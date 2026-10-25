Husiler'den Suudi Arabistan'a 3 operasyon: Yaralılar var

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Husiler'den Suudi Arabistan'a 3 saldırı düzenlendi. Husiler'den yapılan açıklamada, "Suudi Arabistan'a 3 operasyon gerçekleştirdik. Ölen ve yaralanan askerler var." ifadeleriyle saldırıyı duyurdu.
İddiaya göre Riyad Havalimanı, Hamis Muşayt’taki hava üsleri ve Cizan’daki donanma üssüne saldırılar düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, saldırılarda askerlerin öldüğü ve yaralandığı iddia edilirken sayı verilmedi.
Ayrıntılar geliyor...