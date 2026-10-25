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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.10.2026
saat ikonu 22:19
|
GÜNCELLEME:
25.10.2026
saat ikonu 22:23

Çocukların kullandığı sulu boya setinde kimyasal bulundu! Ticaret Bakanlığı toplatma kararı aldı

Çocukların resim yaparken kullandığı sulu boya setinde kimyasal tehlike tespit edildi. Ticaret Bakanlığı, zincir mağazalarda satılan ürünün satışını yasaklarken piyasadan toplatılması kararını verdi.

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Editor
 Selahattin Demirel
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Çocukların kullandığı sulu boya setinde kimyasal bulundu! Ticaret Bakanlığı toplatma kararı aldı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.10.2026
saat ikonu 22:19
|
GÜNCELLEME:
25.10.2026
saat ikonu 22:23

Çocukların resim yapmak için kullandığı bir boya seti, denetiminden geçemedi. Konuyla ilgili  bakanlıktan açıklama geldi.

HABERİN ÖZETİ

Çocukların kullandığı sulu boya setinde kimyasal bulundu! Ticaret Bakanlığı toplatma kararı aldı

Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
Ticaret Bakanlığı, zincir mağazalarda satılan bir sulu boya setinin kimyasal risk taşıması nedeniyle toplatılmasına ve piyasaya arzının yasaklanmasına karar verdi.
Bakanlık denetimleri sonucunda zincir mağazalarda satılan bir markanın 'Tablo fırça ve sulu boya seti' güvensiz ürün olarak tespit edildi.
Ürünün taşıdığı kimyasal risk gerekçesiyle piyasaya arzı yasaklandı ve piyasadaki ürünlerin toplatılması kararlaştırıldı.
Ticaret Bakanlığı, çocuk sağlığını tehdit eden ürünlere karşı denetimlerin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirterek aileleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Vatandaşların güvensiz olarak tespit edilen ürünlere 'https://guvensizurun.ticaret.gov.tr' adresinden erişebileceği bildirildi.
Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.

Bakanlık görevlilerinin piyasa gözetimi ve denetimleri sırasında incelenen, zincir mağazalarda satılan bir markanın "Tablo fırça ve sulu boya seti" güvensiz ürün olarak görüldü.

Çocukların kullandığı sulu boya setinde kimyasal bulundu! Ticaret Bakanlığı toplatma kararı aldı

TOPLATMA KARARI VERİLDİ 

Taşıdığı kimyasal risk nedeniyle tehlikeli bulunan ürünün, Bakanlık tarafından yapılan açıklamada piyasaya arzının yasaklandığı ve piyasadaki ürünlerin toplatılmasına karar verildiği duyuruldu.

BAKANLIK AİLELERİ UYARDI

Ticaret Bakanlığı açıklamasında, çocuk sağlığını tehdit eden ürünlere karşı denetimlerin kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı. Açıklamada, çocukların sağlığının her şeyden önce geldiği belirtilerek vatandaşların güvensiz ürünlere karşı dikkatli olması istendi.

Çocukların kullandığı sulu boya setinde kimyasal bulundu! Ticaret Bakanlığı toplatma kararı aldı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Ticaret Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilen piyasa gözetimi ve denetimleri kapsamında, çocuk sağlığını tehdit eden ürünlere karşı mücadelemiz kararlılıkla sürdürülmektedir. Yapılan incelemeler sonucunda, zincir mağazaları olan bir markanın 'Tablo fırça ve sulu boya seti' kimyasal risk taşıması nedeniyle güvensiz bulunmuştur.

Ürünün piyasaya arzı yasaklanmış ve toplatılmasına karar verilmiştir. Çocuklarımızın sağlığı her şeyden önce gelir. Tüm vatandaşlarımız, güvensiz olarak tespit edilen ürünlere, 'https://guvensizurun.ticaret.gov.tr' adresimizden erişebilir."

 

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ETİKETLER
#Ticaret Bakanlığı
#Güvensiz Ürün
#Kimyasal Risk
#Tablo Fırça Ve Sulu Boya Seti
#Guvensizurun.ticaret.gov.tr
#Ekonomi
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