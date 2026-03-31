SON DAKİKA!
Set çalışanı; en saygılı, en ekibin hakkını koruyan başrol oyuncusunu açıkladı

ABİ dizisiyle uzun bir aranın ardından ekrana dönen Kenan İmirzalıoğlu bir kez daha alkışları topladı. Sosyal medyada takipçilerinden gelen soruları cevaplayan set çalışanı setteki en saygılı ve ekibin hakkını koruyan kişinin Kenan İmirzalıoğlu olduğunu söyledi.

Ezel, Karadayı, Deli Yürek, Acı Hayat ve Uzun Hikaye gibi yapımlarda rol alan hakkında konuşan set çalışanı "En çok ekibin hakkını koruyan kişi Kenan İmirzalıoğlu" dedi.

Bir set çalışanı, ekip arkadaşlarına sorduğu 'en ekipçi başrol kim?' sorusunun cevabının Kenan İmirzalıoğlu olduğunu ve İmirzalıoğlu'nun, ekibin parasının yatırılmaması durumunda sete çıkmadığı bir örneği aktardı.
SET ÇALIŞANI AÇIKLADI, KENAN İMİRZALIOĞLU HAYRANI BEĞENİ YAĞDIRDI

Abi başrol demişken sormak istiyorum. Gördüğün en efendi, en saygılı ve ekibin hakkını koruyan başrol kimdir?" sorusuna cevap verdi.

Set çalışanı "Ben çalışmadım. Ama dün arkadaşlara sordum 'En ekipçi yani ekibin hakkını koruyan başrol kim?' dedim. Arkadaşlar Kenan İmirzalıoğlu'ymuş. Kenan İmirzalıoğlu gerçekten ekibin hakkını çok koruyan birisiymiş. Mesela bir örnek anlattılar. Dizide çalışırken parası yatmamış ekibin ve kral demiş ki 'Ben o zaman sete çıkmıyorum karavandayım. Ekibin parasını yatırın ondan sonra çıkıyım oynayayım. Tak paralar yatıyor, tak sete çıkıyor. İşte çok güç var ellerinde ama kullanmıyorlar" diyerek cevap verdi.

KENAN İMİRZALIOĞLU'NUN BÖLÜM BAŞI ÜCRETİ DUDAK UÇUKLATTI

Televizyon dünyasının sevilen yüzlerinden Kenan İmirzalıoğlu, yıllar süren ekran arası sonrası setlere dönüyor. "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasındaki başarılı sunuculuğuyla izleyicinin gönlünde taht kuran 50 yaşındaki oyuncu, Ay Yapım'la yeni bir projesi için anlaşmaya vardı.

Gazete Magazin'den Umut Ünver'in haberine göre, İmirzalıoğlu, bu yeni proje için televizyon tarihine geçecek bir ücretle anlaştı. Yaz sonunda çekimlerine başlanması planlanan dizide başrolü üstlenecek olan ünlü oyuncunun, bölüm başına tam 4,5 milyon TL kazanacağı iddia ediliyor.

KENAN İMİRZALIOĞLU KAÇ YAŞINDA?

10 Nisan 1974 Ankara doğumlu Kenan İmirzalıoğlu, 1997 yılında 10. Best Model of the World (Dünyanın En İyi Mankeni) yarışmasında Türkiye'yi temsil etti ve birinci oldu. . Deli Yürek (1998-2002), Ezel (2009-2011) ve Karadayı (2012-2015) dizilerindeki rolleri ile Türkiye'de popüler olmuştur. 14 Mayıs 2016 tarihinde Sinem Kobal ile evlendi ve bu evlilikten 2020 yılında Lalin ve 2022 yılında Leyla adını verdikleri kız çocukları doğdu.

Doğum Tarihi ve Yeri10 Nisan 1974, Ankara
Kariyer Başlangıcı1997: 10. Best Model of the World yarışmasında birincilik
Popüler DizileriDeli Yürek (1998-2002), Ezel (2009-2011), Karadayı (2012-2015)
Evlilik14 Mayıs 2016, Sinem Kobal ile
ÇocuklarıLalin (2020 doğumlu), Leyla (2022 doğumlu)
