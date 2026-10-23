23 Ekim 2026 döviz kurları | Dolar ve euro haftanın son işlem gününü yükselişle açtı

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İstanbul
Döviz piyasasında 23 Ekim Cuma günü hareketli başladı. Piyasadaki gelişmeleri yakından izleyen yatırımcılar ve vatandaşlar güncel kurları takip etmeyi sürdürürken, dolar ve euro yükselişe geçti. İşte 23 Ekim 2026 itibarıyla güncel dolar ve euro fiyatları...
DOLAR NE KADAR?
Alış (TL): 49,7303 TL
Satış (TL): 49,7467 TL
EURO NE KADAR?
Alış (TL): 55,7855 TL
Satış (TL): 55,8381 TL