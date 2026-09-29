Yasemin Ergene’nin eski eşi İzzet Özilhan motosiklet kazası sonrası ilk kez görüntülendi!

Motosiklet kazasında yaralanarak bacağından ameliyat edilen iş insanı İzzet Özilhan, geçirdiği operasyonun ardından iyileşme sürecine adım attı. Şimdilerde Tuzlu Kahve dizisi ile ekranlara geri dönen Yasemin Ergene’nin eski eşi olan İzzet Özilhan, motosiklet kazası sonrası ilk kez görüntülendi. Ayakta yürüteç desteği ile durduğu görülen Özilhan’ın sağlık durumundaki değişimler de merak konusu oldu. Yakın arkadaşının paylaşımında ortaya çıkan Özilhan, kısa sürede dikkatleri de üzerine çekti.

YASEMİN ERGENE’NİN ESKİ EŞİ İZZET ÖZİLHAN MOTOSİKLET KAZASI SONRASI İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ!

Tuzlu Kahve dizisiyle oyunculuğa geri dönen Yasemin Ergene’nin eski eşi olan iş insanı İzzet Özilhan geçtiğimiz aylarda başına gelen motosiklet kazasının ardından yoğun bir tedavi sürecine girmişti. Kaza da yaralanarak hastaneye kaldırılan Özilhan hemen hastane de ameliyata alınmıştı.

Operasyonun başarılı geçtiği ve sağlık durumunun da iyiye gittiği açıklanmıştı. Tedbir ve sağlık süreci açısından bir süredir hastane de kalan İzzet Özilhan’a annesi Emine Özilhan ve ablasının refakat ettiği öğrenilmişti.

Tedavisinin de iyiye gitmesi halinde evinde istirahat edebileceği öğrenilen İzzet Özilhan’ın geçirdiği kaza sonrası sağlık durumu ve görüntüsü merak konusu olmuştu. Öyle ki kaza sonrası adeta gözlerden uzak bir hayat yaşayan Özilhan, yakın arkadaşının sosyal medya paylaşımında ortaya çıktı.

YÜRÜTEÇ DESTEĞİYLE AYAKTA

Geçirdiği kazanın ardından gözlerden uzak kalan İzzet Özilhan, son haliyle magazin gündemine bomba gibi düştü. Bacağından geçirdiği ağır tedavi sürecinin ardından toparlanmaya çalışan iş insanın ortaya çıkan görüntülerinde yürüteç kullandığı görüldü.

Kazanın ardından sağlık durumunda iyileşme meydana gelirken iyileşme sürecinin halen daha devam ettiği de ortaya çıkan görüntülerde görüldü. Yakın arkadaşının paylaştığı gönderiyle birlikte sağlık durumu hakkında bilgiler vermiş oldu.

Sevenleri ve hayranlarını derin bir hüzne boğarken, İzzet Özilhan’ın sağlık durumun da daha iyiye gittiği görülüyor. Şimdilerde iş insanın tedavisini evde geçeceği iddiası da gündeme yer alıyor.