Pankek yaparken süt mü yoğurt mu kullanılır? En farklı tarifler

Klasik pankek tariflerinde çoğunlukla süt kullanılıyor. Süt, hamurun daha akışkan olmasını sağlarken tavada daha kolay yayılmasına yardımcı oluyor. Yoğurt ise daha yoğun bir hamur elde edilmesini sağlıyor ve özellikle yumuşak, kalın pankek sevenlerin tercih ettiği seçeneklerden biri oluyor. Dolayısıyla “En iyi pankek sütle mi, yoğurtla mı yapılır?” sorusunun cevabı, beklenen kıvama göre değişiyor.

SÜTLÜ PANKEK DAHA AKIŞKAN BİR HAMUR VERİYOR

Süt kullanılan pankek hamuru, yoğurtlu karışıma göre daha akışkan oluyor. Bu nedenle hamurun tavaya dökülmesi ve şekil alması daha kolay gerçekleşiyor. Klasik kahvaltılık pankek hazırlamak isteyenler için süt oldukça pratik bir seçenek.

Sütlü pankek için temel olarak yumurta, süt, un, kabartma tozu ve şeker kullanılabiliyor. İsteğe göre vanilya da eklenebiliyor. Burada önemli noktalardan biri unu kontrollü şekilde ilave etmek. Fazla un kullanılması pankekin sertleşmesine, az un kullanılması ise hamurun tavada fazla yayılmasına neden olabilir. Sütlü pankek hazırlarken tavayı orta ateşte ısıtmak da önem taşıyor. Çok yüksek ateş, pankekin dışının hızlı şekilde kızarmasına rağmen içinin yeterince pişmemesine yol açabilir.

YOĞURTLU PANKEK DAHA YUMUŞAK VE TOK BİR DOKUYA SAHİP

Yoğurt kullanılan pankeklerde ise daha yoğun bir hamur ortaya çıkıyor. Özellikle kalın ve yumuşak pankek sevenler yoğurtlu tarifi tercih edebilir. Yoğurdun hafif ekşimsi tadı da pankeke farklı bir lezzet katıyor. Yoğurtlu pankek hazırlarken kıvamın çok koyu olmamasına dikkat etmek gerekiyor. Yoğurdun yoğunluğuna göre hamura az miktarda süt veya su eklenerek kıvam ayarlanabilir. Böylece pankekler tavada daha rahat pişirilebilir.

Yoğurt, hamurun daha dolgun olmasına yardımcı olduğu için küçük ve kalın pankekler hazırlamak isteyenler açısından da uygun bir malzeme olarak öne çıkıyor.

DAHA KABARIK PANKEK İÇİN BU DETAYLARA DİKKAT

Pankekin kabarık olması yalnızca kullanılan süt ürününe bağlı değil. Kabartma tozunun taze olması, yumurtanın iyi çırpılması ve unun hamura gereğinden fazla eklenmemesi de sonucu etkiliyor. Yumurtayı şekerle birlikte birkaç dakika çırpmak, hamurun daha iyi hava almasına yardımcı olabilir. Ardından süt veya yoğurt eklenip karıştırılır. Un ve kabartma tozu ise mümkünse elenerek ilave edilir. Hamuru uzun süre ve çok sert şekilde karıştırmak yerine malzemeler birleşene kadar karıştırmak daha uygun olur. Fazla karıştırılan hamur, pişen pankeklerin daha yoğun bir dokuya sahip olmasına neden olabilir.

MUZLU PANKEK İLE KAHVALTIYA FARKLI BİR DOKUNUŞ

Klasik pankek tarifinden farklı bir seçenek arayanlar muzlu pankek hazırlayabilir. Olgun bir muz çatalla ezildikten sonra yumurta, süt veya yoğurt ve unla karıştırılabilir. Muz doğal olarak tatlı olduğu için tarifte kullanılan şeker miktarı azaltılabilir. Tarçın eklemek de muzla uyumlu bir aroma elde edilmesini sağlar. Muzlu pankekler özellikle üzerine bal, yoğurt, fıstık ezmesi veya taze meyve eklenerek servis edilebilir.

KAKAOLU PANKEK ÇİKOLATA SEVENLERİN FAVORİSİ OLABİLİR

Kakao ile hazırlanan pankekler, klasik tarifin daha yoğun aromalı bir alternatifi olarak sofraya çıkabilir. Bunun için temel pankek hamuruna şekersiz kakao eklemek yeterli. Ancak kakao ilave edildiğinde hamur koyulaşabileceği için un miktarının kontrollü kullanılması gerekiyor. Üzerine muz dilimleri, çilek, bal veya az miktarda çikolata parçaları eklenebilir. Kakaolu pankekte şeker miktarını fazla artırmamak, üzerine konulacak malzemelerin de tatlılığı göz önünde bulundurulduğunda daha dengeli bir sonuç verebilir.

YOĞURT VE SÜT BİRLİKTE DE KULLANILABİLİR

Pankek yaparken yalnızca süt veya yalnızca yoğurt kullanmak zorunlu değil. İki malzeme birlikte de kullanılabilir. Özellikle yoğurdun verdiği yoğun kıvam ile sütün sağladığı akışkanlık bir araya getirilebilir. Örneğin tarifte yarım su bardağı yoğurt ve yarım su bardağı süt kullanmak, hamurun çok koyu veya çok sıvı olmasını önlemeye yardımcı olabilir. Burada kullanılacak un miktarı da malzemelerin kıvamına göre ayarlanmalıdır.

