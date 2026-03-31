Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanılar Onur Apaydın ve İlker Oflu, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada bir kısım tutuksuz sanıklar ile müştekiler ve taraf avukatları da hazır bulundu. Bahar ve Nihal Candan'ın aralarında bulunduğu 21 sanıklı dolandırıcılık davasında karar çıktı ve örgüt liderine 231 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

HABERİN ÖZETİ Hayatını kaybeden Nihal Candan'ın kardeşi Bahar Candan'a hapis cezası Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, örgüt kurma ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından sanık Onur Apaydın'a 231 yıl 10 ay 20 gün, örgüte üye olma suçundan sanık Bahar Candan'a 2 yıl 6 ay, örgüte üye olma suçundan sanık İlker Oflu'ya 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Sanık Onur Apaydın, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme suçundan 4 yıl 2 ay, nitelikli dolandırıcılık suçundan 227 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Bahar Candan'a suç işlemek amacıyla kurmuş olduğu örgüte üye olma suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Hayatını kaybeden sanık Gülnihal Çiçek hakkında açılan kamu davasının düşmesine karar verildi. Sanık İlker Oflu'ya suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi ve 35 ayrı dolandırıcılık suçundan beraatine ve tahliyesine karar verildi. Sanıklar Ayhan Güldan, Ömer Çapan ve Şahin Baran'ın üzerlerine atılı tüm suçlardan beraatine hükmedildi.

HAYATINI KAYBEDEN NİHAL CANDAN HAKKINDAKİ DAVANIN DÜŞÜRÜLMESİNE KARAR VERİLDİ

Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçlarından Bahar Candan'ın 44, ablası Nihal Candan'ın ise 24 yıla kadar hapsi istenen 21 sanıklı dolandırıcılık davasında karar açıklayan mahkeme, örgüt lideri Onur Apaydın'ın 231 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Tutuksuz sanık Bahar Candan'ın 2 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına, hayatını kaybeden Nihal Candan hakkında açılan davanın düşürülmesine kararı verildi. Onur Apaydın ve İlker Oflu'nun liderliğinde hareket ederek ucuza araç sattığını söyleyip vatandaşları sazan sarmalı yöntemi ile dolandırdığı iddia edilen 2'si tutuklu 21 sanıklı çete davasında karar duruşması görüldü. Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, örgüt lideri olduğu öne sürülen tutulu sanık Onur Apaydın ve İlker Oflu, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Müşteki Bayram Serkan Zağlı ile bir kısım tutuksuz sanıklar da duruşma salonunda hazır bulundu. Tutuksuz sanık Bahar Candan ise duruşmaya katılmadı.

BAHAR CANDAN'A 2 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

Tutuklu sanık İlker Oflu'ya "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçundan 2 yıl 6 ay hapis veren mahkeme, Oflu'nun iddianamede belirtilen 35 ayrı dolandırıcılık suçundan beraatine ve tahliyesine de karar verdi. Sanık Alisya Bahar Candan'ı "suç işlemek amacıyla kuruşmuş örgüte üye olma" suçundan 2 yıl 6 ay hapse çarptıran mahkeme, sanıklar Ayhan Güldan, Ömer Çapan ve Şahin Baran'ın üzerlerine atılı tüm suçlardan beraatine hükmetti. Mahkeme heyeti, diğer sanıklara ise değişen oranlarda hapis cezaları verdi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede 38 müşteki, 1 müşteki sanık, Gülnihal Çiçek ve Alisya Bahar Candan'ın da aralarında olduğu 21 sanık yer almıştı. İddianamede, Onur Apaydın ve İlker Oflu'nun şebekenin elebaşıları olduğu, dolandırıcılık ve tefecilik suçlarından gelir sağlamak üzere teşekkül eden organize suç örgütünün üyesi şüphelilerin, örgüt yapısı ve iş bölümünün sağladığı kolaylıktan faydalanarak suç dünyasında "sazan sarmalı" diye tabir edilen dolandırıcılık yöntemini uyguladıkları belirtilmişti. İddianamede, Alisya Bahar Candan'ın ablası Gülnihal Çiçek'e kıyasla suç örgütü içinde daha etkin rol oynadığı, Çiçek'in tutuklulukta geçirdiği süre dikkate alınıp adli kontrol şartıyla tahliye edildiği anlatılmıştı. Alisya Bahar Candan'ın, "suç örgütüne üye olmak" ve "kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçlarından 14 yıldan 44 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. Gülnihal Çiçek hakkında ise aynı suçlardan 8 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası istenmişti. Diğer sanıklar hakkında ise farklı suçlardan değişik sürelerde hapis cezası talep edilmişti.

BAHAR CANDAN KAÇ YAŞINDA?

17 Şubat 1998 doğumlu Bahar Candan, Hakan Candan ve Umut Candan'ın ortanca kızıdır. Ablası Nihal Candan ve küçük kızları Su Candan ile birlikte “Candan Kardeşler” olarak bilinen ailenin bir üyesi. Bahar Candan, Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitim gördü ve avukat olma hedefiyle biliniyor.