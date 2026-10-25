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Dünya
Avatar
Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.10.2026
saat ikonu 21:21
|
GÜNCELLEME:
25.10.2026
saat ikonu 22:11

Husiler'den Suudi Arabistan'a 3 operasyon: Yaralılar var

Husiler Suudi Arabistan'a 3 operasyon gerçekleştirdiklerini duyurdu. Açıklamaya göre ölen ve yaralanan askerler var.

Avatar
Editor
 Banu İriç
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Husiler'den Suudi Arabistan'a 3 operasyon: Yaralılar var
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.10.2026
saat ikonu 21:21
|
GÜNCELLEME:
25.10.2026
saat ikonu 22:11

'den 'a 3 saldırı düzenlendi. Husiler'den yapılan açıklamada, "Suudi Arabistan'a 3 operasyon gerçekleştirdik. Ölen ve yaralanan askerler var." ifadeleriyle saldırıyı duyurdu.

HABERİN ÖZETİ

Husiler'den Suudi Arabistan'a 3 operasyon: Yaralılar var

Bilgi Okunma süresi 8 saniyeye düşürüldü.
Husiler, Suudi Arabistan'a 3 operasyon gerçekleştirdiklerini ve bu operasyonlarda ölen ve yaralanan askerler olduğunu duyurdu.
Husiler Suudi Arabistan'a 3 operasyon düzenledi.
Operasyonlarda Suudi askerleri hayatını kaybetti ve yaralandı.
Bilgi Okunma süresi 8 saniyeye düşürüldü.

İddiaya göre Riyad Havalimanı, Hamis Muşayt’taki hava üsleri ve Cizan’daki donanma üssüne saldırılar düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, saldırılarda askerlerin öldüğü ve yaralandığı iddia edilirken sayı verilmedi.

Ayrıntılar geliyor...

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ETİKETLER
#suudi arabistan
#husiler
#Dünya
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