Bakan Çiftçi paylaştı: Çamurda mahsur kalan köpeğe şefkat eli

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İzmir'in Buca ilçesindeki çamur depolama alanına düşerek mahsur kalan köpeğin yardımına Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri koştu. Kurtarıldıktan sonra bakımları yapılarak "Şanslı" adı verilen köpeğin görüntülerini paylaşan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi "Her can bize emanettir" mesajını verdi.
Veteriner hekimler tarafından tedavi altına alınan köpeğin bakım ve tedavisinin devam ettiğini aktaran Çiftçi, "Yaradılan her can bizler için kıymetli, her can bize emanettir. Can dostumuzun kurtarılması için başta AFAD olmak üzere İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve veteriner ekiplerimize özverili çabalarından dolayı gönülden teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.