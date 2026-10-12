Yasemin Ergene eski eşi İzzet Özilhan'ın kazası hakkında ilk kez konuştu

Ağustos ayında motosiklet kazarı geçiren İzzet Özilhan ile eski eşi Yasemin Ergene arasında sorun olduğuna dair iddialar günden güne artıyordu. Son günlerde magazin gündeminde popüler olan Yasemin Ergene ise ilk defa konuştu.

YASEMİN ERGENE ESKİ EŞİ İZZET ÖZİLHAN HAKKINDA İLK KEZ KONUŞTU

Başarılı oyuncu Yasemin Ergene, eski eşi İzzet Özilhan hakkında yöneltilen soruya cevap verirken, "Aralarında sorun var" iddialarına da cevap vermiş oldu.

Eski eşi İzzet Özilhan ile arasında sorun olup olmadığına dair sorulan soruya Ergene, "18 yıldır hayatımda olan bir insan. Çocuklarımın babası. Ben neden ziyaret etmeyeyim. İlla sosyal medyadan paylaşım mı yapmak lazım? Öyle bir şey yok. Bunlar araştırılmadan yapılan haberler. Bizim aramızda bir sorun yok." ifadeleri ile cevap verdi.

YASEMİN ERGENE'DEN ESKİ EŞİNE ZİYARET İDDİALARINA CEVAP

Oyuncu Yasemin Ergene'nin eski eşi İzzet Özilhan, geçtiğimiz Ağustos ayında motosiklet kazası geçirmişti. Ünlü isme ise eski eşini ziyaret edip etmediği soruldu. Başarılı isim, "Ben neden ziyaret etmeyeyim. İlla sosyal medyadan paylaşım mı yapmak lazım? Öyle bir şey yok. Bunlar araştırılmadan yapılan haberler" ifadeleri ile iddialara cevap verdi.

YASEMİN ERGENE İZZET ÖZİLHAN NE ZAMAN BOŞANDI?

Ekranların sevilen ismi Yasemin Ergene, 16 Temmuz 2011'de iş insanı İzzet Özilhan'la evlenmişti. Emine isminde 2012 doğumlu ve Ela isminde 2013 doğumlu iki kız çocuğu bulunan Ergene, 3 Eylül 2025 tarihinde eşi İzzet Özilhan ile boşandığını açıkladı.