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Avatar
Editor
 | Asya Güney
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 09:24
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 09:24

Van depreminden 15 yıl sonra bile sismik hareketlilik sürüyor! Uzman isimden iki fay için kritik uyarı

Van'da 15 yıl önce meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremin etkileri yıllar geçmesine rağmen devam ediyor. 2011 yılından bu yana bölgede 20 binden fazla deprem meydana geldiğini belirten Doç. Dr. Hamdi Alkan, iki kritik faya dikkat çekti.

Avatar
Editor
 Asya Güney
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 09:24
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 09:24

, 23 Ekim 2011 yılında 7.2 büyüklüğündeki bir depremle sarsılmıştı. Üzerinden 15 yıl geçmesine rağmen bölgedeki sismik hareketliliklerin devam ettiği kaydedilince uzmanlar bilimsel araştırmalar yapmaya devam etti. Öte yandan Doç. Dr. Hamdi Alkan, konuyla ilgili kritik uyarılarda bulunduğu bir açıklama yaptı. 

Van depreminden 15 yıl sonra bile sismik hareketlilik sürüyor! Uzman isimden iki fay için kritik uyarı

‘’ARTÇI ŞOK AKTİVESİ DEVAM ETTİ’’ 

Doç. Dr. Hamdi Alkan, 2011'deki ana depremin ardından 2015 yılına kadar artçı şok aktivitesinin devam ettiğini belirtti. Doç. Dr. Alkan, "2011 Van depreminden sonra özellikle 2015 yılına kadar Van ana şoku ve çevresinde artçı şok aktivitesinin devam ettiğini hesaplamalarımızda net olarak görebiliyoruz. 2011 yılından 2026 yılına kadar bölgede 20 binden fazla depremin meydana geldiğini görüyoruz. Bu depremlerin sığ odaklı, yani yeryüzüne yakın depremler olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu depremler hissedilebilir nitelikte ve etkileri daha büyük olabiliyor. 2015 yılından sonra meydana gelen 4'ten büyük depremlerin bölgede nerelerde kümelendiğini, nasıl bir dağılım gösterdiğini, bu depremlere neden olan fay ve fay zonlarının doğrultularının ve yönlerinin ne olduğunu araştırıyoruz" dedi.

Van depreminden 15 yıl sonra bile sismik hareketlilik sürüyor! Uzman isimden iki fay için kritik uyarı

‘’30 DEPREM İKİ FAY ARASINDA YOĞUNLAŞTI’’

2015 yılından sonra 4'ten büyük yaklaşık 30 depremin bu iki fay zonu arasında yoğunlaştığını dile getiren Alkan, "Bu depremlerin bu iki fay zonu arasındaki bölgede yoğunlaştığını görüyoruz. mekanizmalarına ve çözümlerine baktığımızda da bu depremlerin bölgedeki faylarla uyumlu olduğunu tespit ediyoruz. , 2026 yılı içerisinde diri fay haritasını güncelledi. Bu, oldukça önemli ve kıymetli bir çalışma. Biz de buna katkı sunmak amacıyla MTA'nın diri fay haritasında yer almayan ancak önceki çalışmalarda belirlenmiş olan diri fayları inceliyoruz. Bununla birlikte, jeofizik parametrelerle yeryüzünde devam eden gömülü yapıların uzanımlarını ve doğrultularını belirleyebilecek yöntemler kullanarak bu fayların devam edip etmediğini ve nereye kadar uzanabileceğini öngörmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda deprem öngörü parametreleri üzerinden gelecekte hangi bölgelerde ne tür depremlerin meydana gelebileceği ve bunlara yönelik ne gibi önlemler alınabileceği konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

Van depreminden 15 yıl sonra bile sismik hareketlilik sürüyor! Uzman isimden iki fay için kritik uyarı

BU İKİ BÖLGEYE DİKKAT ÇEKTİ

Van Fay Zonu ile Erciş Fay Zonu arasında meydana gelen depremlerin dağılımına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Alkan, "Van Fay Zonu ile Erciş Fay Zonu arasındaki faylarda ve bunlarla ilişkili segmentlerde depremlerin meydana geldiğini görüyoruz. Yürüttüğümüz çalışmada, bu iki fay zonu arasındaki bölgeye odaklanılması gerektiğini daha net bir şekilde ortaya koyan sonuçlara ulaşıyoruz. Burada vatandaşları ilgilendiren en önemli soru ise deprem olup olmayacağı ve bizim depreme ne kadar hazır olduğumuzdur. Günümüz itibarıyla depremin yerini ve zamanını kesin olarak belirleyebilecek bir teknolojiye sahip değiliz. Ancak depremin hangi bölgede meydana gelebileceğini ve muhtemel büyüklüğünü değerlendirebilecek bilimsel altyapıya sahibiz. Dolayısıyla bu bilimsel veriler doğrultusunda farklı kurumların bir arada ve koordineli şekilde çalışmasıyla deprem gerçeğine karşı önlem alabiliriz" şeklinde konuştu.

Van depreminden 15 yıl sonra bile sismik hareketlilik sürüyor! Uzman isimden iki fay için kritik uyarı

DEPREM BİR FELAKETTEN ÇIKMALI, AFET OLARAK GÖRÜLMELİ 

2011 depreminin kentte oluşturduğu hasara da değinen Alkan, depremde yaklaşık 140 bin yapının zarar gördüğünü, bunların yaklaşık 40 bininin ağır hasar aldığını ve can kayıplarının yaşandığını hatırlattı. Deprem sonrasında hasarlı yapıların dönüştürülmesi ve yeni konutların inşa edilmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini belirten Alkan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Kamu binaları bu anlamda oldukça sıkı standartlara tabi tutuluyor ve kullanışlı durumda bulunuyor. Bununla birlikte devletimizin vatandaşlara sunduğu, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı () tarafından inşa edilen konutlar da bu açıdan oldukça kıymetli. Özel firmaların da 2019 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği'ne uygun şekilde yapılarını inşa etmeleri gerekiyor. Toplum olarak bu süreçleri doğru şekilde organize edebilir ve gerekli önlemleri alabilirsek depremi bir felakete dönüşmekten çıkarıp doğal bir olay olarak karşılayabiliriz. Böylece muhtemel bir deprem sonrasında yaralarımızı en kısa sürede sarabiliriz."

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ETİKETLER
#deprem
#Van
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#mta
#Doç. Dr. Hamdi Alkan
#Yaşam
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