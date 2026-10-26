Selçuk Bayraktar paylaştı: BayraktarTB2’den kontrol edilen PİRANA KİDA, hedefi böyle imha etti

MKE tarafından geliştirilen yerli ve milli PİRANA Kamikaze İnsansız Deniz Aracı (KİDA), Bayraktar TB2 üzerinden kontrol edilerek, 100 kilogramlık TURNAs-2026 başlığıyla hedefini imha etti. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, başarılı testi sosyal medya hesabından paylaşarak, “Gökyüzünde kontrol, denizde zafer” ifadelerini kullandı.