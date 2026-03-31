Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde tutuklanan İzzet Yıldızhan'ın ifadesi ortaya çıktı! 8 dakikalık telefon görüşmesi sır perdesini araladı

Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümü sonrası tutuklanan İzzet Yıldızhan'ın ifadesi ortaya çıktı. Yıldızhan'ın Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun kaçırıldığı sırada 8 dakikalık sır telefon görüşmesi yaptığı ortaya çıktı.

KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
31.03.2026
saat ikonu 16:21
|
GÜNCELLEME:
31.03.2026
saat ikonu 16:31

Futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu, Zuhal Kalaycıoğlu, Alaatin Kadayıfçıoğlu ve türkücü da aralarında bulunduğu 7 kişi tutuklandı. İfadesi ortaya çıkan Yıldızhan'ın failin kaçırıldığı sırada 8 dakikalık sır telefon görüşmesi yaptığı ortaya çıktı.

HABERİN ÖZETİ

Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetiyle ilgili soruşturmada, türkücü İzzet Yıldızhan da dahil olmak üzere 7 kişi tutuklandı ve Yıldızhan'ın failin kaçırıldığı sırada yaptığı uzun telefon görüşmeleriyle ilgili çelişkili ifadeleri ortaya çıktı.
Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu, Zuhal Kalaycıoğlu, Alaatin Kadayıfçıoğlu ve türkücü İzzet Yıldızhan'ın da aralarında bulunduğu 7 kişi tutuklandı.
İzzet Yıldızhan'ın, faili kaçıranlarla defalarca telefonla görüştüğü ve hatta katil zanlısı kaçırılırken 8 dakikalık bir telefon görüşmesi yaptığı belirlendi.
Yıldızhan'ın ifadesinde, babası Bilal Kadayıfçıoğlu'nun kendisini arayarak oğlunu teslim edeceğini söylediğini ve kendisinin de aynı yönde telkinlerde bulunduğunu belirttiği, ancak kimseyi saklamadığını ve kaçmasına yardım etmediğini öne sürdüğü kaydedildi.
Savcılık, Yıldızhan'ın telefon görüşmelerinin içeriğini yalan beyanlarla saptırmaya çalıştığını ve failin kaçırılması organizasyonunun önemli bir parçası olduğunu belirtti.
İZZET YILDIZHAN'IN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma dosyasına göre İzzet Yıldızhan’ın ifadesi ile deliller çelişti. Faili kaçıranlarla defalarca telefonla görüştüğü ortaya çıktı. İfadesine katil zanlısı Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun babası ünlü armatör Bilal Kadayıfçıoğlu’nun çocuklarına kirvelik yaptığını ve köylüsü olduğunu söyleyerek başladı.

Yıldızhan ifadesinde, telefon görüşmelerini kabul etti ama kimseyi saklamadığını öne sürdü. Baba Bilal Kadayıfçıoğlu’nun kendisini arayarak oğlunu teslim edeceğini söyleyen Yıldızhan, “Ben de kendisine aynı yönde telkinlerde bulundum. Kimseyi saklamadım ve kaçmasına yardım etmedim. Türkiye'ye mal olmuş bir sanatçıyım. Topluma örnek bir insanım. Burada bulunmak beni üzüyor. Suçlamaları kabul etmiyorum. Olayda ölen çocuğa da çok çok üzüldüm. Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı” dedi.

İZZET YILDIZHAN'IN İFADESİYLE SAVCILIĞIN TESPİTLERİ ÇELİŞTİ

Soruşturma kapsamında elde edilen verilere göre İzzet Yıldızhan, olayı öğrenince Ankara'dan İstanbul'a geldi. Verdiği ifadeyle savcılığın tespitleri çelişti. Savcılığın sevk yazısına göre Yıldızhan, katil zanlısını kaçıran kişi ile o gece defalarca görüntülü görüşme yaptı. Üstelik bu görüşmeler katil zanlısı kaçırıldığı esnadaydı.

O görüşmelerden bir tanesi tam 8 dakika sürdü. Sevk yazısına göre böylesi kritik bir anda 8 dakikalık görüşmenin hal hatır sormak veya ‘olaydan haberim yoktu’ şeklinde açıklanması hayatın olağan akışına aykırıydı.

Yıldızhan telefon trafiği için zanlının amcasının kendisini aradığını belirterek, “Metin Kadayıfçıoğlu bana Alaattin’in bir kavgaya karıştığını söyledi. Ben de, 'İnşallah önemli bir şey yoktur' dedim. Daha sonra olayın ne olduğunu öğrenmek için birkaç kez Metin’i aradım. Sonrasında Metin’e, Whatsapp ya da SMS atarak ‘Alaattin’den haber var mı’ diye sordum” dediği öğrenildi.

Savcılık, Yıldızhan'ın telefon görüşmelerinin içeriğini yalan beyanlarla saptırmaya çalıştığını, failin kaçırılması organizasyonunun önemli bir parçası olduğunu kaydetti. Tüm bu gerekçelerle İzzet Yıldızhan tutuklandı.

