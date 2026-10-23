23 Ekim 2026 döviz kurları | Dolar ve euro haftanın son işlem gününü yükselişle açtı

Döviz piyasasında 23 Ekim Cuma günü hareketli başladı. Piyasadaki gelişmeleri yakından izleyen yatırımcılar ve vatandaşlar güncel kurları takip etmeyi sürdürürken, dolar ve euro yükselişe geçti. İşte 23 Ekim 2026 itibarıyla güncel dolar ve euro fiyatları...