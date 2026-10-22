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Mavi Kadin Yemek Tarifleri
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 12:02
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 12:02

Yoğurtla yapılan en kolay pratik tatlı tarifleri! 2026 yılına damga vuran yoğurtlu tatlılar

Hafif ve pratik tatlı arayanların mutfakta sıkça başvurduğu yoğurt, farklı malzemelerle bir araya gelerek lezzetli tariflere dönüşüyor. Bisküvili yoğurt kupundan kakaolu yoğurt tatlısına, meyveli kaselerden dondurulmuş yoğurt atıştırmalıklarına kadar pek çok seçenek kısa sürede hazırlanabiliyor. Peki, evde kolayca yapabileceğiniz yoğurtlu tatlılar hangileri?

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
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Yoğurtla yapılan en kolay pratik tatlı tarifleri! 2026 yılına damga vuran yoğurtlu tatlılar
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 12:02
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 12:02

Yoğurt, yalnızca kahvaltıların ve ana yemeklerin yanında tüketilen bir besin değil, aynı zamanda pratik tatlıların da temel malzemeleri arasında yer alıyor. Özellikle uzun süre mutfakta vakit geçirmek istemeyenler, az malzemeyle hazırlanan ve pişirme gerektirmeyen tariflere yöneliyor. Meyve, kakao, bal, yulaf ve bisküvi gibi malzemelerle hazırlanan yoğurtlu tatlılar, farklı damak zevklerine hitap ediyor. 2026 yılında da evde kolayca hazırlanabilen, porsiyonluk sunumlara uygun ve buzdolabında dinlendirilerek servis edilen tatlılar ilgi çekebilecek alternatifler arasında bulunuyor. İşte hem günlük tatlı ihtiyacına hem de misafir sofralarına uyarlanabilecek en pratik yoğurtlu

YOĞURTLA HAZIRLANAN EN PRATİK TATLI TARİFLERİ

Pişirme gerektirmeyen alternatifler: Meyveli kaseleri ve bisküvili kup tatlıları kısa sürede hazırlanabilir.
Az malzemeli tarifler: Yoğurt, kakao ve bal gibi temel malzemelerle kolay tatlılar yapılabilir.

Yoğurtla yapılan en kolay pratik tatlı tarifleri! 2026 yılına damga vuran yoğurtlu tatlılar

Serinletici seçenekler: Dondurulmuş yoğurt ve meyve karışımları özellikle soğuk tatlı sevenlere hitap eder.
Porsiyonluk sunumlar: Bardaklarda hazırlanan yoğurtlu tatlılar hem günlük tüketim hem de misafir ikramları için uygundur. Kişiselleştirilebilir lezzetler: Meyve, kuruyemiş ve yulaf gibi ek malzemelerle tarifler çeşitlendirilebilir.

Yoğurtla yapılan en kolay pratik tatlı tarifleri! 2026 yılına damga vuran yoğurtlu tatlılar

1. BİSKÜVİLİ YOĞURT KUPU: 10 DAKİKADA HAZIR

Malzemeler:

1 su bardağı koyu kıvamlı yoğurt
5-6 adet sade bisküvi
1 tatlı kaşığı bal
1 küçük muz veya birkaç çilek
İsteğe bağlı tarçın

Yapılışı:

Bisküvileri küçük parçalara ayırarak bir kasenin tabanına yerleştirin. Ayrı bir kapta yoğurt ve balı karıştırın. Yoğurtlu karışımın bir kısmını bisküvilerin üzerine ekleyin. Dilimlenmiş muz veya çilekleri yerleştirdikten sonra kalan yoğurdu ilave edin. Üzerini meyve ve bisküvi kırıntılarıyla süsleyin.

Tatlıyı hemen tüketebilir veya buzdolabında yaklaşık 20-30 dakika dinlendirebilirsiniz. Daha yumuşak bir kıvam için servis öncesinde biraz daha uzun süre bekletmek mümkündür.

Yoğurtla yapılan en kolay pratik tatlı tarifleri! 2026 yılına damga vuran yoğurtlu tatlılar

2. KAKAOLU YOĞURT TATLISI: ÇİKOLATA SEVENLERE PRATİK SEÇENEK

Malzemeler:

1 su bardağı koyu kıvamlı yoğurt
1 yemek kaşığı kakao
1-2 tatlı kaşığı bal veya damak zevkine göre tatlandırıcı
Birkaç parça bitter çikolata

Yapılışı:

Yoğurdu, kakaoyu ve balı pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar karıştırın. Karışımı küçük servis kaselerine aktarın. Üzerine rendelenmiş bitter çikolata ekleyin. 

Daha yoğun bir kıvam istiyorsanız tatlıyı buzdolabında yaklaşık 30 dakika dinlendirin. Bu tarif, çikolatalı tatlılardan vazgeçemeyen ancak daha az malzemeyle bir alternatif hazırlamak isteyenler için uygundur. Kullanılan kakao ve çikolatanın miktarı, tatlının lezzetini ve besin değerini değiştirebilir.

Yoğurtla yapılan en kolay pratik tatlı tarifleri! 2026 yılına damga vuran yoğurtlu tatlılar

3. MEYVELİ YOĞURT KASESİ: HAFİF TATLI ARAYANLARA

Malzemeler:

1 su bardağı yoğurt
Yarım muz
3-4 adet çilek veya mevsim meyvesi
2 yemek kaşığı yulaf
1 tatlı kaşığı bal
İsteğe bağlı ceviz veya fındık

Yapılışı:

Yoğurdu bir kaseye alın ve bal ile karıştırın. Yulafı ilave ettikten sonra küçük parçalara ayırdığınız meyveleri üzerine yerleştirin. Son olarak ceviz veya fındıkla süsleyin.

Meyvelerin doğal tadı sayesinde tarifin şeker miktarını azaltmak mümkündür. Yulaf ve kuruyemiş eklenmesi ise tatlının lif ve yağ içeriğini artırabilir. Kahvaltıda veya ara öğünde de tüketilebilen bu tarif, kişisel tercihlere göre farklı meyvelerle hazırlanabilir.

Yoğurtla yapılan en kolay pratik tatlı tarifleri! 2026 yılına damga vuran yoğurtlu tatlılar

4. DONDURULMUŞ YOĞURT TATLISI: BUZLUKTAN GELEN LEZZET

Malzemeler:

1 su bardağı koyu kıvamlı yoğurt
Yarım su bardağı doğranmış çilek veya muz
1 tatlı kaşığı bal
İsteğe bağlı bitter çikolata parçaları

Yapılışı:

Yoğurt ve balı karıştırın. Küçük parçalara ayrılmış meyveleri ilave edin. Karışımı yağlı kâğıt serilmiş küçük bir tepsiye ince bir tabaka halinde yayın. Üzerine çikolata parçaları serpiştirin ve buzlukta yaklaşık 3-4 saat bekletin.

Donan karışımı küçük parçalara ayırarak servis edin. Bu tarifte yoğurdun su oranına bağlı olarak buz kristalleri oluşabilir. Daha kolay tüketmek için tatlıyı servis etmeden birkaç dakika önce buzluk dışında bekletebilirsiniz.
 

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#yoğurt
#tatlı tarifleri
#Yemek Tarifleri
#Bisküvili Yoğurt Kupu
#Kakaolu Yoğurt Tatlısı
#Meyveli Yoğurt Kasesi
#Mavi Kadin
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