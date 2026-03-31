Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Hayatını kaybeden Nihal Candan'ın kardeşi Bahar Candan'a hapis cezası

Sosyal medya fenomenleri Alisya Bahar Candan ve kamuoyunda "Nihal Candan" olarak tanınan ablası Gülnihal Çiçek'in de aralarında bulunduğu 21 sanığın "suç örgütüne üye olmak" ve "dolandırıcılık" suçlarından yargılandığı davada karar açıklandı. Hayatını kaybeden Nihal Candan hakkında açılan davanın düşürülmesine kararı verilirken, Bahar Candan, 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
31.03.2026
saat ikonu 14:09
|
GÜNCELLEME:
31.03.2026
saat ikonu 15:07

Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanılar Onur Apaydın ve İlker Oflu, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada bir kısım tutuksuz sanıklar ile müştekiler ve taraf avukatları da hazır bulundu. Bahar ve Nihal Candan'ın aralarında bulunduğu 21 sanıklı davasında karar çıktı ve örgüt liderine 231 yıl 8 ay verildi.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 44 saniyeye düşürüldü.
Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, örgüt kurma ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından sanık Onur Apaydın'a 231 yıl 10 ay 20 gün, örgüte üye olma suçundan sanık Bahar Candan'a 2 yıl 6 ay, örgüte üye olma suçundan sanık İlker Oflu'ya 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Sanık Onur Apaydın, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme suçundan 4 yıl 2 ay, nitelikli dolandırıcılık suçundan 227 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Sanık Bahar Candan'a suç işlemek amacıyla kurmuş olduğu örgüte üye olma suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Hayatını kaybeden sanık Gülnihal Çiçek hakkında açılan kamu davasının düşmesine karar verildi.
Sanık İlker Oflu'ya suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi ve 35 ayrı dolandırıcılık suçundan beraatine ve tahliyesine karar verildi.
Sanıklar Ayhan Güldan, Ömer Çapan ve Şahin Baran'ın üzerlerine atılı tüm suçlardan beraatine hükmedildi.
Bilgi Okunma süresi 44 saniyeye düşürüldü.

HAYATINI KAYBEDEN NİHAL CANDAN HAKKINDAKİ DAVANIN DÜŞÜRÜLMESİNE KARAR VERİLDİ

Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçlarından 'ın 44, ablası Nihal Candan'ın ise 24 yıla kadar hapsi istenen 21 sanıklı dolandırıcılık davasında karar açıklayan mahkeme, örgüt lideri Onur Apaydın'ın 231 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Tutuksuz sanık Bahar Candan'ın 2 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına, hayatını kaybeden Nihal Candan hakkında açılan davanın düşürülmesine kararı verildi. Onur Apaydın ve İlker Oflu'nun liderliğinde hareket ederek ucuza araç sattığını söyleyip vatandaşları sazan sarmalı yöntemi ile dolandırdığı iddia edilen 2'si tutuklu 21 sanıklı çete davasında karar duruşması görüldü. Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, örgüt lideri olduğu öne sürülen tutulu sanık Onur Apaydın ve İlker Oflu, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Müşteki Bayram Serkan Zağlı ile bir kısım tutuksuz sanıklar da duruşma salonunda hazır bulundu. Tutuksuz sanık Bahar Candan ise duruşmaya katılmadı.

BAHAR CANDAN'A 2 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

Tutuklu sanık İlker Oflu'ya "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçundan 2 yıl 6 ay hapis veren mahkeme, Oflu'nun iddianamede belirtilen 35 ayrı dolandırıcılık suçundan beraatine ve tahliyesine de karar verdi. Sanık Alisya Bahar Candan'ı "suç işlemek amacıyla kuruşmuş örgüte üye olma" suçundan 2 yıl 6 ay hapse çarptıran mahkeme, sanıklar Ayhan Güldan, Ömer Çapan ve Şahin Baran'ın üzerlerine atılı tüm suçlardan beraatine hükmetti. Mahkeme heyeti, diğer sanıklara ise değişen oranlarda hapis cezaları verdi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede 38 müşteki, 1 müşteki sanık, Gülnihal Çiçek ve Alisya Bahar Candan'ın da aralarında olduğu 21 sanık yer almıştı. İddianamede, Onur Apaydın ve İlker Oflu'nun şebekenin elebaşıları olduğu, dolandırıcılık ve tefecilik suçlarından gelir sağlamak üzere teşekkül eden organize suç örgütünün üyesi şüphelilerin, örgüt yapısı ve iş bölümünün sağladığı kolaylıktan faydalanarak suç dünyasında "sazan sarmalı" diye tabir edilen dolandırıcılık yöntemini uyguladıkları belirtilmişti. İddianamede, Alisya Bahar Candan'ın ablası Gülnihal Çiçek'e kıyasla suç örgütü içinde daha etkin rol oynadığı, Çiçek'in tutuklulukta geçirdiği süre dikkate alınıp adli kontrol şartıyla tahliye edildiği anlatılmıştı. Alisya Bahar Candan'ın, "suç örgütüne üye olmak" ve "kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçlarından 14 yıldan 44 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. Gülnihal Çiçek hakkında ise aynı suçlardan 8 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası istenmişti. Diğer sanıklar hakkında ise farklı suçlardan değişik sürelerde hapis cezası talep edilmişti.

BAHAR CANDAN KAÇ YAŞINDA?

17 Şubat 1998 doğumlu Bahar Candan, Hakan Candan ve Umut Candan'ın ortanca kızıdır. Ablası Nihal Candan ve küçük kızları Su Candan ile birlikte “Candan Kardeşler” olarak bilinen ailenin bir üyesi. Bahar Candan, Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitim gördü ve avukat olma hedefiyle biliniyor.

BilgiDeğer
Ad SoyadBahar Candan
Doğum Tarihi17 Şubat 1998
Anne BabaHakan Candan ve Umut Candan
KardeşlerNihal Candan (Abla), Su Candan (Küçük Kız Kardeş)
Ailenin TanınırlığıCandan Kardeşler
Eğitim Aldığı OkulBeykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Meslek HedefiAvukat olmak
ETİKETLER
#dolandırıcılık
#organize suç örgütü
#bahar candan
#Mahkeme Kararı
#Hapis Cezası
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.