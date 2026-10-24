Doktorlar dizisindeki Ela rolü önce Bengü’ye teklif edilmiş! Ünlü şarkıcı bakın neden reddetmiş

Yayınlandığı döneme damga vuran ve günümüzde hala yoğun bir ilgiyle takip edilen Doktorlar dizisinde Yasemin Ergene'nin oynadığı 'Ela' rolünün ilk olarak şarkıcı Bengü'ye teklif edildiği ortaya çıktı. Güçlü sesi ve birbirinden başarılı birçok şarkısıyla pop müziğin sevilen isimleri arasında yer alan Bengü, katıldığı programda 'Ela' rolünü neden geri çevirdiğini anlattı. Dizide rol almak yerine bir şarkı seslendirdiğini açıklayan ünlü şarkıcının açıklamaları herkesi şaşkına çevirdi. Bengü, “Ben yapamam” diyerek geri çevirdiği 'Ela' rolü hakkında bakın hangi açıklamalarda bulundu. İşte şarkıcı Bengü'den Doktorlar dizisi Ela açıklaması...

DOKTORLAR DİZİSİNDEKİ ELA ROLÜ ÖNCE BENGÜ'YE TEKLİF EDİLMİŞ!

Bir dönemin büyük bir ilgiyle takip edilen televizyon projeleri arasında yer alan Doktorlar dizisiyle ilgili bir gerçek ortaya çıktı. Günümüzde hala izleyiciler ve sosyal medya kullanıcıları tarafından yoğun ilgi gören Doktorlar'da Yasemin Ergene'nin üstlendiği Ela rolünün ilk olarak Bengü'ye teklif edildiği öğrenildi. Medyapım imzası taşıyan dizinin başrollerinde Kutsi, Yasemin Ergene, Leyla Göksun, Bekir Aksoy, Melike Güner ve Yeşim Ceren Bozoğlu gibi başarılı isimler yer almıştı.

Medikal ve dram türündeki Türk televizyon dizisi Doktorlar, toplamda 4 sezon şeklinde seyirci karşısına çıkmıştı. 97 bölüm boyunca izleyiciyi ekran başına kilitleyen fenomen projede en çok konuşulan isimlerden biri Yasemin Ergene'nin oynadığı 'Ela' karakteri olmuştu. Dizide asistan doktor olarak ekranlara gelen Ela karakteri, özellikle Levent tarafından düğününde terk edilmesiyle tanınıyordu.

Yasemin Ergene'nin başarılı oyunculuğuyla izleyici karşısına çıkan 'Ela' karakteri için ilk teklifin şarkıcı Bengü'ye gittiği ortaya çıktı. Katıldığı programda yıllar öncesine ait dikkat çekici bir itirafta bulunan Bengü, Doktorlar dizisinde Ergene'nin üstlendiği Ela karakterinin ilk olarak kendisine teklif edildiğini açıkladı. Güçlü sesi ve birbirinden başarılı birçok şarkısıyla pop müziğin sevilen isimleri arasında yer alan Bengü, 'Ela' rolünü neden geri çevirdiğini anlattı.

"BEN YAPAMAM"

İbrahim Selim'in sunuculuğunu yaptığı 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programına katılan Bengü, Doktorlar dizisiyle alakalı bir itirafta bulundu. Ünlü şarkıcı sohbet sırasında "Doktorlar'da neredeyse ben oynayacaktım biliyor musun?" ifadelerine yer verdi. İbrahim Selim'in "Yasemin Ergene'nin rolünü mü oynayacaktınız?" sorusuna ise kısa bir "Evet" cevabını veren Bengü, 'Ela' rolünü neden geri çevirdiğini anlattı.

Pop müziğin sevilen ismi, rolün kendisine göre olmadığını düşündüğünü belirterek, "Ben dedim ki 'ben yapamam'. Bari şarkıyı söyleyeyim dedim." şeklinde konuştu. Grey's Anatomy uyarlaması olarak ekranlarda yerini alan Doktorlar dizisinin seçmelerine kadar gittiğini ama rolü kabul etmediğini açıklayan Bengü, o dönemin televizyon dünyasından da bahsetti.

Bengü, ünlü isimlerin birlikte seçmelere gittiği bir dönem olduğunu söyleyerek, kendisinin de Doktorlar dizisiyle bu sürece dahil olduğunu belirtti. "Ben yani yapamam dedim. Bu arada hakikaten yapamazdım" sözleriyle kararının arkasında durduğunu gösteren ünlü şarkıcı, o dönem dizi için 'Ağla Kalbim' şarkısını seslendirdi. Ela rolünü reddettiği için pişman olmadığını belirten Bengü, Yasemin Ergene için "Muhteşem oynadı" diyerek övgüler yağdırdı.