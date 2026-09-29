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Magazin
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 13:00
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 13:00

Yasemin Ergene’nin eski eşi İzzet Özilhan motosiklet kazası sonrası ilk kez görüntülendi!

Ünlü isim Yasemin Ergene’nin eski eşi İzzet Özilhan, geçirdiği motosiklet kazası sonrası ilk kez görüntülendi. Zorlu bir tedavi süreci ve ameliyat sürecini atlayan İzzet Özilhan, uzun süredir gözlerden uzak sağlık tedavisine devam ederken yakın arkadaşının paylaşımıyla ortaya çıktı.

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
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Yasemin Ergene’nin eski eşi İzzet Özilhan motosiklet kazası sonrası ilk kez görüntülendi!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 13:00
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 13:00

Motosiklet kazasında yaralanarak bacağından ameliyat edilen iş insanı , geçirdiği operasyonun ardından iyileşme sürecine adım attı. Şimdilerde dizisi ile ekranlara geri dönen ’nin eski eşi olan İzzet Özilhan, sonrası ilk kez görüntülendi. Ayakta yürüteç desteği ile durduğu görülen Özilhan’ın sağlık durumundaki değişimler de merak konusu oldu. Yakın arkadaşının paylaşımında ortaya çıkan Özilhan, kısa sürede dikkatleri de üzerine çekti.

YASEMİN ERGENE’NİN ESKİ EŞİ İZZET ÖZİLHAN MOTOSİKLET KAZASI SONRASI İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ!

Tuzlu Kahve dizisiyle oyunculuğa geri dönen Yasemin Ergene’nin eski eşi olan iş insanı İzzet Özilhan geçtiğimiz aylarda başına gelen motosiklet kazasının ardından yoğun bir tedavi sürecine girmişti. Kaza da yaralanarak hastaneye kaldırılan Özilhan hemen hastane de ameliyata alınmıştı.

Yasemin Ergene’nin eski eşi İzzet Özilhan motosiklet kazası sonrası ilk kez görüntülendi!

Operasyonun başarılı geçtiği ve sağlık durumunun da iyiye gittiği açıklanmıştı. Tedbir ve sağlık süreci açısından bir süredir hastane de kalan İzzet Özilhan’a annesi Emine Özilhan ve ablasının refakat ettiği öğrenilmişti.

Yasemin Ergene’nin eski eşi İzzet Özilhan motosiklet kazası sonrası ilk kez görüntülendi!

Tedavisinin de iyiye gitmesi halinde evinde istirahat edebileceği öğrenilen İzzet Özilhan’ın geçirdiği kaza sonrası sağlık durumu ve görüntüsü merak konusu olmuştu. Öyle ki kaza sonrası adeta gözlerden uzak bir hayat yaşayan Özilhan, yakın arkadaşının sosyal medya paylaşımında ortaya çıktı.

Yasemin Ergene’nin eski eşi İzzet Özilhan motosiklet kazası sonrası ilk kez görüntülendi!

YÜRÜTEÇ DESTEĞİYLE AYAKTA

Geçirdiği kazanın ardından gözlerden uzak kalan İzzet Özilhan, son haliyle magazin gündemine bomba gibi düştü. Bacağından geçirdiği ağır tedavi sürecinin ardından toparlanmaya çalışan iş insanın ortaya çıkan görüntülerinde yürüteç kullandığı görüldü.

Yasemin Ergene’nin eski eşi İzzet Özilhan motosiklet kazası sonrası ilk kez görüntülendi!

Kazanın ardından sağlık durumunda iyileşme meydana gelirken iyileşme sürecinin halen daha devam ettiği de ortaya çıkan görüntülerde görüldü. Yakın arkadaşının paylaştığı gönderiyle birlikte sağlık durumu hakkında bilgiler vermiş oldu.

Yasemin Ergene’nin eski eşi İzzet Özilhan motosiklet kazası sonrası ilk kez görüntülendi!

Sevenleri ve hayranlarını derin bir hüzne boğarken, İzzet Özilhan’ın sağlık durumun da daha iyiye gittiği görülüyor. Şimdilerde iş insanın tedavisini evde geçeceği iddiası da gündeme yer alıyor.

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ETİKETLER
#izzet özilhan
#motosiklet kazası
#Tuzlu kahve
#yasemin ergene
#emine özilhan
#Magazin
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