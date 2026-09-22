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Politika
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Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 00:11
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 00:11

Emine Erdoğan New York’ta Brezilya Devlet Başkanı’nın eşi Rosangela Lula da Silva ile görüşme gerçekleştirdi

Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, ABD'nin New York kentindeki Türkevi'nde Brezilya Devlet Başkanı’nın eşi Rosangela Lula da Silva ile bir araya geldi. Görüşmede çevre sorunları, iklim krizi ve COP31 süreci ele alındı.

Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 00:11
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 00:11

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi, (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı , ABD'nin kentinde temaslarını sürdürüyor. Emine Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın eşi Rosangela Lula da Silva ile bir araya geldi. Türkevi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşmede Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş ile COP30 Başkanı Büyükelçi Andre Correa do Lago de hazır bulundu.

Emine Erdoğan New York’ta Brezilya Devlet Başkanı’nın eşi Rosangela Lula da Silva ile görüşme gerçekleştirdi


Emine Erdoğan, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Brezilya Devlet Başkanı'nın değerli eşi Rosangela Lula da Silva Hanımefendi ile Türkevi'nde bir araya geldik. Çevre sorunları ve iklim kriziyle mücadele başta olmak üzere ortak gündemimizdeki konuları ve COP31 sürecine yönelik çalışmaları değerlendirdik" ifadelerini kullandı.

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ETİKETLER
#Emine Erdoğan
#new york
#birleşmiş milletler
#Luiz Inacio Lula Da Silva
#Rosangela Lula Da Silva
#Politika
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