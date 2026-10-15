İstanbul'daki şiddetli sağanak Alişan'ı da vurdu! Evini su bastı

Başarılı müzik kariyeri ve sunucu kişiliğiyle dikkatleri üzerine çeken Alişan, İstanbul'daki şiddetli sağanak yağıştan olumsuz etkilendiğini duyurdu. İstanbul'da etkili olan yağış, kent genelinde hayatı olumsuz yönde etkilerken bir kötü haber de ünlü şarkıcıdan geldi. Yolların suyla dolduğu, ev ve iş yerlerini su bastığı zorlu günde şiddetli sağanak Alişan'ı da vurdu. Evini su bastığı haberleriyle magazin gündeminde geniş yankı bulan ünlü şarkıcının evindeki bodrum katı beline kadar su doldu. Alişan'ın evinin bodrum katında biriken sular, İstanbul İtfaiyesi ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışmasıyla tahliye edildi. Ünlü şarkıcı ve sunucu o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

ALİŞAN'IN EVİNİ SU BASTI!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen uyarıların ardından İstanbul'da sabahın ilk saatlerinden itibaren şiddetli sağanak yağış ve fırtına etkili oldu. İstanbul'daki sağanağın hayatı olumsuz etkilemesinin ardından ünlü isimlerden paylaşımlar peş peşe geldi. Başta Murat Boz ve Demet Özdemir olmak üzere birçok sanatçı ve vatandaş zor durumda kaldı.

Günlük hayatı olumsuz yönde etkileyen sağanak yağış Alişan'ın evini de vurdu. İstanbul'da etkili olan şiddetli yağış sebebiyle birçok ilde su baskınları meydana geldi. Ev ve iş yerlerini su bastığı zorlu günde ünlü isimlerin sosyal medya paylaşımları da magazin gündeminde yerini aldı. Elektriklerin kesildiği ve su seviyesinin yükseldiği zorlu süreçte bir paylaşımda Alişan'dan geldi.

İstanbul'da geçtiğimiz günden itibaren etkisini gösteren sağanak yağış, günün ilerleyen saatlerinde de şiddetini artırdı. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, kent genelinde ulaşımda aksamalar da meydana geldi. Cadde ve sokaklardaki su birikintilerinin yanı sıra ev baskınları da yaşandı. İstanbul'da etkili olan sağanak Alişan'ın evini de olumsuz etkiledi.

Magazin dünyasının gündeminden bir an olsun düşmeyen Alişan'ın evinin bodrum katını su bastı. Ünlü şarkıcının beline kadar su dolan bodrum katında biriken suların tahliyesi için İstanbul İtfaiyesi ekipleri çalışma yürüttü. Alişan, yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından bodrum katındaki suyun tamamen boşaltıldığını belirtti. Ünlü şarkıcı, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

İTFAİYE EKİPLERİNE TEŞEKKÜR ETTİ!

Şarkıcı, oyuncu ve sunucu Alişan, başarılı kariyerinin yanı sıra aile hayatı ve özel yaşantısıyla da sık sık gündemde yerini alırken, bu kez evini su bastığı haberleriyle dikkatleri üzerine çekti. Zaman zaman açıklamaları ve paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken ünlü şarkıcının, İstanbul'da etkili olan sağanak yağış sonrası evinin bodrum katını su bastı.

İstanbul İtfaiyesi ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışması sonrası Alişan'ın bodrum katında biriken sular tahliye edildi. Ünlü şarkıcı, itfaiye ekipleriyle birlikte çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Yaşadığı olumsuz olayın ardından İstanbul İtfaiyesi ekiplerine teşekkür eden Alişan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Allah razı olsun İstanbul İtfaiyesi'nden... Üsküdar itfaiye istasyonunun kıymetli çalışanları 3 saattir belimize kadar su basan bodrum katının tüm suyunu boşalttılar var olsunlar. Buradan ihtiyacı olan yerlere yardıma devam. Sabaha kadar görevdeler."