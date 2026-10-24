Kadınların sokak ortasındaki korkunç kavgası! Birbirlerini yerlerde sürüklediler: İşte o anlar

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Bolu'da sokak ortasında henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar arasında fiziksel kavga yaşandı. Kadınların kavgasında, tarafların birbirlerini yerde sürüklediği ve arbede yaşandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, taraflar arasındaki kavga anbean kaydedildi.