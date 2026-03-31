Set çalışanı; en saygılı, en ekibin hakkını koruyan başrol oyuncusunu açıkladı

Ezel, Karadayı, Deli Yürek, Acı Hayat ve Uzun Hikaye gibi yapımlarda rol alan Kenan İmirzalıoğlu hakkında konuşan set çalışanı "En çok ekibin hakkını koruyan kişi Kenan İmirzalıoğlu" dedi.
Abi başrol demişken sormak istiyorum. Gördüğün en efendi, en saygılı ve ekibin hakkını koruyan başrol kimdir?" sorusuna cevap verdi.
Set çalışanı "Ben çalışmadım. Ama dün arkadaşlara sordum 'En ekipçi yani ekibin hakkını koruyan başrol kim?' dedim. Arkadaşlar Kenan İmirzalıoğlu'ymuş. Kenan İmirzalıoğlu gerçekten ekibin hakkını çok koruyan birisiymiş. Mesela bir örnek anlattılar. Dizide çalışırken parası yatmamış ekibin ve kral demiş ki 'Ben o zaman sete çıkmıyorum karavandayım. Ekibin parasını yatırın ondan sonra çıkıyım oynayayım. Tak paralar yatıyor, tak sete çıkıyor. İşte çok güç var ellerinde ama kullanmıyorlar" diyerek cevap verdi.
Televizyon dünyasının sevilen yüzlerinden Kenan İmirzalıoğlu, yıllar süren ekran arası sonrası setlere dönüyor. "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasındaki başarılı sunuculuğuyla izleyicinin gönlünde taht kuran 50 yaşındaki oyuncu, Ay Yapım'la yeni bir dizi projesi için anlaşmaya vardı.
Gazete Magazin'den Umut Ünver'in haberine göre, İmirzalıoğlu, bu yeni proje için televizyon tarihine geçecek bir ücretle anlaştı. Yaz sonunda çekimlerine başlanması planlanan dizide başrolü üstlenecek olan ünlü oyuncunun, bölüm başına tam 4,5 milyon TL kazanacağı iddia ediliyor.
10 Nisan 1974 Ankara doğumlu Kenan İmirzalıoğlu, 1997 yılında 10. Best Model of the World (Dünyanın En İyi Mankeni) yarışmasında Türkiye'yi temsil etti ve birinci oldu. . Deli Yürek (1998-2002), Ezel (2009-2011) ve Karadayı (2012-2015) dizilerindeki rolleri ile Türkiye'de popüler olmuştur. 14 Mayıs 2016 tarihinde Sinem Kobal ile evlendi ve bu evlilikten 2020 yılında Lalin ve 2022 yılında Leyla adını verdikleri kız çocukları doğdu.
|Kategori
|Detay
|Doğum Tarihi ve Yeri
|10 Nisan 1974, Ankara
|Kariyer Başlangıcı
|1997: 10. Best Model of the World yarışmasında birincilik
|Popüler Dizileri
|Deli Yürek (1998-2002), Ezel (2009-2011), Karadayı (2012-2015)
|Evlilik
|14 Mayıs 2016, Sinem Kobal ile
|Çocukları
|Lalin (2020 doğumlu), Leyla (2022 doğumlu)