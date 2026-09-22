Emine Erdoğan New York’ta Brezilya Devlet Başkanı’nın eşi Rosangela Lula da Silva ile görüşme gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi, Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, ABD'nin New York kentinde temaslarını sürdürüyor. Emine Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın eşi Rosangela Lula da Silva ile bir araya geldi. Türkevi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşmede Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş ile COP30 Başkanı Büyükelçi Andre Correa do Lago de hazır bulundu.



Emine Erdoğan, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Brezilya Devlet Başkanı'nın değerli eşi Rosangela Lula da Silva Hanımefendi ile Türkevi'nde bir araya geldik. Çevre sorunları ve iklim kriziyle mücadele başta olmak üzere ortak gündemimizdeki konuları ve COP31 sürecine yönelik çalışmaları değerlendirdik" ifadelerini kullandı.