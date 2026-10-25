Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi (AFAD), Muğla'da bir deprem kaydedildiğini duyurdu.

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HABERİN ÖZETİ Muğla Köyceğiz'de deprem! AFAD duyurdu Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde saat 22.59'da bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü 3.3, derinliğini 6.96 kilometre ve merkez üssünü Köyceğiz olarak açıkladı. Kandilli Rasathanesi, merkez üssünü Köyceğiz'in Otmanlar Mahallesi olarak belirttiği depremin büyüklüğünü 3.4, derinliğini ise 8 kilometre olarak duyurdu. Depremle ilgili olumsuz bir gelişme aktarılmadı.

Saat 22.59'da meydana gelen sarsıntının büyüklüğü 3.3. olarak açıklandı. Depremin derinliği ise 6.96 kilometre olarak kaydedildi.

Açıklanan verilerde sarsıntının merkez üssü bilgisinde Muğla'nın Köyceğiz ilçesine işaret edildi. Depremle ilgili olumsuz bir gelişme aktarılmadı.

KANDİLLİ RASATHANESİ DE BİLGİ PAYLAŞTI

Kandilli Rasathanesi, Köyceğiz'deki depremle ilgili paylaştığı bilgilerinde merkez üssü olarak ilçenin Otmanlar Mahallesi'ni işaret etti.

Rasathane, sarsıntının büyüklüğünü 3.4 olarak duyurdu. Deprem derinliği ise 8 kilometre olarak ölçüldü.