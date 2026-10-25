Muğla Köyceğiz'de deprem! AFAD duyurdu

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İstanbul
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi (AFAD), Muğla'da bir deprem kaydedildiğini duyurdu.
Saat 22.59'da meydana gelen sarsıntının büyüklüğü 3.3. olarak açıklandı. Depremin derinliği ise 6.96 kilometre olarak kaydedildi.
Açıklanan verilerde sarsıntının merkez üssü bilgisinde Muğla'nın Köyceğiz ilçesine işaret edildi. Depremle ilgili olumsuz bir gelişme aktarılmadı.
Kandilli Rasathanesi, Köyceğiz'deki depremle ilgili paylaştığı bilgilerinde merkez üssü olarak ilçenin Otmanlar Mahallesi'ni işaret etti.
Rasathane, sarsıntının büyüklüğünü 3.4 olarak duyurdu. Deprem derinliği ise 8 kilometre olarak ölçüldü.