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Magazin
Avatar
Editor
 | Selime Albayrak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 07:41
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 07:46

Alişan’dan kardeşi Selçuk Tektaş’a yürek burkan mesaj! Yıllar geçti kardeş acısı dinmedi

Ünlü sanatçı Alişan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla adeta yürekleri burktu. 2021 yılında kaybettiği kardeşi Selçuk Tektaş'ı anan Alişan, türkü söylediği anları paylaştı. Hayranlarına duygu dolu anlar yaşatan Alişan'dan kardeşi Selçuk Tektaş'a yürek burkan bir mesaj geldi. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Selime Albayrak
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 07:41
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 07:46

Müzik dünyasının başarılı isimleri arasında yer alan , sosyal medya hesabından kardeşi hakkında duygusal bir paylaşıma yer verdi. Ünlü sanatçı, 2021 yılında kaybettiği kardeşini anarak bir türkü seslendirdi. Yıllar geçmesine rağmen kardeş acısı bir kez olsun dinmeyen ünlü sanatçı, hayranlarına duygu dolu anlar yaşattı. Alişan'dan kardeşi Selçuk Tektaş'a yürek burkan bir mesaj geldi. Bakın Alişan paylaşımında hangi açıklamalara yer verdi...

HABERİN ÖZETİ

Alişan’dan kardeşi Selçuk Tektaş’a yürek burkan mesaj! Yıllar geçti kardeş acısı dinmedi

Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
Ünlü sanatçı Alişan, 2021 yılında kaybettiği kardeşi Selçuk Tektaş'ı sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımla andı.
Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ı anmak için bir türkü seslendirdi.
Ünlü sanatçı, 2021 yılında koronavirüs nedeniyle kaybettiği kardeşinin acısının dinmediğini belirtti.
Alişan, kardeşinin vefat yıl dönümünde mezarı başında mevlit okuttuğunu ve gözyaşlarına hakim olmakta güçlük çektiğini ifade etti.
Paylaşımında, kardeş özlemini dile getirerek, "Seni özlediğimde, andığımda, düşündüğümde hep bu türkü geliyor aklıma" mesajını yazdı.
Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.

YILLAR GEÇSE DE ALİŞAN'IN KARDEŞ ACISI DİNMEDİ!

Şarkıcı, oyuncu ve sunuculuk kariyeriyle adından söz ettiren Alişan, başarılı kariyerinin yanı sıra aile hayatı ve özel yaşantısıyla da sık sık dikkatleri üzerine çekiyor. Zaman zaman açıklamaları ve paylaşımlarıyla gündemde yerini alan ünlü sanatçı, magazin gündeminin büyük bir ilgiyle takip edilen isimleri arasında bulunuyor. Özellikle ailesine olan bağlılığıyla adından söz ettiren Alişan, yaptığı duygusal paylaşımlarla da gündemde yerini alıyor.

Alişan’dan kardeşi Selçuk Tektaş’a yürek burkan mesaj! Yıllar geçti kardeş acısı dinmedi

ekranlarında 'Alişan İle Hayata Gülümse' programıyla her sabah seyirciyle buluşan ünlü sanatçı, başarılı sunuculuğu ve eğlenceli kişiliğiyle de adından söz ettiriyor. Magazin dünyasının gündeminden bir an olsun düşmeyen Alişan, özel yaşantısı ve kuvvetli aile bağlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Alişan, şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşuluyor.

Alişan’dan kardeşi Selçuk Tektaş’a yürek burkan mesaj! Yıllar geçti kardeş acısı dinmedi

Ünlü sanatçı, 2021 yılında kaybettiği kardeşi Selçuk Tektaş'ı bir an olsun unutmuyor. Yıllar geçse de kardeş acısı dinmeyen Alişan, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımlarla Selçuk Tektaş'ı hatırlamaya devam ediyor. Kardeşini 2021 yılında koranavirüs nedeniyle kaybeden ünlü sanatçı, yengesi Merve Tektaş ve yeğenleriyle yakından ilgileniyor.

Alişan’dan kardeşi Selçuk Tektaş’a yürek burkan mesaj! Yıllar geçti kardeş acısı dinmedi

Kardeşini kaybettikten sonra zor bir süreçten geçen ünlü sanatçının, yıllar geçmesine rağmen kardeş acısı bir kez olsun dinmedi. Yaşadığı büyük kaybın ardından her fırsatta kardeşine olan özlemini dile getiren Alişan, Selçuk Tektaş'ın vefat yıl dönümünde duygusal anlar yaşamıştı. 

Ünlü sanatçı, yürekleri dağlayan paylaşımında "Hiçbirimiz doyamadık sana. Seni çok özledik çok. Her duamızda, sohbetimizde biz yanına gelene kadar olacaksın. Benim canımın yarısı." ifadelerine yer vermişti.

Alişan’dan kardeşi Selçuk Tektaş’a yürek burkan mesaj! Yıllar geçti kardeş acısı dinmedi

MESAJIYLA HAYRANLARININ YÜREKLERİNİ BURKTU!

Kardeşi Selçuk Tektaş'ın vefatının ardından yıllar geçse de acısı ilk günkü gibi taze kalan Alişan'dan yeni bir paylaşım geldi. Kardeşinin vefatının yıl dönümünde mezarı başında mevlit okutan ünlü sanatçı, anma töreninde gözyaşlarına hakim olmakta güçlük çekmişti. 

Alişan’dan kardeşi Selçuk Tektaş’a yürek burkan mesaj! Yıllar geçti kardeş acısı dinmedi

Yaşadığı derin acıyı ve özlemi dile getiren Alişan, duygu yüklü açıklamalarda bulunmuştu. Kardeş acısının tarif edilemez olduğunu belirten ünlü sanatçı açıklamalarında şu ifadelere yer vermişti:

"Özlem oluyor başka bir şey olmuyor. Kardeş acısı, ölüm acısı yakınına gelmeyince kimse anlamıyor. Kimse en yakınına gelmeyince anlamıyor."

Alişan’dan kardeşi Selçuk Tektaş’a yürek burkan mesaj! Yıllar geçti kardeş acısı dinmedi

Başarılı müzik kariyeri ve sunucu kişiliğiyle dikkatleri üzerine çeken Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ın vefatının ardından yaşadığı acıyı zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla dile getirmeye devam ediyor. Kardeşine duyduğu özlemi her an yaşatan ünlü sanatçı, son paylaşımıyla adeta yürekleri dağladı. Alişan'ın bağlama çaldığı videonun altına yazdığı mesaj hayranlarını duygulandırdı.

Alişan paylaşımının altına, "Seni özlediğimde, andığımda, düşündüğümde hep bu türkü geliyor aklıma" mesajını düştü. Yeni bir paylaşımıyla tekrar hayatını kaybettiği kardeşi Selçuk Tektaş'ı anan ünlü sanatçı, sevenlerini derin bir hüzne boğdu.

 

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ETİKETLER
#alişan
#koronavirüs
#selçuk tektaş
#TRT1
#Alişan İle Hayata Gülümse
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