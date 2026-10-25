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Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.10.2026
saat ikonu 22:57
|
GÜNCELLEME:
25.10.2026
saat ikonu 23:02

Uzmanlardan Bursa'ya uyarı: 7 büyüklüğünde deprem üretecek fay sistemi var

İstanbul için "büyük deprem" uyarıları güncelliğini korurken bir tehlikeye de Bursa için dikkat çekildi. Uzmanlar, çevredeki fayın 7 büyüklüğünde bir deprem üretebileceğini belirterek kentin birinci derece deprem bölgesi olduğunu hatırlattı.

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Editor
 Selahattin Demirel
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Uzmanlardan Bursa'ya uyarı: 7 büyüklüğünde deprem üretecek fay sistemi var
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.10.2026
saat ikonu 22:57
|
GÜNCELLEME:
25.10.2026
saat ikonu 23:02

Osmangazi Belediyesi ev sahipliğinde, Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şubesi ve Jeolojik Mirası Koruma Derneği’nin katkılarıyla Panorama 1326 Fetih Müzesi’nde düzenlenen panelde, ’nın tarih boyunca yaşadığı depremler, kentin jeolojik özellikleri ve deprem riskine karşı alınması gereken önlemler ele alındı.

HABERİN ÖZETİ

Uzmanlardan Bursa'ya uyarı: 7 büyüklüğünde deprem üretecek fay sistemi var

Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.
Osmangazi Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen panelde Bursa'nın tarihi depremleri, jeolojik yapısı ve deprem riskine karşı alınması gereken önlemler ele alındı.
Bursa'nın fethinin 700. yılı etkinlikleri kapsamında Panorama 1326 Fetih Müzesi'nde gerçekleştirilen panel öncesinde, 1855 Bursa depreminin yıkımını anlatan bir animasyon film gösterildi.
Prof. Dr. Gürol Seyitoğlu, tüm Bursa Ovası'nı boydan boya geçen yaklaşık 94 kilometrelik fayın 7 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahip olduğunu belirtti.
1855 yılındaki iki depremde fayın Susurluk'tan Kestel'e kadar olan yaklaşık yarısının kırıldığı, Kestel'den Yenişehir Ovası'na uzanan bölümün ise kırılmamış göründüğü ifade edildi.
UNESCO Bursa Alan Başkanı Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu, Bursa'nın birinci derece deprem bölgesinde yer aldığını vurgulayarak depremlere karşı hazırlıklı olunması gerektiğini söyledi.
Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.

Uzman akademisyenler, sunumlarında Bursa’nın jeolojik yapısı, tarihi depremleri ve deprem tehlikesi hakkında bilgi paylaşarak Bursalıların deprem konusunda bilinçlenmesine katkıda bulundu.

1855'TEKİ BURSA DEPREMİNİN YIKIMLARI ANİMASYON FİLMLE ANLATILDI

Panel kapsamında konuşmalar öncesinde gösterilen animasyon filmde, 1855 yılında Bursa’da meydana gelen depremin kentte yol açtığı yıkım gözler önüne serildi. Tarihi depremin etkilerini görsel bir anlatımla aktaran film, Bursa’nın deprem geçmişini yeniden hatırlatırken afetlere karşı hazırlıklı olmanın önemini de ortaya koydu.

Uzmanlardan Bursa'ya uyarı: 7 büyüklüğünde deprem üretecek fay sistemi var

Bursa’nın fethinin 700. yılı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen panel, kentin tarihi ve jeolojik birikimini deprem gerçeğiyle birlikte ele alarak geçmiş deneyimlerin geleceğe aktarılmasına, deprem bilincinin güçlendirilmesine ve Bursa’nın afetlere karşı daha hazırlıklı bir kent olması yönündeki ortak değerlendirmelere katkı sağladı.

Düzenlenen panelin konusunun Bursa’da deprem olduğunu belirten Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Emre Tonaroğlu, "2026 yılını Bursa’da önemli bir yıl olarak başlattık. Bursa’nın fethinin 700’üncü yılı kapsamında bir seneye yayılan kutlama programı hazırladık. Bu kutlamaların sadece eğlence, yürüyüş ve festival etkinliklerinden ibaret olmaması; bilimi ve aklı da işin içine katarak Bursa ve Osmangazi’ye katkı sağlayacak, geleceğe bir miras bırakabilecek etkinlikler düzenlemek için gayret ettik. Bu panel de önem verdiğimiz projelerden biri. Başkanımız Erkan Aydın’ın göreve geldiği günden itibaren dile getirdiği bir konu var: ‘Bilim ve akıl bizim önceliğimiz olacak.’ Bu kapsamda birçok proje yürütüyoruz. Bu panel de değer verdiğimiz projelerden biri. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"1855'TE FAYIN YARISI KIRILDI"

Bursa’da 7 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahip bir fay sistemi bulunduğunu belirten Ankara Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürol Seyitoğlu, "Türkiye Diri Fay Haritası’nda Bursa ve çevresindeki faylar, 1855 yılında gerçekleşen depremlere neden olan faylar kadar uzun değil. Bizim tespit ettiğimiz fay, tüm Bursa Ovası’nı boydan boya geçen bir fay. Bu fayın uzunluğu yaklaşık 94 kilometreyi buluyor. 1855 yılında bu fayın yaklaşık yarısının kırıldığı, tarihi kayıtlardaki hasarların incelenmesiyle ortaya konuluyor. Bu rapor ve çalışmalarda, Susurluk’tan Kestel’e kadar uzanan bir sistemin kırılmış olması gerektiği belirtiliyor. Çünkü 1855 yılında iki deprem meydana gelmiş. 

Uzmanlardan Bursa'ya uyarı: 7 büyüklüğünde deprem üretecek fay sistemi var

Bize göre Kestel’den Yenişehir Ovası’nın iç kesimlerine uzanan bölüm ise 1855 yılında kırılmamış görünüyor. Bu noktada bazı hesaplamalar yapmaya başlıyorsunuz. Fayların yılda kaç milimetre yer değiştirdiği önemli; çünkü bu verilerle fay üzerinde biriken gerilmeyi hesaplıyorsunuz. Buna göre, 7 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahip bir fay sistemimiz var. Üstelik bu fay, ovanın bir ucundan diğer ucuna kadar uzanıyor. Türkiye’nin farklı bölgelerinde de ovaları boydan boya geçen faylar bulunuyor. Ancak bunların varlığı genellikle deprem sonrasında ortaya konulmuş. 

Belirli bir büyüklüğe ulaşan depremler, yüzeyde kırılmalara neden olabiliyor ve fayın izi depremden sonra belirginleşebiliyor. Bursa’nın avantajı ise deprem gerçekleşmeden önce fayın ovanın içinde bulunduğunu biliyor olmamız. Bu bilgi doğrultusunda gerekli önlemlerin alınması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"BURSA BİRİNCİ DERECE DEPREM BÖLGESİNDE"

Depremin son derece önemli bir konu olduğunu ifade eden UNESCO Bursa Alan Başkanı Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu, "Osmangazi Belediyesi, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şubesi ve Jeolojik Mirası Koruma Derneği’nin ortaklaşa düzenlediği panele katılarak bir sunum gerçekleştirdim. Bu vesileyle Bursa’yla ilgili pek çok konuyu daha ayrıntılı inceleme ve bu alanda çalışmalar yapma fırsatı buldum. Deprem çok önemli bir konu. Bu konunun disiplinler arası bir yaklaşımla ele alınması nedeniyle organizasyonu düzenleyen belediyemize ve meslek odamıza çok teşekkür ediyorum. 

Uzmanlardan Bursa'ya uyarı: 7 büyüklüğünde deprem üretecek fay sistemi var

Ülkemizin her yeri birinci, ikinci ve üçüncü derece deprem bölgelerinde yer alıyor. Bursa da birinci derece deprem bölgesinde bulunuyor. Fay hatlarını değiştirme gibi bir lüksümüz olmadığı için depremlere hazırlıklı olmamız gerekiyor. Dolayısıyla en az can ve mal kaybıyla insanlarımızı ve binalarımızı korumak adına neler yapılabileceğini, tarihteki örnekleri de ele alarak bu panelde değerlendirme fırsatı bulduk." şeklinde konuştu.

 

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ETİKETLER
#bursa
#Osmangazi Belediyesi
#Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şubesi
#Jeolojik Mirası Koruma Derneği
#Panorama 1326 Fetih Müzesi
#1855 Bursa Depremi
#Gündem
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