek GİF çalışmalarının ulaştığı noktaya ilişkin de bilgi verdi.

Bugüne kadar 281 binden fazla genç kızın GİF merkezlerinden geçtiğini belirten Erdoğan, gençlerin bu merkezlerde yeteneklerini keşfetme, üretme, yeni arkadaşlıklar kurma ve farklı alanlarda kendilerini geliştirme imkanı bulduğunu söyledi.

GİF’in farklı yeteneklerin aynı çatı altında buluşmasına imkan sağladığını belirten Erdoğan, müzik çalışmalarını da bu birlikteliğin örneklerinden biri olarak gösterdi.

GİF’E ÜÇ YENİ MERKEZ DAHA EKLENDİ

2027 sezonuyla birlikte GİF’in faaliyet ağı da genişledi. Ankara, İstanbul, Silopi ve Konya’da bulunan beş merkeze üç yeni merkez daha eklendi.

Ümraniye’de GİF Şule Yüksel Şenler, Ankara’da GİF Hümeyra Ökten ve Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi yerleşkesinde GİF Hatay Kapsül merkezlerinin açılışı program sırasında canlı bağlantılarla gerçekleştirildi.

Yeni merkezlerle birlikte GİF’in beş şehirdeki toplam merkez sayısı 8’e yükseldi.

“İZ BIRAK” TEMASIYLA YENİ DÖNEM BAŞLADI

Program kapsamında genç kızların hazırladığı çalışmaların yer aldığı sergiler ve farklı disiplinlerdeki faaliyetlerin tanıtıldığı deneyim alanları da ziyaret edildi.

Sezon açılışında müzik performansları da gerçekleştirilirken, GİF öğrencilerinin ve eğitmenlerinin hazırladığı çalışmalar katılımcılarla buluştu.

Emine Erdoğan’ın programda, yeniden canlandırılmasına öncülük ettiği ve Ankara Valiliği tarafından patenti alınan Ankara sof kumaşından hazırlanan bir kıyafet tercih ettiği belirtildi.

Programın “İz Bırak” temasına özel olarak hazırlanan yusufçuk figürlü vitray broş da Emine Erdoğan’a hediye edildi.

GİF’27 sezonu, gençlerin geçmişten aldıkları birikimi kendi deneyimleriyle harmanlayarak geleceğe yeni izler bırakmaları mesajıyla başladı.