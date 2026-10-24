Kadınların sokak ortasındaki korkunç kavgası! Birbirlerini yerlerde sürüklediler: İşte o anlar

Bolu'da sokak ortasında henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar arasında fiziksel kavga yaşandı. Kadınların kavgasında, tarafların birbirlerini yerde sürüklediği ve arbede yaşandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, taraflar arasındaki kavga anbean kaydedildi.

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