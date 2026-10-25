Çocukların kullandığı sulu boya setinde kimyasal bulundu! Ticaret Bakanlığı toplatma kararı aldı

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İstanbul
Çocukların resim yapmak için kullandığı bir boya seti, Ticaret Bakanlığı denetiminden geçemedi. Konuyla ilgili bakanlıktan açıklama geldi.
Bakanlık görevlilerinin piyasa gözetimi ve denetimleri sırasında incelenen, zincir mağazalarda satılan bir markanın "Tablo fırça ve sulu boya seti" güvensiz ürün olarak görüldü.
Taşıdığı kimyasal risk nedeniyle tehlikeli bulunan ürünün, Bakanlık tarafından yapılan açıklamada piyasaya arzının yasaklandığı ve piyasadaki ürünlerin toplatılmasına karar verildiği duyuruldu.
Ticaret Bakanlığı açıklamasında, çocuk sağlığını tehdit eden ürünlere karşı denetimlerin kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı. Açıklamada, çocukların sağlığının her şeyden önce geldiği belirtilerek vatandaşların güvensiz ürünlere karşı dikkatli olması istendi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Ticaret Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilen piyasa gözetimi ve denetimleri kapsamında, çocuk sağlığını tehdit eden ürünlere karşı mücadelemiz kararlılıkla sürdürülmektedir. Yapılan incelemeler sonucunda, zincir mağazaları olan bir markanın 'Tablo fırça ve sulu boya seti' kimyasal risk taşıması nedeniyle güvensiz bulunmuştur.
Ürünün piyasaya arzı yasaklanmış ve toplatılmasına karar verilmiştir. Çocuklarımızın sağlığı her şeyden önce gelir. Tüm vatandaşlarımız, güvensiz olarak tespit edilen ürünlere, 'https://guvensizurun.ticaret.gov.tr' adresimizden erişebilir."