Bir kere yiyen bir daha yemek istiyor! Bademli muhallebi tarifi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Özellikle sütlü tatlı sevenlerin bir kez yediğinde yeniden yemek isteyeceği bademli muhallebi tarifiniz sizlere adım adım anlatıyorum. Siz de benim gibi sütlü tatlıları seviyor ve farklı tarifler denemek istiyorsanız, sizin için araştırdığım ve bizzat deneyimlediğim bademli muhallebi tarifine bir şans vermelisiniz. Sütlü tatlı sevenlerin favorisi olmaya aday olan bademli muhallebi, yumuşacık kıvamı ve bademin kendine özgü aromasıyla çay sofralarınıza lezzet katacak. Peki, bademli muhallebi tarifi nasıl yapılır? Bademli muhallebi tarifini sizlerle paylaşıyorum. İşte bir kere yiyenin bir daha yemek isteyeceği bademli muhallebi tarifi...
Siz de evde kolayca hazırlanabilen bir tatlı arayışındaysanız, sizin için araştırdığım ve bizzat deneyimlediğim bademli muhallebi tarifine kesinlikle bir şans vermelisiniz. Çay sofralarına hafif ve pratik bir tarif arayanlar için oldukça alternatif bir tatlı olan bademli muhallebiye bayılacaksınız. Sütlü tatlı sevenlerin favorisi olmaya aday bademli muhallebi tarifini sizlerle paylaşıyorum.
Yumuşacık kıvamı ve bademin kendine özgü aromasıyla çay sofralarına lezzet katacak olan bademli muhallebi, yeni favori sütlü tatlınız olacak! Peki, bademli muhallebi nasıl yapılır? Bademli muhallebi de kıvam nasıl tutturulur? İşte bir kere yiyenin bir daha yemek isteyeceği bademli muhallebi tarifi...
Malzemeler;
Hazırlanışı;
Özellikle Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı bu meşhur lezzet yapımı ne kadar zor gibi gözükse de püf noktalarına dikkat edildiğinde muhteşem bir lezzet sunuyor. Bademli muhallebinin özellikle pürüzsüz ve ipeksi bir kıvam alabilmesi için belli başlı püf noktalarına dikkat etmek gerekiyor. Özellikle pişirme sırasında muhallebiyi sürekli karıştırmak; dibinin tutmaması ve topaklanmayı önlemek için büyük önem taşıyor.
Bademli muhallebinin kıvamını tutturmada bir diğer önemli nokta bademleri çok iri parçalar halinde kullanmak yerine ince çekilmiş olarak eklemek, tatlının daha dengeli bir doku kazanmasını sağlıyor.
Daha yoğun badem aroması isteyenlerin üzerine kavrulmuş file badem eklemesi öneriliyor. Siz de farklı tarifler denemek ve sütlü tatlılarınızı farklı bir boyuta taşımak istiyorsanız, bademli muhallebi tarifine bir şans verebilirsiniz.