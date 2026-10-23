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Mavi Kadin Yemek Tarifleri
Avatar
Editor
 | Selime Albayrak
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 08:58
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 08:58

Bir kere yiyen bir daha yemek istiyor! Bademli muhallebi tarifi

Sütlü tatlı sevenlerin favorisi olacak ve bir kere yiyenin bir daha yemek isteyeceği bademli muhallebi tarifini sizlerle paylaşıyorum. Siz de benim gibi sütlü tatlılar seviyor ve farklı lezzetler denemek istiyorsanız, bademli muhallebi tarifine mutlaka bir şans vermelisiniz. Peki, bademli muhallebi tarifi nasıl yapılır? İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Selime Albayrak
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Bir kere yiyen bir daha yemek istiyor! Bademli muhallebi tarifi
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 08:58
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 08:58

Özellikle sevenlerin bir kez yediğinde yeniden yemek isteyeceği bademli muhallebi tarifiniz sizlere adım adım anlatıyorum. Siz de benim gibi sütlü tatlıları seviyor ve farklı tarifler denemek istiyorsanız, sizin için araştırdığım ve bizzat deneyimlediğim bademli muhallebi tarifine bir şans vermelisiniz. Sütlü tatlı sevenlerin favorisi olmaya aday olan bademli muhallebi, yumuşacık kıvamı ve bademin kendine özgü aromasıyla çay sofralarınıza lezzet katacak. Peki, bademli muhallebi tarifi nasıl yapılır? Bademli muhallebi tarifini sizlerle paylaşıyorum. İşte bir kere yiyenin bir daha yemek isteyeceği bademli muhallebi tarifi...

BADEMLİ MUHALLEBİ TARİFİ!

Siz de evde kolayca hazırlanabilen bir tatlı arayışındaysanız, sizin için araştırdığım ve bizzat deneyimlediğim bademli muhallebi tarifine kesinlikle bir şans vermelisiniz. Çay sofralarına hafif ve pratik bir tarif arayanlar için oldukça alternatif bir tatlı olan bademli muhallebiye bayılacaksınız. Sütlü tatlı sevenlerin favorisi olmaya aday bademli muhallebi tarifini sizlerle paylaşıyorum.

Bir kere yiyen bir daha yemek istiyor! Bademli muhallebi tarifi

Yumuşacık kıvamı ve bademin kendine özgü aromasıyla çay sofralarına lezzet katacak olan bademli muhallebi, yeni favori sütlü tatlınız olacak! Peki, bademli muhallebi nasıl yapılır? Bademli muhallebi de kıvam nasıl tutturulur? İşte bir kere yiyenin bir daha yemek isteyeceği bademli muhallebi tarifi...

Bir kere yiyen bir daha yemek istiyor! Bademli muhallebi tarifi

Malzemeler;

  • 1 su bardağı + 2 yemek kaşığı şeker
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 litre süt
  • 3 yemek kaşığı mısır nişastası
  • 1 yemek kaşığı un
  • 1 yumurta sarısı
  • 1 su bardağından 1 parmak eksik süt (nişastayı açmak için)
  • 1/2 su bardağı badem
Bir kere yiyen bir daha yemek istiyor! Bademli muhallebi tarifi

Hazırlanışı;

  • Önce bademleri çok iri olmayacak şekilde bıçak ile küçültün.
  • Sonrasında bademlerinizi tavada kısık ateşte kavurun. Soğuması için kenara alın.
  • Muhallebi için tencereye şekerinizi alın. Kısık ateşte şeker kenarlarından erimeye başlayınca şekerin yanmadan erimesi için tencereyi ocaktan alıp çevirerek şekerin erimesini sağlayın.
  • Bu şekilde şeker eriyip renk almaya başlayınca tereyağını ilave edin. Tereyağı tamamen eriyince 1 litre sütü ilave edin. Bu noktada karamel sertleşebilir endişe etmeyin, karamel eriyene kadar karıştırmaya devam edin.
  • Bir kapta nişasta, un ve yumurta sarısını süt ilave edip pürüzsüz olana kadar çırpın.
  • Kaynayan tencereden bu karışıma 1-2 kepçe katıp karışımı ılıtın. Sonrasında tencereye karıştırarak kıvam alana kadar karıştırın.
  • Kıvam alan muhallebiyi bademleri ekleyin ve karıştırın. Sonrasında muhallebinizi kaselere pay edin.
  • Tatlınızı bir süre dolapta dinlenmeye bırakın.
  • Afiyet, şifa olsun.
Bir kere yiyen bir daha yemek istiyor! Bademli muhallebi tarifi

BADEMLİ MUHALLEBİNİN KIVAMI NASIL TUTTURULUR?

Özellikle 'in Ayvalık ilçesine bağlı bu meşhur lezzet yapımı ne kadar zor gibi gözükse de püf noktalarına dikkat edildiğinde muhteşem bir lezzet sunuyor. Bademli muhallebinin özellikle pürüzsüz ve ipeksi bir kıvam alabilmesi için belli başlı püf noktalarına dikkat etmek gerekiyor. Özellikle pişirme sırasında muhallebiyi sürekli karıştırmak; dibinin tutmaması ve topaklanmayı önlemek için büyük önem taşıyor.

Bir kere yiyen bir daha yemek istiyor! Bademli muhallebi tarifi

Bademli muhallebinin kıvamını tutturmada bir diğer önemli nokta bademleri çok iri parçalar halinde kullanmak yerine ince çekilmiş olarak eklemek, tatlının daha dengeli bir doku kazanmasını sağlıyor. 

Daha yoğun badem aroması isteyenlerin üzerine kavrulmuş file badem eklemesi öneriliyor. Siz de farklı tarifler denemek ve sütlü tatlılarınızı farklı bir boyuta taşımak istiyorsanız, bademli muhallebi tarifine bir şans verebilirsiniz. 

 

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#balıkesir
#ayvalık
#sütlü tatlı
#Yemek Tarifleri
#Bademli Muhallebi
#Mavi Kadin
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