Yaya tehlike yaşadı, dövüş antrenörüyüm diyen kadın sürücüyü yumrukladı: Sakarya’da ilginç kavga kamerada

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İstanbul
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde seyir halindeki otomobil nedeniyle bir yaya tehlike yaşadı. Bunu gören ve dövüş antrenörü olduğunu söyleyen kadın, aracın başında bekleyen sürücüye tepki gösterdi. Sürücüye yüksek sesle bağıran kadın, "Dövüş antrenörüyüm ben. Şurada benim salonum. Kadını eziyordun" dedi. Tartışmanın büyümesi üzerine koşarak sürücünün üzerine doğru yürüyen kadın, yumruk atmaya başladı. Çevredekilerin araya girmesiyle sona eren kavga ise kameralara yansıdı.