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Magazin
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Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 17:30
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 17:30

Yasemin Ergene eski eşi İzzet Özilhan'ın kazası hakkında ilk kez konuştu

Ekranların sevilen ismi Yasemin Ergene, eski eşi İzzet Özilhan'ın kazasının ardından ilk kez kamera karşısında konuştu. Tuzlu Kahve ile yeniden ekranlara dönen Yasemin Ergene, Ağustos ayında motosiklet kazası geçiren ve sonrasında ameliyat olan eski eşi İzzet Özilhan hakkında konuştu.

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Editor
 Gonca Işık
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Yasemin Ergene eski eşi İzzet Özilhan'ın kazası hakkında ilk kez konuştu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 17:30
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 17:30

Ağustos ayında motosiklet kazarı geçiren ile eski eşi arasında sorun olduğuna dair iddialar günden güne artıyordu. Son günlerde magazin gündeminde popüler olan Yasemin Ergene ise ilk defa konuştu.

YASEMİN ERGENE ESKİ EŞİ İZZET ÖZİLHAN HAKKINDA İLK KEZ KONUŞTU

Başarılı Yasemin Ergene, eski eşi İzzet Özilhan hakkında yöneltilen soruya cevap verirken, "Aralarında sorun var" iddialarına da cevap vermiş oldu. 

Yasemin Ergene eski eşi İzzet Özilhan'ın kazası hakkında ilk kez konuştu

Eski eşi İzzet Özilhan ile arasında sorun olup olmadığına dair sorulan soruya Ergene, "18 yıldır hayatımda olan bir insan. Çocuklarımın babası. Ben neden ziyaret etmeyeyim. İlla sosyal medyadan paylaşım mı yapmak lazım? Öyle bir şey yok. Bunlar araştırılmadan yapılan haberler. Bizim aramızda bir sorun yok." ifadeleri ile cevap verdi.

Yasemin Ergene eski eşi İzzet Özilhan'ın kazası hakkında ilk kez konuştu

YASEMİN ERGENE'DEN ESKİ EŞİNE ZİYARET İDDİALARINA CEVAP

Oyuncu Yasemin Ergene'nin eski eşi İzzet Özilhan, geçtiğimiz Ağustos ayında geçirmişti. Ünlü isme ise eski eşini ziyaret edip etmediği soruldu. Başarılı isim, "Ben neden ziyaret etmeyeyim. İlla sosyal medyadan paylaşım mı yapmak lazım? Öyle bir şey yok. Bunlar araştırılmadan yapılan haberler" ifadeleri ile iddialara cevap verdi.

Yasemin Ergene eski eşi İzzet Özilhan'ın kazası hakkında ilk kez konuştu

YASEMİN ERGENE İZZET ÖZİLHAN NE ZAMAN BOŞANDI?

Ekranların sevilen ismi Yasemin Ergene, 16 Temmuz 2011'de iş insanı İzzet Özilhan'la evlenmişti. Emine isminde 2012 doğumlu ve Ela isminde 2013 doğumlu iki kız çocuğu bulunan Ergene, 3 Eylül 2025 tarihinde eşi İzzet Özilhan ile boşandığını açıkladı.

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ETİKETLER
#boşanma
#oyuncu
#izzet özilhan
#motosiklet kazası
#yasemin ergene
#Magazin
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