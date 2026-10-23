Müzik dünyasının başarılı isimleri arasında yer alan Alişan, sosyal medya hesabından kardeşi Selçuk Tektaş hakkında duygusal bir paylaşıma yer verdi. Ünlü sanatçı, 2021 yılında kaybettiği kardeşini anarak bir türkü seslendirdi. Yıllar geçmesine rağmen kardeş acısı bir kez olsun dinmeyen ünlü sanatçı, hayranlarına duygu dolu anlar yaşattı. Alişan'dan kardeşi Selçuk Tektaş'a yürek burkan bir mesaj geldi. Bakın Alişan paylaşımında hangi açıklamalara yer verdi...

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HABERİN ÖZETİ Alişan’dan kardeşi Selçuk Tektaş’a yürek burkan mesaj! Yıllar geçti kardeş acısı dinmedi Ünlü sanatçı Alişan, 2021 yılında kaybettiği kardeşi Selçuk Tektaş'ı sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımla andı. Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ı anmak için bir türkü seslendirdi. Ünlü sanatçı, 2021 yılında koronavirüs nedeniyle kaybettiği kardeşinin acısının dinmediğini belirtti. Alişan, kardeşinin vefat yıl dönümünde mezarı başında mevlit okuttuğunu ve gözyaşlarına hakim olmakta güçlük çektiğini ifade etti. Paylaşımında, kardeş özlemini dile getirerek, "Seni özlediğimde, andığımda, düşündüğümde hep bu türkü geliyor aklıma" mesajını yazdı.

YILLAR GEÇSE DE ALİŞAN'IN KARDEŞ ACISI DİNMEDİ!

Şarkıcı, oyuncu ve sunuculuk kariyeriyle adından söz ettiren Alişan, başarılı kariyerinin yanı sıra aile hayatı ve özel yaşantısıyla da sık sık dikkatleri üzerine çekiyor. Zaman zaman açıklamaları ve paylaşımlarıyla gündemde yerini alan ünlü sanatçı, magazin gündeminin büyük bir ilgiyle takip edilen isimleri arasında bulunuyor. Özellikle ailesine olan bağlılığıyla adından söz ettiren Alişan, yaptığı duygusal paylaşımlarla da gündemde yerini alıyor.

TRT1 ekranlarında 'Alişan İle Hayata Gülümse' programıyla her sabah seyirciyle buluşan ünlü sanatçı, başarılı sunuculuğu ve eğlenceli kişiliğiyle de adından söz ettiriyor. Magazin dünyasının gündeminden bir an olsun düşmeyen Alişan, özel yaşantısı ve kuvvetli aile bağlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Alişan, şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşuluyor.

Ünlü sanatçı, 2021 yılında kaybettiği kardeşi Selçuk Tektaş'ı bir an olsun unutmuyor. Yıllar geçse de kardeş acısı dinmeyen Alişan, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımlarla Selçuk Tektaş'ı hatırlamaya devam ediyor. Kardeşini 2021 yılında koranavirüs nedeniyle kaybeden ünlü sanatçı, yengesi Merve Tektaş ve yeğenleriyle yakından ilgileniyor.

Kardeşini kaybettikten sonra zor bir süreçten geçen ünlü sanatçının, yıllar geçmesine rağmen kardeş acısı bir kez olsun dinmedi. Yaşadığı büyük kaybın ardından her fırsatta kardeşine olan özlemini dile getiren Alişan, Selçuk Tektaş'ın vefat yıl dönümünde duygusal anlar yaşamıştı.

Ünlü sanatçı, yürekleri dağlayan paylaşımında "Hiçbirimiz doyamadık sana. Seni çok özledik çok. Her duamızda, sohbetimizde biz yanına gelene kadar olacaksın. Benim canımın yarısı." ifadelerine yer vermişti.

MESAJIYLA HAYRANLARININ YÜREKLERİNİ BURKTU!

Kardeşi Selçuk Tektaş'ın vefatının ardından yıllar geçse de acısı ilk günkü gibi taze kalan Alişan'dan yeni bir paylaşım geldi. Kardeşinin vefatının yıl dönümünde mezarı başında mevlit okutan ünlü sanatçı, anma töreninde gözyaşlarına hakim olmakta güçlük çekmişti.

Yaşadığı derin acıyı ve özlemi dile getiren Alişan, duygu yüklü açıklamalarda bulunmuştu. Kardeş acısının tarif edilemez olduğunu belirten ünlü sanatçı açıklamalarında şu ifadelere yer vermişti:

"Özlem oluyor başka bir şey olmuyor. Kardeş acısı, ölüm acısı yakınına gelmeyince kimse anlamıyor. Kimse en yakınına gelmeyince anlamıyor."

Başarılı müzik kariyeri ve sunucu kişiliğiyle dikkatleri üzerine çeken Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ın vefatının ardından yaşadığı acıyı zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla dile getirmeye devam ediyor. Kardeşine duyduğu özlemi her an yaşatan ünlü sanatçı, son paylaşımıyla adeta yürekleri dağladı. Alişan'ın bağlama çaldığı videonun altına yazdığı mesaj hayranlarını duygulandırdı.

Alişan paylaşımının altına, "Seni özlediğimde, andığımda, düşündüğümde hep bu türkü geliyor aklıma" mesajını düştü. Yeni bir paylaşımıyla tekrar hayatını kaybettiği kardeşi Selçuk Tektaş'ı anan ünlü sanatçı, sevenlerini derin bir hüzne boğdu.