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Politika
Avatar
Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.10.2026
saat ikonu 14:00
|
GÜNCELLEME:
24.10.2026
saat ikonu 14:05

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'ye çağrı: Güvenlik Konseyi daha adil ve kapsayıcı hale getirilmeli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Ekim Birleşmiş Milletler Günü ve Birleşmiş Milletler Teşkilatı’nın Kuruluşunun 81. Yıl Dönümü için yolladığı mesajda, ''BM Güvenlik Konseyi daha adil ve kapsayıcı hale getirilmeli'' dedi.

Avatar
Editor
 Murat Makas
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'ye çağrı: Güvenlik Konseyi daha adil ve kapsayıcı hale getirilmeli
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.10.2026
saat ikonu 14:00
|
GÜNCELLEME:
24.10.2026
saat ikonu 14:05

Cumhurbaşkanı , 24 Ekim Birleşmiş Milletler Günü ve Birleşmiş Milletler Teşkilatı’nın Kuruluşunun 81. Yıl Dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Birleşmiş Milletler’in (BM) kuruluşunun 81. yıl dönümünü ülkem ve milletim adına en kalbi duygularımla tebrik ediyorum.

Genel Sekreter Sayın başta olmak üzere, ülkemizde ve dünyanın farklı bölgelerinde görev yapan BM çalışanlarını kutluyorum.

İki Dünya Savaşı’nın ardından “savaş felaketinden gelecek kuşakları koruma” iradesiyle kurulan BM, uluslararası barış ve güvenliğin muhafazası, kalkınma ve refahın teşviki için ilk günden bu yana önemli sorumluluk üstleniyor.

Günümüzde karşı karşıya bulunduğumuz savaşlar, insani felaketler, iklim değişikliği, açlık ve yoksulluk, ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığı gibi küresel sınamalar, BM’nin kuruluş misyonunun öneminin azalmadığını, bilakis arttığını gösteriyor.

İnsanlık, bugün de BM Şartı’yla ortaya konulan müşterek iradenin hayata geçirildiği, savaşların sona erdiği ve kalıcı barışın hâkim olduğu bir geleceği özlemle bekliyor.

BM’nin üstlendiği bu ulvi sorumlulukları layıkıyla yerine getirebilmesi için tüm ülkelerin BM Şartı’na daha güçlü sahip çıkmaları ve Teşkilatın temel organlarının etkinliğinin artırılmasına dair reformları desteklemeleri insanlığın ortak menfaatine olmayı sürdürüyor.

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ETİKETLER
#Recep Tayyip Erdoğan
#antonio guterres
#Bm Şartı
#Birleşmiş Milletler Günü
#Birleşmiş Milletler Teşkilatı
#Politika
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