Selçuk Bayraktar paylaştı: BayraktarTB2’den kontrol edilen PİRANA KİDA, hedefi böyle imha etti

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İstanbul
MKE tarafından geliştirilen yerli ve milli PİRANA Kamikaze İnsansız Deniz Aracı (KİDA), Bayraktar TB2 üzerinden kontrol edilerek, 100 kilogramlık TURNAs-2026 başlığıyla hedefini imha etti. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, başarılı testi sosyal medya hesabından paylaşarak, “Gökyüzünde kontrol, denizde zafer” ifadelerini kullandı.