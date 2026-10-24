TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Yunanistan'ın Batı Trakya Türk Azınlığının müftülüklerine yönelik uygulamalarına ilişkin, "Yunanistan'ı, Lozan Barış Antlaşması'ndan kaynaklanan yükümlülüklerine riayet etmeye, Batı Trakya Türklerinin iradesine saygı göstermeye, seçilmiş müftüleri tanımaya ve bu kabul edilemez uygulamalardan derhal vazgeçmeye çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

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HABERİN ÖZETİ Numan Kurtulmuş'tan Yunanistan'ın Gümülcine ve İskeçe'ye müftü atamasına tepki TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Yunanistan'ı Lozan yükümlülüklerine riayet etmeye ve seçilmiş müftüleri tanımaya çağırdı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş açıklama yaptı. Açıklamada Yunanistan'a seslenildi. Yunanistan'ın Lozan yükümlülüklerine riayet etmesi istendi. Seçilmiş müftülerin tanınması talep edildi. Kabul edilemez uygulamalardan derhal vazgeçilmesi çağrısı yapıldı.

''SÖZDE MÜFTÜLER''

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yunanistan'ın Gümülcine ve İskeçe'de "sözde müftüler" dayatmasının, Batı Trakya Türklerinin din özgürlüğüne, Müslüman kimliğine ve inançlarını özgürce yaşama hakkına yönelik açık bir müdahale olduğunu belirtti.

YUNANİSTAN'A UYARI

Bu kabul edilemez uygulamanın, Yunanistan yönetiminin on yıllardır sürdürdüğü, Türk varlığını inkar eden baskıcı siyasetin yeni bir halkası olduğunu ifade eden Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Bir toplumun, ibadetlerini ve dini temsilcilerini devlet eliyle belirlemeye kalkışmak, ne hukuka ne de demokrasinin temel ilkelerine sığar. Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığının kendi dini temsilcilerini seçme hakkı tartışmaya açık değildir. Bu hakka yönelik her türlü müdahale, yalnızca soydaşlarımızın değil, insan haklarına ve din özgürlüğüne saygı duyan herkesin ortak meselesidir. Temel hak ve özgürlüklerden söz edenlerin, Batı Trakya'da yaşanan bu açık haksızlık karşısında sessiz kalmaması gerekir.

Yunanistan'ı, Lozan Barış Antlaşması'ndan kaynaklanan yükümlülüklerine riayet etmeye, Batı Trakya Türklerinin iradesine saygı göstermeye, seçilmiş müftüleri tanımaya ve bu kabul edilemez uygulamalardan derhal vazgeçmeye çağırıyoruz. Azınlığın iradesiyle seçilmiş müftülerin meşruiyeti, hiçbir dayatmayla ortadan kaldırılamaz. Türkiye olarak soydaşlarımızın kimliklerini, inançlarını ve haklarını koruma mücadelesinde onları asla yalnız bırakmayacağız."