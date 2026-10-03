Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Mavi Kadin Yemek Tarifleri
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
03.10.2026
saat ikonu 13:35
|
GÜNCELLEME:
03.10.2026
saat ikonu 13:35

Pankek yaparken süt mü yoğurt mu kullanılır? En farklı tarifler

Kahvaltı sofralarının en sevilen lezzetlerinden biri olan pankek, kısa sürede hazırlanması ve farklı malzemelerle çeşitlendirilebilmesi sayesinde sık sık tercih ediliyor. Ancak evde pankek yaparken en çok merak edilen konulardan biri hamurun içerisine süt mü yoksa yoğurt mu eklenmesi gerektiği oluyor. Aslında her iki malzeme de pankekte kullanılabiliyor. Fakat kullanılan süt ürünü, pankekin kıvamını, yumuşaklığını ve lezzetini doğrudan etkiliyor.

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Pankek yaparken süt mü yoğurt mu kullanılır? En farklı tarifler
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
03.10.2026
saat ikonu 13:35
|
GÜNCELLEME:
03.10.2026
saat ikonu 13:35

Klasik pankek tariflerinde çoğunlukla kullanılıyor. Süt, hamurun daha akışkan olmasını sağlarken tavada daha kolay yayılmasına yardımcı oluyor. ise daha yoğun bir hamur elde edilmesini sağlıyor ve özellikle yumuşak, kalın pankek sevenlerin tercih ettiği seçeneklerden biri oluyor. Dolayısıyla “En iyi pankek sütle mi, yoğurtla mı yapılır?” sorusunun cevabı, beklenen kıvama göre değişiyor.

SÜTLÜ PANKEK DAHA AKIŞKAN BİR HAMUR VERİYOR

Süt kullanılan pankek hamuru, yoğurtlu karışıma göre daha akışkan oluyor. Bu nedenle hamurun tavaya dökülmesi ve şekil alması daha kolay gerçekleşiyor. Klasik kahvaltılık pankek hazırlamak isteyenler için süt oldukça pratik bir seçenek.

Pankek yaparken süt mü yoğurt mu kullanılır? En farklı tarifler

Sütlü pankek için temel olarak yumurta, süt, un, kabartma tozu ve şeker kullanılabiliyor. İsteğe göre vanilya da eklenebiliyor. Burada önemli noktalardan biri unu kontrollü şekilde ilave etmek. Fazla un kullanılması pankekin sertleşmesine, az un kullanılması ise hamurun tavada fazla yayılmasına neden olabilir. Sütlü pankek hazırlarken tavayı orta ateşte ısıtmak da önem taşıyor. Çok yüksek ateş, pankekin dışının hızlı şekilde kızarmasına rağmen içinin yeterince pişmemesine yol açabilir.

YOĞURTLU PANKEK DAHA YUMUŞAK VE TOK BİR DOKUYA SAHİP

Yoğurt kullanılan pankeklerde ise daha yoğun bir hamur ortaya çıkıyor. Özellikle kalın ve yumuşak pankek sevenler yoğurtlu tarifi tercih edebilir. Yoğurdun hafif ekşimsi tadı da pankeke farklı bir lezzet katıyor. Yoğurtlu pankek hazırlarken kıvamın çok koyu olmamasına dikkat etmek gerekiyor. Yoğurdun yoğunluğuna göre hamura az miktarda süt veya su eklenerek kıvam ayarlanabilir. Böylece pankekler tavada daha rahat pişirilebilir.
Yoğurt, hamurun daha dolgun olmasına yardımcı olduğu için küçük ve kalın pankekler hazırlamak isteyenler açısından da uygun bir malzeme olarak öne çıkıyor.

Pankek yaparken süt mü yoğurt mu kullanılır? En farklı tarifler

DAHA KABARIK PANKEK İÇİN BU DETAYLARA DİKKAT

Pankekin kabarık olması yalnızca kullanılan süt ürününe bağlı değil. Kabartma tozunun taze olması, yumurtanın iyi çırpılması ve unun hamura gereğinden fazla eklenmemesi de sonucu etkiliyor. Yumurtayı şekerle birlikte birkaç dakika çırpmak, hamurun daha iyi hava almasına yardımcı olabilir. Ardından süt veya yoğurt eklenip karıştırılır. Un ve kabartma tozu ise mümkünse elenerek ilave edilir. Hamuru uzun süre ve çok sert şekilde karıştırmak yerine malzemeler birleşene kadar karıştırmak daha uygun olur. Fazla karıştırılan hamur, pişen pankeklerin daha yoğun bir dokuya sahip olmasına neden olabilir.

Pankek yaparken süt mü yoğurt mu kullanılır? En farklı tarifler

MUZLU PANKEK İLE KAHVALTIYA FARKLI BİR DOKUNUŞ

Klasik pankek tarifinden farklı bir seçenek arayanlar muzlu pankek hazırlayabilir. Olgun bir muz çatalla ezildikten sonra yumurta, süt veya yoğurt ve unla karıştırılabilir. Muz doğal olarak tatlı olduğu için tarifte kullanılan şeker miktarı azaltılabilir. Tarçın eklemek de muzla uyumlu bir aroma elde edilmesini sağlar. Muzlu pankekler özellikle üzerine bal, yoğurt, fıstık ezmesi veya taze meyve eklenerek servis edilebilir.

Pankek yaparken süt mü yoğurt mu kullanılır? En farklı tarifler

KAKAOLU PANKEK ÇİKOLATA SEVENLERİN FAVORİSİ OLABİLİR

Kakao ile hazırlanan pankekler, klasik tarifin daha yoğun aromalı bir alternatifi olarak sofraya çıkabilir. Bunun için temel pankek hamuruna şekersiz kakao eklemek yeterli. Ancak kakao ilave edildiğinde hamur koyulaşabileceği için un miktarının kontrollü kullanılması gerekiyor. Üzerine muz dilimleri, çilek, bal veya az miktarda çikolata parçaları eklenebilir. Kakaolu pankekte şeker miktarını fazla artırmamak, üzerine konulacak malzemelerin de tatlılığı göz önünde bulundurulduğunda daha dengeli bir sonuç verebilir.

Pankek yaparken süt mü yoğurt mu kullanılır? En farklı tarifler

YOĞURT VE SÜT BİRLİKTE DE KULLANILABİLİR

Pankek yaparken yalnızca süt veya yalnızca yoğurt kullanmak zorunlu değil. İki malzeme birlikte de kullanılabilir. Özellikle yoğurdun verdiği yoğun kıvam ile sütün sağladığı akışkanlık bir araya getirilebilir. Örneğin tarifte yarım su bardağı yoğurt ve yarım su bardağı süt kullanmak, hamurun çok koyu veya çok sıvı olmasını önlemeye yardımcı olabilir. Burada kullanılacak un miktarı da malzemelerin kıvamına göre ayarlanmalıdır.
 

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Tam buğday unuyla pankek olur mu demeyin! Böyle pofuduk oluyor
Pankek yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı! İşin sırrı hamurda
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#yoğurt
#pankek
#muzlu pankek
#Süt
#Yemek Tarifleri
#Kakaolu Pankek
#Mavi Kadin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.