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Gündem
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.10.2026
saat ikonu 23:07
|
GÜNCELLEME:
25.10.2026
saat ikonu 23:19

Muğla Köyceğiz'de deprem! AFAD duyurdu

Muğla Köyceğiz'de 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi depremle ilgili verilerini paylaştı.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
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Muğla Köyceğiz'de deprem! AFAD duyurdu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.10.2026
saat ikonu 23:07
|
GÜNCELLEME:
25.10.2026
saat ikonu 23:19

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Dairesi (), 'da bir deprem kaydedildiğini duyurdu.

HABERİN ÖZETİ

Muğla Köyceğiz'de deprem! AFAD duyurdu

Bilgi Okunma süresi 13 saniyeye düşürüldü.
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde saat 22.59'da bir deprem meydana geldi.
AFAD, depremin büyüklüğünü 3.3, derinliğini 6.96 kilometre ve merkez üssünü Köyceğiz olarak açıkladı.
Kandilli Rasathanesi, merkez üssünü Köyceğiz'in Otmanlar Mahallesi olarak belirttiği depremin büyüklüğünü 3.4, derinliğini ise 8 kilometre olarak duyurdu.
Depremle ilgili olumsuz bir gelişme aktarılmadı.
Bilgi Okunma süresi 13 saniyeye düşürüldü.

Saat 22.59'da meydana gelen sarsıntının büyüklüğü 3.3. olarak açıklandı. Depremin derinliği ise 6.96 kilometre olarak kaydedildi.

Açıklanan verilerde sarsıntının merkez üssü bilgisinde Muğla'nın Köyceğiz ilçesine işaret edildi. Depremle ilgili olumsuz bir gelişme aktarılmadı. 

KANDİLLİ RASATHANESİ DE BİLGİ PAYLAŞTI

Kandilli Rasathanesi, Köyceğiz'deki depremle ilgili paylaştığı bilgilerinde merkez üssü olarak ilçenin Otmanlar Mahallesi'ni işaret etti.

Rasathane, sarsıntının büyüklüğünü 3.4 olarak duyurdu. Deprem derinliği ise 8 kilometre olarak ölçüldü.

 

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#deprem
#muğla
#Köyceğiz
#afad
#Gündem
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